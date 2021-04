Brittiläisessä Kolumbiassa on brasilialaisen virusmuunnoksen suurin sekvensoitu esiintymä Brasilian ulkopuolella.

Ihmisiä kehotetaan pitämään sosiaalista etäisyyttä Whistlerissä. Kuva viime vuoden keväältä. Nyt pikkukaupungin lomakeskus on suljettu koronatartuntojen määrien ollessa jälleen kasvussa.­

Kanada kamppailee koronavirusepidemian kolmannen aallon kanssa. Asiantuntijoiden mukaan tilanteesta tekee huolestuttavan se, että virusmuunnokset leviävät nyt nopeasti, The Guardian uutisoi.

Brittiläisessä Kolumbiassa on todettu jo 877 tartuntaa, joissa kyse on ollut koronaviruksen brasilialaisesta variantista. Provinssissa on kyseisen virusmuunnoksen suurin sekvensoitu esiintymä Brasilian ulkopuolella.

Näistä tartunnoista lähes neljännes on yhdistetty Whistlerin pikkukaupunkiin, jossa sijaitsee suosittu hiihtokeskus. Whistler suljettiin maaliskuun lopulla tartuntaryppään takia.

Toistaiseksi ei tiedetä, miten virusmuunnos alunperin tunkeutui Whistleriin: kukaan niistä 84 ihmisestä, joilla muunnos ensin todettiin, ei kertonut matkustaneensa Kanadan ulkopuolelle.

Brittiläisessä Kolumbiassa tilastoitiin viime torstaina ennätykselliset 1 293 tartuntaa päivässä. Kyse oli suurimmasta vuorokauden aikana kirjatusta tartuntamäärästä koko epidemian aikana, CBC uutisoi tuolloin. Brittiläisen Kolumbian väkiluku on reilut viisi miljoonaa.

Provinssin terveysviranomainen Bonnie Henry ilmoitti tuolloin, ettei kaikkia koronatartuntoja sekvensoida sen selvittämiseksi, onko kyse virusmuunnoksesta. Sen sijaan viranomaiset aikovat olettaa, että kaikki tartunnat ovat varhaisia viruskantoja tarttuvampia muunnoksia.

Brittiläisen Kolumbian lisäksi brasilialaisvarianttia on havaittu myös Albertassa. Siellä joillain tapauksilla vaikutti olevan yhteys hiihtokeskuksiin Brittiläisessä Kolumbiassa.

Brasilialainen virusmuunnos vaikuttaa olevan brittimuunnoksen tapaan alkuperäistä koronavirusta herkemmin tarttuva. Lisäksi brasilialainen virusmuunnos kykenee osittain väistämään immuunipuolustusta. Lisäksi variantti vaikuttaa aiheuttavan vakavamman covid-19-taudin, vaikka tästä ja mahdollisesta mekanismista ei ole vielä täyttä varmuutta.

– On joitain viitteitä siitä, että se aiheuttaa vakavamman taudin erityisesti nuoremmissa ihmisissä, Albertan yliopistollisen sairaalaan infektioiden ehkäisyn ja hallinnan johtaja Stephanie Smith sanoi CBC:lle.

Kanadassa on yhteensä todettu reilu miljoona koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 23 313.