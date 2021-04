Kommentti: Koronakatastrofia ei aiheuttanut vain virus; taustalla oli kriisejä, köyhyyttä – ja ihmisen omaa typeryyttä

Monet taustatekijät vaikuttivat koronapandemian nopeaan etenemiseen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ukrainassa koronavirus on tappanut jo yli 37000 ihmistä.­

Muistellaan hetki maailmaa ennen koronapandemiaa. Oltiin jo hyvällä polulla. Monet YK:n niin sanotut vuosituhattavoitteet toteutuivat vuoteen 2015 mennessä. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä putosi alle puoleen 25 vuodessa. Kampanjat aidsin, malarian ja tuberkuloosin tapaisia vaarallisia tauteja vastaan tehosivat hyvin. Lapsikuolleisuus vähentyi ja elinajanodote nousi.

Sitten tuli korona vuoden 2020 alkupuolella. Arviolta 100 miljoonaa ihmistä on pudonnut takaisin köyhyyteen, kun korona pysäytti maailmantalouden ja pandemian vastaiset toimet seisauttivat yhteiskunnat.

Onneksi suuri osa alhaisen tulotason maista on kuitenkin selvinnyt kriisistä kohtuullisen hyvin, kertoo Princetonin ja Etelä-Kalifornian yliopistojen tuore selvitys. Sen mukaan taloudellinen epätasa-arvo maailmassa on itse asiassa kaventunut pandemian aikana.

Koronapotilaiden tarvitsemasta lisähapesta on pulaa muun muassa Perussa. Kuvassa potilaiden omaisia Limassa 11. huhtikuuta.­

Koronatilanne Ukrainassa on erittäin huono, eikä maan terveydenhuoltojärjestelmä tahdo kestää epidemiaa. Kuva Kiovasta 9. huhtikuuta.­

Mutta miksi korona oikeastaan pääsi aiheuttamaan näin paljon kurjuutta, kärsimystä ja kuolemaa? Pandemian uhkahan oli hyvin tiedossa.

Yhdysvaltalainen professori Peter Hotez löytää tähän kysymykseen useita päteviä vastauksia artikkelissaan British Medical Journal (BMJ) -lehdessä 9. huhtikuuta. Hotez on rokotekehityksen, molekyylivirologian, mikrobiologian ja lastenlääketieteen professori Baylor College of Medicine -korkeakoulussa Houstonissa, Texasissa.

Hotezin mukaan hyvä kehitys pysähtyi monin paikoin jo ennen koronapandemiaa ja kääntyi jopa taaksepäin vuosina 2015–2020. Terveydenhuoltojärjestelmät keikkuivat romahtamisen partaalla useissa maissa eri puolilla maailmaa, ja monet aiemmin voitetut tautiepidemiat pääsivät leimahtamaan uuteen liekkiin. Kaikki tämä pohjusti koronakriisiä jo vuosia ennen pandemian alkamista.

Kansallinen koronauhrien muistoseinä Lontoossa kerää viestejä. Seinässä on jo yli 150000 sydäntä koronaan kuolleille.­

Vaikka terveydenhuollon ongelmat koskivat ennen muuta kehittyviä maita, kaikki ei ole ollut kunnossa myöskään Euroopassa. Ensimmäisen korona-aallon raju vaikutus eteläisen Euroopan maihin ei ollut silkkaa huonoa onnea. Esimerkiksi Italia ja Espanja joutuivat eurokriisin vuoksi karsimaan julkisen terveydenhuollon menoja kovalla kädellä. Kymmenen vuoden aikana tehdyt budjettileikkaukset johtivat muun muassa siihen, ettei kaikille koronapotilaille voitu antaa hengityslaitehoitoa, kirjoittaa tutkijaryhmä BMJ:n julkaisemassa Journal of Medical Ethics -lehdessä. Seuraukset olivat surullisia.

Professori Hotez nostaa varoittaviksi esimerkeiksi hyvän kehityksen taantumisesta Brasilian, Venezuelan, Kolumbian, El Salvadorin, Guatemalan ja Hondurasin. Niissä poliittinen sekasorto, taloudelliset katastrofit, sisäiset levottomuudet ja huumerikollisuus olivat keskeyttäneet rokotuskampanjat muun muassa tuhkarokkoa vastaan ja estäneet vektorivälitteisten tautien kuten Chagasin taudin, denguekuumeen ja zikavirusinfektion torjuntatoimia. Kaikkien näiden ongelmien päälle iski korona.

Täsmälleen sama ilmiö näkyi Lähi-idässä ja Afrikassa. Konfliktit ja pakolaisuus johtivat muun muassa tuhkarokon, alkueläinloisten aiheuttaman iholeishmaniaasin, koleran ja polion leiskahduksiin. Sitten tuli korona.

Globaalin kansanterveyden asiantuntijat nostavat koronapandemian taustatekijöiksi myös ilmastonmuutoksen etenemisen ja kaupungistumisen. Valtaviin megapoliksiin on pakkautunut aina vain lisää väestöä – elämään heikoissa asumuksissa ja puutteellisen vesi- ja viemärihuollon keskellä. Asutuksen leviäminen ja villieläinten luonnollisten elinympäristöjen tuhoutuminen ovat vieneet ihmisen ja kotieläimet yhä useammin kosketuksiin potentiaalisesti tauteja levittävien lajien kanssa.

Ei ihme, että koronapommin räjähdys oli niin kova.

Koronan rajoitustoimia vastustavia mielenosoituksia on ollut muun muassa Tanskassa. Kuva Kööpenhaminasta 6. huhtikuuta.­

Hotez kirjoittaa myös ihmisen omasta typeryydestä, joka ehti jo vuosia pohjustaa koronakatastrofia. Tieteellisen tiedon vastustus ja epäilevä tai jyrkän kielteinen suhtautuminen rokotuksiin ovat levinneet erityisesti Yhdysvalloissa ja suorastaan vauhdittaneet koronapandemian tuhoja.

”Covid-19:n aiheuttama korkea kuolleisuus ei loppujen lopuksi johdu pelkästään sars-cov-2-viruksen tartunnoista, vaan myös tieteen vastaisten voimien masinoimasta kielteisyydestä rokotteita, kasvomaskeja ja sosiaalisen etäisyyden noudattamista kohtaan”, professori kirjoittaa.

Tieteenvastaisuus ja rokotuskielteisyys ovat tarttuvia ja vaarallisia vitsauksia, jotka leviävät helposti sosiaalisen median verkostoissa. Ilmiö on maailmanlaajuinen, ja se on nostanut päätään myös Suomessa. Oman lisämausteensa tähän vaaralliseen ilmiöön tuo tarkoituksellinen väärän tiedon levittäminen, jota muun muassa Venäjä harjoittaa. Kuinka monta turhaa tautirypästä ja kuolemaa tästä on aiheutunut?

Koronapandemia ei suinkaan ole menossa ohi. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti maanantaina, että tartuntojen määrä koko maailmassa kasvoi viime viikolla yhdeksän prosenttia ja kuolemantapausten määrä viisi prosenttia.

– Pandemiakäyrä nousee eksponentiaalisesti, sanoi WHO:n asiantuntija Maria van Kerkhove.

Hotezin neuvot tilanteen parantamiseksi ovat selkeitä. Professori kehottaa teollistuneita maita toimimaan entistä tehokkaammin yhteistyössä köyhyyden poistamiseksi, rokotteiden saannin turvaamiseksi kaikkialle, myös alhaisen tulotason maihin, torjumaan yhdessä vaarallista disinformaatiota sekä edistämään bioteknologian tutkimusta.

Ehkä maailmasta tulee tosiaan entistä yhtenäisempi pandemian myötä. Korona teki kaikille selväksi, ettei pandemian voittaminen riipu ainoastaan kansallisista toimista. Se riippuu kaikkien maiden kyvystä toimia yhdessä, sillä viruksen uhka ei kunnioita rajoja.