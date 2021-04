189 onnekasta hollantilaista lukittiin kahdeksaksi päiväksi hotelliin Rodokselle – tutkimuslomalle pyrki 25 000 ihmistä

Kaikkien lomamatkalle päässeiden piti antaa negatiivinen koronatestitulos ennen matkaa, ja testejä tehdään myös matkan aikana.

Lähes kaksisataa hollantilaista on lukittu Kreikan Rodokselle sisälle hotelliin kahdeksaksi päiväksi.

He kokevat olevansa onnekkaita.

Hollannin hallitus on nimittäin organisoinut 189 hollantilaiselle testiloman auringon alle suomalaistenkin suosimaan lomakohteeseen. Tavoitteena on selvittää, miten lomamatka voitaisiin järjestää turvallisesti pandemiaolosuhteissa.

Hotelliin lukitut hollantilaisturistit katselivat maisemia parvekkeeltaan maanantaina.­

399 eurolla osallistujat saivat kahdeksan päivän täyshoidon Mitsis Grand Hotel Beach -nimisessä rantahotellissa. The Guardian kertoo, että sieltä he voivat parvekkeelta haistella meren tuoksua ja katsella rannalle, jonne he eivät kuitenkaan saa mennä kävelemään. Hotellin alueelta on kiellettyä poistua, ja etäisyyksien pitämisestä tulee huolehtia koko loman ajan.

Sallittua sen sijaan on uida hotellin uima-altaassa, käydä hotellin ravintolassa ja käyttää muita hotellin palveluita. Tämä on lomailijoiden mielestä hyvä vaihtokauppa.

– Ei minulla ole kotona uima-allasta eikä pubia, jossa juoda kaljaa... joten on tämä paljon parempi, yksi testiin osallistunut nuori mies mietiskeli Open TV:n haastattelussa Rodoksen lentokentällä.

Hollantilaisturistit saapuivat Rodokselle maanantaina.­

Nuori nainen, joka oli lähtenyt lomalle kahden kaverinsa kanssa, ei myöskään ollut pahoillaan tilanteestaan. Hän arvioi, että pahimmillaan hän vain makaa koko viikon flamingo-kellukkeensa päällä uima-altaassa ja siemailee cocktailia.

49-vuotias Terry Oorschot kuvaili lomamatkan tuntuneen epätodelliselta.

– En olisi ikinä voinut kuvitella tätä, mutta tässä on kaikki, mikä tällä hetkellä on saatavissa, ja aiomme nauttia siitä, hän kommentoi.

Rodokselle päässeet turistit ovat 18–70-vuotiaita. Lomamatkalle pyrki kaikkiaan noin 25000 ihmistä.

Kaikkien lomamatkalle päässeiden piti antaa negatiivinen koronatestitulos ennen matkaa, ja uusi testi tehdään kolme päivää ennen loman päättymistä. Lisäksi vielä viimeisenä lomapäivänä kaikille tehdään pikatesti.

Hollanti on järjestänyt muitakin koronaan liittyviä testitapahtumia. Maaliskuussa Amsterdamissa pidettiin 1 300 ihmisen juhlat, joissa selvitettiin, miten tapahtumapaikkoja voisi avata uudelleen koronaturvallisesti.