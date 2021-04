NYT: Venäjällä on kuollut koronaan tuhansia ihmisiä enemmän kuin on kerrottu

Venäjällä tilastoitiin viime vuoden huhti-joulukuussa 360 000 kuolemaa enemmän kuin tavallisesti.

Venäjällä koronavirus on aiheuttanut enemmän kuolemia kuin viralliset tilastot antavat ymmärtää, New York Times kertoo.­

Venäjällä on kuollut huomattavasti enemmän ihmisiä koronaviruksen takia kuin viralliset tilastot antavat ymmärtää, New York Times uutisoi. Venäjällä on tilastoitu 102 986 koronaviruskuolemaa Worldometerin mukaan. Lehden analyysin mukaan Venäjällä tilastoitiin kuitenkin viime vuoden huhti-joulukuussa 360 000 kuolemaa enemmän kuin tavallisesti. Kun mukaan lasketaan tämän vuoden tammi- ja helmikuu, luku on reilusti yli 400 000.

New York Timesin laskelmien mukaan Venäjällä kuolemien määrä kasvoi 28 prosenttia, mikä on enemmän kuin Yhdysvalloissa, jossa kuolemia tilastoitiin 17 prosenttia tavallisesti enemmän tai esimerkiksi Italiassa, jossa vastaava luku on 19 prosenttia. Lehden mukaan Suomessa tilastoitiin 1 500 kuolemaa, neljä prosenttia, enemmän kuin tavallisesti.

Venäjän hallitus on kommentoinut koronakuolemia sanoen, että virallinen luku huomioi ainoastaan kuolemat, joiden on vahvistettu aiheutuneen suoraan koronaviruksesta. Lisäksi ruumiinavauksissa selvinneet muut tartunnat huomioidaan erillisessä luvussa, jonka Rosstat julkaisee kuukausittain.

Ylikuolleisuuden tutkiminen ei suoraan kerro, kuinka moni on kuollut nimenomaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Mutta ne haastavat presidentti Vladimir Putinin viestin, jonka mukaan Venäjä on selviytynyt koronaviruspandemiassa paremmin kuin suurin osa muusta maailmasta.

Toisin kuin monissa muissa maissa, Venäjä ei turvautunut tiukkoihin koronarajoituksiin enää toisen aallon alkaessa viime syksynä. Maassa otettiin tuolloin käyttöön koronavirusrokote Sputnik V.

Rokotuskampanja on alkanut kuitenkin hitaasti. Lisäksi moni suhtautuu rokotukseen epäillen: helmikuussa julkaistun mielipidemittauksen mukaan 60 prosenttia ei aikonut ottaa Sputnik-rokotetta ja suurin osa vastaajista uskoi, että koronavirus oli biologinen ase.

Kriitikoiden mukaan se, etteivät viralliset tilastot anna oikeaa kuvaa koronavirusepidemiasta ja sen vaatimista uhreista, on vaikuttanut rokoteskeptisyyteen.

Kyse ei ole suinkaan ensimmäisestä kerrasta, kun Venäjän viralliset koronatilastot kyseenalaistetaan. Jo viime vuoden keväänä ihmeteltiin, kuinka vähän ihmisiä oli kuollut koronavirukseen Venäjällä ilmoitettuihin tartuntoihin nähden.

Rosstat kertoi helmikuussa, että kuolemantapausten määrä kasvoi vuonna 2020 17,9 prosentilla edellisvuodesta. Rosstat kertoi jo joulukuussa, että koronakuolemia oli paljon raportoitua enemmän.