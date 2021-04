Paikoin jopa 80 prosenttia kieltäytynyt AstraZenecan koronarokotteesta Sisiliassa

AstraZenecan rokotteen laaja boikotointi ympäri maata olisi paha isku Italian rokotuskampanjalle.

Sisiliassa joillain alueilla jopa 80 prosenttia ihmisistä kieltäytyy ottamasta lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotetta, sanoi aluejohtaja Nello Musumeci sunnuntaina.

Musumeci sanoi ymmärtävänsä, että ihmiset ovat huolestuneita, koska rokotteen turvallisuudesta on keskusteltu paljon.

– Velvollisuutemme on kuitenkin uskoa tutkijoita, kun he sanovat, että on vaarallisempaa jättää rokote ottamatta kuin ottaa se, Musumeci sanoi.

Musumecin edustaja Michela Giuffrida tarkensi, että kieltäytyjien määrä kaikkialla saarella ei ole näin suuri, vaan vain osissa saarta. Giuffridan mukaan esimerkiksi Syrakusassa rokotteesta kieltäytyjiä on noin 30 prosenttia.

Mikäli ihmiset ryhtyvät laajasti boikotoimaan AstraZenecan rokotetta, Italian muutenkin takeltelevasti edennyt rokotusohjelma kokisi uuden takaiskun.

Euroopan lääkevirasto (EMA) kertoi taannoin, että AstraZenecan koronarokotteen ja tietyntyyppisten veritulppien välillä on havaittu erittäin harvinaisissa tapauksissa yhteys.