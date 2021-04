Australia päätti sittenkin jakaa AstraZenecan rokotetta halukkaille alle 50-vuotiaille – lääkärit huolestuivat oikeudellisista seuraamuksista

Hallituksen ja terveysviranomaisten mukaan alle 50-vuotias voi saada halutessaan AstraZenecan rokotteen, mikäli valinta perustuu ”informoituun päätökseen”.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek nosti keskiviikkona Helsingin Sanomien artikkelissa esille mahdollisuuden jakaa yli jääneitä AstraZenecan rokotteita niille alle 65-vuotiaille, jotka kyseisen rokotteen haluavat. Aiemmin THL tiedotti, ettei AstraZenecan koronarokotetta toistaiseksi anneta Suomessa alle 65-vuotiaille siihen liittyvän veritulppariskin vuoksi.

Australian hallitus päätti niin ikään viime viikon torstaina, että veritulppariskin vuoksi alle 50-vuotiaille annetaan tästedes Pfizerin ja BioNTechin koronarokotetta AstraZenecan rokotteen sijaan. Australian yleisradioyhtiön ABC:n mukaan päätös johti siihen, että Melbournessa sijaitsevilta rokotusasemilta jouduttiin käännyttämään pois kymmeniä rokotusajan varanneita terveydenhuollon työntekijöitä, sillä heille ei voitu antaa AstraZenecan rokotteita ”alaikäisyyden” vuoksi.

Hämmennystä herättäneen tilanteen vuoksi Australian hallitusta rokoteasioissa neuvova asiantuntijaryhmä ATAGI linjasi, että AstraZenecan rokotetta voidaan sittenkin antaa alle 50-vuotiaille aikuisille, jos rokotuksen edut ovat suuremmat kuin sen riskit.

ATAGI:n ja hallituksen mukaan ihmiset voivat siis edelleen valita AstraZenecan rokotteen, mikäli valinta perustuu riskien ja etujen pohjalta tehtyyn ”informoituun päätökseen”.

Viime sunnuntaina Sydney Morning Herald uutisoi useiden lääkäreiden kieltäytyneen rokottamasta alle 50-vuotiaita AstraZenecan valmisteella siihen asti, kunnes hallitus selventää heidän oikeudellista vastuutaan siinä tapauksessa, että potilas saa rokotteesta vakavia sivuoireita tai hän kuolee.

Lääkäreiden pelkona olivat lehden mukaan kalliit oikeuskanteet, joita näistä tapauksista voisi mahdollisesti seurata. Vielä samana päivänä terveysministeri Greg Hunt kiiruhti rauhoittelemaan lääkäreitä siitä, että maassa on jo voimassa rokotuksia koskeva korvausjärjestelmä ja lisäksi lääkärit saavat hallitukselta asiaa koskien tarkan ohjeistuksen.

– Sanon tämän sekä hallituksen että lainopillisen neuvonantajamme puolesta: yhdenkään lääkärin ei tarvitse olla huolissaan, Hunt sanoi lausunnossaan, jonka julkaisi verkkosivullaan muun muassa Australian yleislääkärien järjestö RACGP.

Reuters kertoi maanantaina Australian hylänneen tavoitteensa lähes koko väestönsä rokottamisesta tämän vuoden loppuun mennessä. Syynä tähän oli päätös rokottaa alle 50-vuotiaita yleisesti Pfizerin rokotteella.

Australian tarkoituksena oli ollut rokottaa suurin osa kansasta AstraZenecan rokotteella, ja alun perin aikarajaksi oli asetettu lokakuu.

Australia on onnistunut itse viruksen leviämisen hillitsemisessä tähän asti varsin hyvin, sillä noin 26 miljoonan asukkaan maassa on koko pandemian aikana todettu vain noin 30 000 koronatartuntaa sekä reilut 900 virukseen liittyvää kuolemaa. Rokotteiden jakelusta maassa on sen sijaan saatu aikaan kuuma poliittinen vääntö, joka on johtanut muun pääministeri Scott Morrisonin ja osavaltioiden johdon välisiin ristiriitoihin.

Terveysviranomaisten mukaan Australiassa on tähän mennessä jaettu hieman alle 1 300 000 rokoteannosta.