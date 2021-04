Lapsia kuollut jopa 10-kertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna Brasiliassa – ainakin kolme syytä selittää, miksi lapsia kuolee maassa koronaan

Asiantuntijoiden mukaan monet tekijät selittävät sitä, miksi lapsi kuolee koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Nuorten lasten riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on pieni. Se ei ole kuitenkaan olematon.­

Brasiliassa on kuollut ainakin 852 0–9-vuotiasta lasta koronaviruksen takia helmikuun 2020 ja 15. maaliskuuta 2021 välisenä aikana, käy ilmi Brasilian terveysministeriön tiedoista BBC:n mukaan. Kuolleista alle vuoden ikäisiä vauvoja on ollut 518.

Kansainvälisen terveysjärjestön Vital Strategiesin neuvonantajan Fatima Marinhon mukaan todellinen luku voi olla kuitenkin yli kaksinkertainen, sillä lapsia ei aina testata koronaviruksen varalta. Marinho laski, kuinka monta lasta oli kuollut määrittelemättömään akuuttiin hengitysoireyhtymään pandemian aikana ja vertasi lukua aiempiin vuosiin. Kävi ilmi, että lapsia oli kuollut 10-kertainen määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Lukujen pohjalta Marinho arvioi, että alle 9-vuotiaita lapsia on kuollut koronaviruksen takia 2 060, joista 1 302 on ollut vauvoja.

Koska sukulaisten pääsyä teho-osastoille on rajoitettu pandemian takia, moni lapsi ei saa vanhemmaltaan lohtua.

– Satuttaa nähdä lapsen kuolevan ilman, että hän näkee vanhempiaan, Albert Sabinin lastensairaalan tehohoidon lääkärinä työskentelevä Cinara Carneiro totesi.

Asiantuntijoiden mukaan lasten korkeaa kuolleisuutta selittää se, että Brasiliassa koronavirustartuntoja on ylipäätään paljon ja virus on laajalle levinnyt. Näin ollen on todennäköisempää, että se vaikuttaa myös vauvoihin ja nuoriin lapsiin.

Toinen ongelma on se, että monilla lapsilla koronavirusta ei testata ja diagnoosi tulee usein vasta, kun oireet ovat vakavat.

Myös köyhyys ja pääsy terveydenhuoltoon vaikuttavat. Lastenlääkäreiden helmikuussa julkaisemassa tutkimuksessa tunnistettiin alle 20-vuotiaiden covid-19-potilaiden kohdalla, että myös etniset, alueelliset ja sosioekonomiset tekijät vaikuttivat sairaalaan joutuneiden nuorten koronapotilaiden kuolleisuuteen.

Sao Paulon faveloissa on jaettu ruokakoreja perheiden auttamiseksi. Lastenlääkärien mukaan köyhyydessä elävät lapset kärsivät usein aliravitsemuksesta, mikä altistaa infektioille.­

Brasilia on jo pitkään ollut yksi maailman pahimmista koronapesäkkeistä. Maan suurimmissa kaupungeissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat romahduksen partaalla ja joiltain hautausmailta on loppunut tila pandemian keskellä.

Huonosta koronatilanteesta syytetään presidentti Jair Bolsonaroa, joka on vähätellyt viruksen muodostamaa uhkaa ja ollut haluton turvautumaan tiukkoihin rajoituksiin kuten liikkumisrajoituksiin, hidasta rokotuskampanjaa ja alkuperäistä virusta herkemmin leviäviä virusmuunnoksia.

Brasiliassa on todettu yli 13,6 miljoonaa koronavirustartuntaa, Worldometerin sivulla kerrotaan. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 362 000.