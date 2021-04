Iso osa Saint Vincentin saaresta on peittynyt tuhkaan.

Karibianmerellä sijaitsevalla Saint Vincentin ja Grenadiinien saarivaltiossa tapahtui viime viikolla tulivuorenpurkaus, jonka seurauksena arviolta 16 000 ihmistä evakuoitiin La Soufriere -tulivuoren välittömästä läheisyydestä.

Yli 40 vuoden hiljaiselon jälkeen käynnistynyt La Soufrieren vulkaaninen toiminta jatkui viikonloppuna sekä alkuviikosta, ja osa Saint Vincentin saaresta peittyi tuhkaan. Tilanteen vuoksi maan ilmatila jouduttiin sulkemaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan tulivuoresta ilmaan noussut tuhkapilvi on yltänyt parhaimmillaan jopa noin kymmenen kilometrin korkeuteen.

Satelliittiyhtiö Maxar Technologies julkaisi tiistaina satelliittikuvia, jotka näyttävät, miltä Saint Vincentin saarella, Richmond Valen seudulla, näytti ennen tulivuorenpurkausta ja sen jälkeen.

Satelliittikuvia on julkaistu yllä olevalla videolla.

Näissä satelliittikuvissa näkyy Richmond Valen alue Saint Vincentin saarella ennen tulivuorenpurkausta ja sen jälkeen.­

Tuhkakerrokset ovat peittäneet suuren osan Saint Vincentin saaresta. Paikoin tuhkaa on noin 20 sentin kerrostuma. Tuhkan on raportoitu tuhonneen viljelykasveja, saastuttaneen vettä, tappaneen eläimiä ja vahingoittaneen infrastruktuuria. Esimerkiksi osa maanteistä on tällä hetkellä ajokelvottomia, vaikeuttaa etsintä- ja pelastustoimia.

Toistaiseksi viranomaiset eivät ole raportoineet uhreista tai loukkaantumisista.

Viranomaiset ovat varoittaneet, että La Soufrieren aktiivisuus voi kestää jopa kuukausia.