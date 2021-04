Bhutan sai ensimmäiset rokotteet jo tammikuussa, mutta rokotukset alkoivat vasta maaliskuun lopussa. Ennen tätä ei olisi ollut astrologisesti sopivaa, buddhalaismunkit olivat varoittaneet.

Bhutan sai ensimmäiset koronavirusrokotteensa jo tammikuussa, mutta pieni Himalajan vuoristossa sijaitseva kuningaskunta odotti päivää, jolloin tähdet olisivat kirjaimellisesti oikeassa linjassa: rokotukset aloitettiin vasta 27. maaliskuuta hallituksen konsultoitua buddhalaisia munkkeja sopivasta päivästä.

Kun sovittu päivämäärä koitti, eivät bhutanilaiset aikailleet. Alle kahdessa viikossa maa oli saanut rokotettua yli 93 prosenttia niistä aikuisista, joiden oli määrä saada rokote, uutisoi NPR.

Koko väestöstä vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 61,83 prosenttia, mikä on niukasti enemmän kuin Israelissa, jossa on vähintään ensimmäisen annoksen on saanut 61,67 prosenttia väestöstä, Our World in Data -sivuston tiedoista käy ilmi.

Bhutan on tilastoissa toisena, sillä sadantuhannen asukkaan Seychelleillä on ensimmäisen annoksen saanut ainakin 67,37 prosenttia saarivaltion väestöstä.

Seychelleillä ja Israelissa on rokotuksia jaettu kuitenkin huomattavasti pidempään kuin Bhutanissa.

Bhutan on Seychellien tavoin hyötynyt pienestä koosta, Washington Post kertoo. Kuningaskunnan väkiluku on vain reilu 763 000. Maa on myös hyötynyt rokotediplomatiasta, sillä se sai naapurimaaltaan Intialta ilmaiseksi Intiassa valmistettuja AstraZenecan koronavirusrokotteita.

Lisäksi rokotusten lykkääminen astrologisesti suotuisaan päivään toi yllättäviä etuja. Bhutanin ei esimerkiksi tarvinnut luoda monimutkaista järjestelmää, jossa rokotuksia annetaan vaiheittain eri väestöryhmille. Tammikuisten annosten jälkeen se sai oikeaa päivää odottaessaan lisää annoksia maaliskuussa.

Lisäksi maan pääministeri Lotay Tshering auttoi luomaan innostusta rokotusta kohtaan. Pääministeri, joka on koulutukseltaan lääkäri, myös vastasi Facebookin suorissa lähetyksissä kysymyksiin rokotteesta.

Odotusaikana saatiin myös pystytettyä yli 1200 rokotuspistettä ympäri maan. Bhutanissa hyödynnettiin kuitenkin ennen pandemiaa voimassa ollutta rokotusohjelmaa, minkä takia rokotteiden kuljetuksen ja säilytyksen kylmäketjua ei tarvinnut rakentaa tyhjästä.

Bhutanin terveysministeri Dasho Dechen Wangmo on kehunut rokotuskampanjaa Twitterissä.

– Suurin voimamme – solidaarisuus, pieneys ja kollektiivinen, pyhä velvollisuutemme kuningastamme ja maatamme kohtaan. Yhdessä me pystymme!

Terveysministeri on myös vedonnut ihmisiin, että nämä ottaisivat rokotteen itsensä, yhteisöidensä ja kuninkaan suojelemiseksi, sillä kuningas Jigme Khesar Namgyel Wangchuck aikoo ottaa rokotteen vasta viimeisenä.

– Hänen kuninkaallinen korkeutensa on jakanut ajatuksia siitä, että hän ottaisi rokotteen vasta, kun kaikki muut siihen oikeutetut olivat saaneet turvallisesti rokotteensa, ministeri sanoi.

– Kaikkien meidän pitää astua eteen, jotta voimme tehdä tilaa hänen kuninkaalliselle korkeudelle, jotta hän saa rokotteen mahdollisimman pian.