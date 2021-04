George Floydin veli todisti oikeudessa – syyttäjän näyttämä kuva sai miehen murtumaan: ”Kaipaan heitä molempia”

Philonise Floyd on usein puhunut veljensä kuolemasta julkisuudessa. Hänellä on kasvomaski, johon on kirjattu niiden minuuttien määrä, jotka hänen veljensä oli maassa poliisin polvi niskan päällä. Oikeudenkäynnissä on käynyt ilmi, että Floydia pidettiin maassa jopa 9 minuuttia ja 29 sekuntia.­