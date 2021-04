Kiinan johtava korona-asiantuntija lipsautti, etteivät kiinalaisrokotteet ole tehokkaita – joutui selittelemään sanomisiaan

Kiinan tautikeskuksen johtajan mukaan Kiinassa tutkittiin eri vaihtoehtoja parantaa rokotteiden tehoa. Myöhemmin hän väitti, että hänen sanomansa oli käsitetty väärin.

Kiinassa on käytössä ainoastaan kiinalaisia koronavirusrokotteita.­

Kiinalaisten koronavirusrokotteiden teho ”ei ole korkea” ja viranomaiset selvittävät mahdollisuuksia tehostaa suojaa yhdistämällä erilaisia rokotteita, Kiinan sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaavan viranomaisen johtaja Gao Fu sanoi tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan.

– Olemassa olevien rokotteiden suojatasot eivät ole korkeita.

Gao esitteli eri ratkaisuvaihtoehdot ongelmaan: joko lisätä annosten määrää tai muuttaa annosten kokoa tai niiden antamisen väliä tai yhdistää eri teknologialla kehitettyjä rokotteita.

Myöhemmin johtava tartuntatautiasiantuntija sanoi, että hänen kommenttinsa oli tulkittu väärin, BBC kertoo.

– Kaikkien maailman rokotteiden suojatasot ovat joskus korkeita, joskus matalia, Gao selitti valtion omistamassa Global Times -lehdessä.

– Se, miten niiden tehokkuutta parannetaan, on kysymys, jota tiedemiesten ympäri maailman tulee miettiä.

Kiinassa on rokotettu noin 161 miljoonaa ihmistä.­

Kiinassa on hyväksytty neljä eri koronavirusrokotetta yleiseen käyttöön. Ne eroavat Euroopan unionissa käytössä olevista rokotteista siinä, että niissä käytetään inaktivoitua koronavirusta, joka ruiskutetaan kehoon tehosteaineen kanssa immuunivasteen tuottamiseksi.

Kansainvälisesti niiden tehoa on epäilty, sillä suurimmat kiinalaisten rokotteiden valmistajat eivät ole julkaisseet laajaa kliinistä dataa rokotteiden tehokkuudesta.

Brasiliassa Sinovacin valmistavan CoronaVac-rokotteen testeissä rokotteen tehoksi saatiin noin 50,4 prosenttia, mikä on juuri ja juuri yli 50 prosentin tehokkuuden rajan, jonka Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt minimitehokkuudeksi hyväksyttäville rokotteille.

Kuitenkin Turkissa ja Indonesiassa tehtyjen kokeiden välitulosten mukaan Sinovacin rokotteen tehokkuus voisi olla 65–91 prosenttia.

Valtion omistaman Sinopharmin mukaan sen rokotteiden tehokkuus on 79,4 prosenttia ja 72,5 prosenttia.

Ihmiset jonottivat rokotukseen perjantaina Nanjingissa.­

Maaliskuussa Yhdistyneet arabiemiirikunnat alkoivat tarjota kolmannen annoksen Sinopharmin rokotetta niille, joilla kaksi annosta ei tuottanut riittävästi vasta-aineita.

Esimerkiksi Suomessa ja monessa muussa länsimaassa käytössä olevien Pfizerin ja BioNTechin sekä Modernan rokotteiden teho on noin 90 prosentin tienoilla. AstraZenecan rokotteen teho on noin 76 prosenttia.

Erä Sinopharmin rokotteita kuvattuna Somalian Mogadishussa.­

Kiinassa ei ole hyväksytty länsimaissa valmistettuja rokotteita. Sen sijaan siellä on jaettu noin 161 miljoonaa annosta Kiinassa valmistettuja rokotteita, The Guardian kertoo. Kiinan tavoitteena on rokottaa 40 prosenttia sen 1,4 miljardin ihmisen västöstä kesäkuuhun mennessä.

Kiina on myös myynyt rokotteita ulkomaille. Euroopassa Turkin lisäksi myös Ukraina on allekirjoittanut sopimuksen CoronaVacista.

Kiinalaisrokotteita on tilattu alustavasti myös useisiin Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maihin.