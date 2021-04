Valtava tulipalo riehuu historiallisessa tehtaassa Pietarissa – liekit leviävät nopeasti

Tulipalosta tehtiin ilmoitus kello 12.35 paikallista aikaa, Tass uutisoi.

Historiallisessa tehdasrakennuksessa Pietarissa, Venäjällä, syttyi maanantaina valtava tulipalo, joka nosti ilmaan mustaa savua Pietarissa, AFP uutisoi.

Palon takia evakuoitiin 40 ihmistä. Kaksi palomiestä on joutunut sairaalaan ja yhteen palomieheen ei ole saatu yhteyttä.

Tehtaan kaikki kerrokset ovat tulessa, Tass kertoo.­

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan palomies, johon ei ole saatu yhteyttä, olisi todettu kuolleeksi. Lähteen mukaan kahdella loukkaantuneella on laajoja palovammoja ja he ovat sairaalahoidossa.

Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi punatiilisessä Nevskaja Manufakturan rakennuksessa, joka rakennettiin vuonna 1841 vaatetehtaaksi. Nykyisin osassa tehdasta on toiminut vaatetehdas, jotkut osat on vuokrattu toimistotiloiksi ja osa tehtaasta on kokonaan hylätty.

Ilmoitus tulipalosta tuli kello 12.35 paikallista aikaa. Sammutustyötä vaikeuttavat kovat tuulet ja se, että palo leviää nopeasti. Tassin viranomaislähteen mukaan kaikki rakennuksen neljä kerrosta ovat tulessa ja katto ja lattiat ovat romahtaneet.