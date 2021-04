Ukrainan lähelle siirrettyjä venäläisjoukkoja on onnistuttu kartoittamaan sosiaalisesta mediasta.

Suurin joukkojen keskitys sitten Ukrainan kriisin huippuvuosien 2014–15.

Hyökkäysjoukko, joka toimii siksi hyvin myös poliittisen painostamisen välineenä.

Suuri invaasio on epätodennäköinen, mutta pienempiä venäläisjoukkojen solutusyrityksiä Ukrainaan ei voida poissulkea.

Edellä mainitut ovat asiantuntija-arvioita viime päiviltä ja viikoilta, kun Venäjä on avannut uuden vaiheen nokittelussaan Ukrainaa ja länttä vastaan. Tuhansittain venäläissotilaita on siirretty sen kummemmin piilottelematta lähelle Ukrainaa.

Sivullinen kuvasi kännykällään venäläistankkeja tien sivussa Voronezhin alueella viime viikolla. Kuvakaappaus on yllä olevalta Reutersin julkaisemalta videolta.­

Venäjän mukaan kyse on harjoitustoiminnasta, eikä kenenkään ole syytä huolestua. Suuren Zapad-21-sotaharjoituksen on kuitenkin määrä käynnistyä vasta syksyllä, joten Venäjän toiminta on herättänyt huolta ja nostattanut spekulaatioita.

IS kokosi yhteenvedon, mitä venäläisjoukoista tiedetään:

Kuinka paljon joukkoja Venäjällä on Ukrainan lähellä?

Jos Ukrainan maanantaina antamaa virallista arviota on uskominen, niin miesvoimaa maan rajoilla on jo 40 000 venäläissotilaan verran. Se vastaa kahta–kolmea divisioonaa.

Ukrainalaissotilas vartiossa Donetskin alueella Itä-Ukrainassa, jossa on raportoitu runsaasti yhteenottoja venäläismielisten kapinallisten kanssa viime viikkoina.­

Alueella oli jo ennestään paljon joukkoja, mutta BBC:n ukrainalaisista tiedustelulähteistä saaman arvion mukaan lisäjoukkojen määrä olisi noin 14 000 sotilasta, eli Venäjä on siirtänyt kohti Ukrainaa 16 pataljoonan taktista ryhmää.

Pataljoonan taktinen ryhmä (BTG) tarkoittaa Venäjän armeijan tyypillisiä liikuteltavia taisteluyksiköitä. Niiden tuhovoimasta saatiin viimeksi Ukrainassa mallia vuonna 2014, kun venäläisjoukkoja osallistui kapinallisalueiden valtaukseen. Venäjä tosin on itse kiistänyt tämän.

Mitä joukkoja Venäjä on nyt lähettänyt?

Tiedot perustuvat avoimista lähteistä kerättyihin havaintoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sosiaalista mediaa. Esimerkiksi venäläinen tutkivan journalismin sivusto Conflict Intelligence Team (CIT) on listannut näitä Twitterissä viime viikkoina runsaasti ja laatinut analyyseja kuvista ja videoista.

CIT:n mukaan liikkeessä on ollut sekä Venäjän 76. maahanlaskudivisioonan että 74. moottoroidun jalkaväkiprikaatin yksiköitä, jotka on tunnistettu tunnuksistaan. Niitä on paikallistettu kuvista yksinkertaisilla keinoilla kuten kuvien geopaikannuksella ja vertaamalla paikkoja Google Street View -palvelun kuviin.

Venäläisjoukkojen liikkeitä on kartoitettu silminnäkijävideoilta ja kuvista, joita on onnistuttu paikantamaan ja tunnistamaan.­

Osa joukoista on tehnyt pitkän marssin, sillä 76. maahanlaskudivisioonan joukkojen tukikohdat ovat Viron lähellä Pihkovassa. 74. moottoroitu jalkaväkiprikaati on Keski-Venäjältä Kemorovosta, joten sen joukot ovat tehneet jopa tuhansien kilometrien matkan.

Erityisen merkittävänä voidaan pitää havaintoa 76. maahanlaskudivisioonan joukoista, sillä se on yksi Venäjän armeijan taistelukykyisimmistä yksiköistä. Sillä on myös Ukrainan suhteen kolkko historia.

Joukko tuli tunnetuksi kesällä 2014, kun Pihkovaan alkoi ilmestyä mystisiä uusia hautoja, ja niistä raportoineita alettiin ahdistella. Joukko-osaston sotilaille myönnettiin korkeita kunniamerkkejä. Jälkikäteen Bellingcat-kansalaisjournalismisivusto kykeni todentamaan, että mitä todennäköisimmin kymmeniä 76. maahanlaskudivisioonan sotilaita sai surmansa Itä-Ukrainan verisissä taisteluissa. Virallisesti Venäjä ei ole tätä koskaan myöntänyt.

Mihin venäläisjoukot on sijoitettu?

CIT:n mukaan joukkojen keskityspaikkoja näyttäisi olevan kolme: Simferopol ja Feodosia Venäjän valtaamalla Krimillä sekä Voronezh noin 150 kilometrin päässä Ukrainan itärajalta.

76. maahanlaskudivisioonan kahden rykmentin joukot ovat CIT:n mukaan purkaneet kalustoaan Simferopolissa.

Feodosiassa puolestaan on nähty Ingushetiasta asti peräisin olevan 291. tykistöprikaatin joukkoja ja kalustoa. Lähellä Krimille johtavaa siltaa sijaitseva Feodosia näyttää olevan joukkojen uusista sijoituskohteista suurin.

Voronezhin havainnot perustuvat myös satelliittikuviin. Esimerkiksi CNN:n jutussaan sekä New York Timesin toimittajan Twitterissä julkaisemissa Maxar-yhtiön kuvissa näkyy valtava harjoitusalue ja satoja ajoneuvoja pellolla Pogonovossa. Kuvien lisäksi näistä on runsaasti silminnäkijähavaintoja.

Voronezh sijaitsee huomattavasti pohjoisempana kuin Itä-Ukrainan kapinallisalueet, joten joukkojen keskitystä sinne ei voi perustella alueen venäläisväestön suojaamisella. Siksi joukkojen on tulkittu uhkaavan suoraan Ukrainaa.

Millaista aseistusta on havaittu?

Kuvissa ja videoissa Ukrainan itärajaa kohti on matkalla paitsi miehistönkuljetusajoneuvoja ja jalkaväen aseistusta myös raskasta aseistusta kaikessa kirjossaan: panssarivaunuja, tykistöä ja Uragan-raketinheitinjärjestelmiä, ilmatorjuntakalustoa kuten pahamaineisia Buk-yksiköitä sekä elektronisen sodankäynnin laitteistoilla varustettuja ajoneuvoja.

Vaikka Ukrainan armeija on sotilasasiantuntijoiden mukaan paremmin varusteltu kuin vuosiin, olisi venäläisjoukoilla väistämättä etulyöntiasema kalustollaan.

Liikkeellä on havaittu olleen myös ohjuksia, joiden nimi on tullut tunnetuksi Suomenkin lähialueilta. Ensimmäinen bongaus tehtiin Tiktok-videolta 25. marraskuuta.

Jane’sin tiedusteluanalyytikko tunnisti ja jäljitti yhdessä CIT:n kanssa kolonnan, jonka mukana kulki lyhyen matkan ballististen Iskander-ohjusten laukaisulavetteja. Voronezhiin saapuneiden ohjusten arveltiin kuuluvan Sverdlovskin alueelle sijoitetun 119. ohjusprikaatin kalustoon.