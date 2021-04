Suora lähetys kello 13: WHO:n tiedotustilaisuus Euroopan koronatilanteesta

Euroopassa jyllää juuri nyt koronaviruksen kolmas aalto.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää torstaina tiedotustilaisuuden maailman koronatilanteesta. ISTV näyttää kello 13 alkavan tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä tässä artikkelissa.

Tiedotustilaisuudessa käydään läpi koronaviruksen tuore tilannekatsaus Euroopassa, ja asiatuntijat vastailevat median kysymyksiin. Tilaisuudessa ovat äänessä WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Henri P. Kluge, Kreikan terveysministeri Vassilis Kikilias sekä muita asiantuntijoita.

Euroopassa jyllää juuri nyt koronaviruksen kolmas aalto. Euroopassa koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Ruotsissa, Unkarissa, Virossa, Puolassa, Tšekissä ja Ranskassa. Ruotsissa on ilmoitettu seitsemän päivän keskiarvon mukaan 625 uudesta tartunnasta miljoonaa ihmistä kohti, mikä on eniten Euroopassa.