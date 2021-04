Kreikka aukeaa rokotetuille turisteille ensi viikosta alkaen

Rokotetut turistit välttävät seitsemän päivän karanteenin.

Kreikka aikoo avata rajansa rokotetuille turisteille useasta maasta ensi viikosta alkaen, maan hallitus kertoi torstaina AFP:n mukaan. Kyse on pilottiprojektista, jossa maahan pääsevät ihmiset, joilla on niin sanotut rokotepassit. Toistaiseksi ainoastaan rokotetut israelilaiset turistit ovat päässeet Kreikkaan ilman karanteenia.

Rokotetut turistit voivat välttää seitsemän päivän karanteenin, joka tällä hetkellä määrätään maahan saapuville.

Hallituksen mukaan uudet säännöt koskevat ”eurooppalaisia ja joitain muita maita.” Tämän tarkemmin hallitus ei ole avannut asiaa. Tiettävästi säännöt koskisivat kuitenkin Euroopan unionin jäsenmaita ja maita, joissa on rokotettu laajasti ihmisiä eli esimerkiksi Britanniaa, Israelia ja Serbiaa.

Reutersin mukaan uudet säännöt koskisivat EU:n jäsenmaiden lisäksi Britanniaa, Serbiaa, Israelia, Yhdysvaltoja ja Yhdistyneitä arabiemiirikuntia. Näistä maista saapuvien turistien sallittaisiin matkustaa Kreikkaan Ateenan, Thessalonikin, Heraklionin, Chanian, Rodoksen, Kosin Mykonoksen, Santorinin ja Korfun lentokenttien kautta sekä kahden maarajapisteen kautta.

Reutersin mukaan turistien olisi myös todistettava, että he ovat saaneet kaksi annosta koronavirusrokotetta tai näytettävä negatiivinen koronavirustestin tulos, joka on tehty 72 tuntia ennen lähtöä. Tällä hetkellä laajasti maailmalla käytetyt rokotteet vaativat kaksi annosta täyden tehon saamiseksi. Toistaiseksi ainoa yhden annoksen rokote, joka on saanut myyntiluvan useammassa maassa, on Johnson & Johnsonin adenovirusvektorirokote. Kyseisen rokotteen tuonti Eurooppaan on kuitenkin keskeytetty.

Turisteja koskisivat kuitenkin samat säännöt kuin kreikkalaisia maan sisäisen liikkumisen suhteen. Tällä hetkellä liikkumista eri alueiden välillä on rajoitettu.

Kaupat avattiin uudestaan huhtikuun alussa, mutta ravintoloiden odotetaan avaavan ovensa vasta toukokuun alkupuolella.

Kreikassa todetaan noin 2 000–4 000 uutta koronavirustartuntaa päivässä. Kreikassa on Worldometerin mukaan todettu yli 304 000 tartuntaa ja reilu 9 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Kreikassa noin 15 prosenttia väestöstä on saanut vähintään ensimmäisen koronavirusrokotteen, Our World in Data -sivusto kertoo.