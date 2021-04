Johnson & Johnsonin koronarokotteen EU-toimitukset alkoivat – Suomi tilannut 2,4 miljoonaa annosta

Johnson & Johnsonin rokotteen kohdalla riittää vain yksi annos, kun muiden EU:n hyväksymien rokotteiden kohdalla niitä vaaditaan kaksi.

Johnson & Johnsonin rokotteen etuna on, että se vaatii vain yhden annoksen.­

Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteiden toimitus Euroopan unioniin alkoi maanantaina. Ensimmäisten 55 miljoonan annoksen odotetaan olevan toimitetut ennen kesäkuun loppua, AP uutisoi.

Euroopan komissiossa terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides on vahvistanut tiedon Twitterissä.

– Hyviä uutisia tänään sillä, että yhden annoksen vaativan Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteen toimitukset ympäri EU:ta alkavat. Tämä auttaa kiihdyttämään rokotuksia kansalaisillemme ja varmistamaan, että saavutamme tavoitteemme siitä, että 70 prosenttia aikuisväestöstä on rokotettu kesään mennessä, Kyriakides twiittasi.

Euroopan komissio hyväksyi rokotteen Euroopan lääkeviraston suosituksesta maaliskuun alkupuolella. Yhtiö kertoi 29. maaliskuuta alkavansa toimittaa koronarokotetta Eurooppaan 19. huhtikuuta. Toimitukset alkoivat siis viikkoa aiemmin.

Johnson & Johnsonin rokotteen kohdalla riittää vain yksi annos, kun muiden Euroopan komission hyväksymien rokotteiden kohdalla vaaditaan kaksi annosta. Lisäksi Johnson & Johnsonin rokote säilyy kolme kuukautta jääkaappilämpötilassa.

Rokote on adenovirusta vektorina eli kuljettimena hyödyntävä rokote. Se eroaa kuitenkin esimerkiksi AstraZenecan rokotteesta siinä, että Johnson & Johnsonin rokotteessa käytetty adenovirus on peräisin ihmiseltä ja tämän vektorin kuljettama koronaviruksen piikkiproteiinin rakennusohje on kaksijuosteista dna:ta.

Suomeen on tilattu 2,4 miljoonaa annosta Johnson & Johnsonin rokotetta.