Paljastiko lipsahdus kameran edessä itse Q:n henkilöllisyyden? Ohjaaja uskoo selvittäneensä ympäri maailmaa levinneen QAnon-liikkeen ”sylttytehtaan”

Cullen Hoback tutki kolme vuotta QAnon-liikkeen juuria. Työn tulos julkaistiin hiljattain dokumenttisarjana HBO:n suoratoistopalvelussa.

Lokakuun 2017 lopussa se alkoi. Internetin 4chan-kuvafoorumille ilmestyi sarja viestejä, joiden katsotaan käynnistäneen ”kaikkien salaliittoteorioiden äidin”.

Seuraavien kolmen vuoden kuluessa QAnon-nimellä tunnettu liike levisi ympäri maailmaa, muuntautui vallitseviin tilanteisiin sekä keräsi alleen keskenään hämmentävän erilaisia ihmisryhmiä ja aatesuuntia.

Maasta toiseen levitessään QAnon on saanut piirteitä, joiden perusteella sitä on alettu verrata myös uskonnollisiin kultteihin. Keskeistä liikkeen seuraajille on ”oman tutkimuksen tekeminen” sekä ”johtolankojen ja vihjeiden etsiminen”.

Washingtonissa Capitolille loppiaisena tehty hyökkäys vaati kaikkiaan viiden ihmisen hengen. Pidätettyjen joukossa oli kymmeniä QAnonin seuraajia.­

Äärioikeistolaiselle pohjalle perustuvan liikkeen kehityksen kulminaatiopisteenä voitaneen pitää 6. tammikuuta Washingtonin Capitol-kukkulalla nähtyä väkivaltaista mellakkaa, jossa joukko presidentti Donald Trumpin kannattajia tunkeutui sisälle kongressirakennukseen estääkseen demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Useat kongressiin tunkeutuneista kantoivat avoimesti mukanaan QAnonista viestiviä symboleja.

Otsikon ”Tyyntä ennen myrskyä” alle kirjoitetut viestit julkaisi syksyllä 2017 käyttäjänimellä Q esiintynyt anonyymi henkilö, joka antoi ymmärtää olevansa Trumpia lähellä oleva korkea-arvoinen sotilastiedusteluviranomainen. Q:n kryptiset viestit herättivät nopeasti kiinnostusta, innoittivat muita käyttäjiä tulkintoihin sekä levisivät myös 4chanin ulkopuolelle.

Useista aiemmista salaliittoteorioista palasia lainanneen QAnonin lähtökohta on tiivistetysti tämä: maailmaa hallitsee demokraateista ja useista muista näkyvistä henkilöistä koostuva, saatanaa palvova salaliitto, jonka salaisissa rituaaleissa juodaan siepattujen ja murhattujen pikkulapsien verta.

QAnon-seuraaja osallistui vauvansa kanssa Trumpin kampanjatilaisuuteen Pennsylvanian Wilkes-Barressa elokuussa 2018.­

”Ymmärtääkseni he pitävät minusta erittäin paljon”, Trump vastasi, kun häneltä kysyttiin QAnonista elokuussa 2020.­

Trumpin roolina tässä kaikessa on taistella kyseistä pahuutta vastaan kulisseissa ja johdattaa maailma ”myrskyyn” tai ”suureen heräämiseen”, jonka yhteydessä saatanallisen salaseuran jäsenet joukkopidätetään sekä toimitetaan tuomiolle.

Kyse on ”valon ja pimeyden taistelusta”, jonka moni uskoi huipentuvan Capitol-kukkulalle loppiaisena.

Q itse vaikeni tyystin joulukuussa 2020, eikä hänen henkilöllisyytensä ole koskaan varmistetusti paljastunut. Epäilyt ilmiön käynnistäjästä tai käynnistäjistä ovat ulottuneet aina ovelista nettitrolleista ja taideprojektista oikeisiin hallinnon virkamiehiin sekä Trumpiin itseensä saakka.

Q:ksi on hetkittäin epäilty myös yhdysvaltalaista dokumenttiohjaaja Cullen Hobackia, joka käytti kolme vuotta tutkien ilmiön juuria. Työn tulos, kuusiosainen dokumenttisarja Q: Into the Storm (Q: Kohti myrskyä) sai ensi-iltansa HBO:n suoratoistopalvelussa 21. maaliskuuta.

Dokumenttiohjaaja Cullen Hoback käytti kolme vuotta QAnon-liikkeen juurien tutkimiseen.­

Vaikka varsinainen savuava ase puuttuu edelleen, Hoback uskoo viimein selvittäneensä Q:n oikean henkilöllisyyden. Todisteita keräten etenevä sarja huipentuu lopulta viimeisessä jaksossa sanalliseen lipsahdukseen, joka Hobackin mukaan paljastaa tekijänsä olevan itse Q.

Hoback seuraa sarjassaan Qanonin tarinaa sen alkuvaiheesta lähes nykyhetkeen. Liikkeen seuraajien ja tunnettujen äänitorvien haastattelemisen ohella hän viettää runsaasti aikaa sen synnyn kannalta keskeisten henkilöiden seurassa.

QAnoniin kytkeytyviä väitteitä oli levitelty anarkistisena paikkana tunnetulla 4chan-foorumilla jo pitkään ennen Q:n ensimmäisiä viestejä. Sieltä sai alkunsa muun muassa maailman tunnetuimpiin valeuutisiin kuuluva Pizzagate, joka myöhemmin sulautui osaksi QAnonia.

4chanilta liike levisi myös muualle sosiaaliseen mediaan kuten Redditiin, josta se sai kuitenkin nopeasti lähtöpassit muun muassa väkivallan lietsomisesta syytettynä.

Vuonna 2013 yhdysvaltalainen ohjelmistokehittäjä Fredrick Brennan, 27, oli perustanut liian tiukasti moderoituna pitämälleen 4chanille vaihtoehdoksi uuden, anonyymin kuvafoorumin 8chanin. Se sai nopeasti suosiota paikkana, jossa esimerkiksi äärioikeistolaisia ja väkivaltaisia ajatuksia sai ilmaista vapaasti ja joka tarjosi mahdollisuuden löytää samanmielisiä kaikkialta maailmasta.

Fredrick Brennanin perustamasta 8chan-sivustosta tuli lopulta ainoa Q:n käyttämä viestintäkanava.­

Sivuston kasvattaessa suosiotaan Brennan sai osakseen kritiikkiä sen keskusteluissa julkaistusta pedofiilisesta kuvamateriaalista sekä muusta kyseenalaisesta sisällöstä. Kasvavan sivuston ylläpitämisen kustannukset alkoivat niin ikään käydä ylivoimaisiksi.

Vuonna 2014 kuvaan astui eksentrinen yhdysvaltalainen liikemies Jim Watkins joka tarjosi poikansa Ron Watkinsin kehotuksesta Brennanille liikekumppanuutta. Ehtona oli Brennanin muutto työskentelemään Filippiineille, jossa Watkins itse asui.

Brennan tarttui tilaisuuteen ja muutti Manilaan vielä samana vuonna. Nuorempi Watkins aloitti säännöllisen työskentelyn sivuston ylläpidossa.

Myös sikatilan omistajana Filippiineillä toiminut liikemies Jim Watkins (vas.) tarjosi yhteistyötä Fredrick Brennanille poikansa Ron Watkinsin (oik.) kehotuksesta.­

Tammikuussa 2018 Q ja hänen seuraajakuntansa muuttivat kotipesänsä 8chaniin. Syyksi muutolle kerrottiin epäilyt 4chaniin kohdistuneesta ”soluttautumisesta”. Tämän jälkeen 8chanista tuli ainoa kanava Q:n julkaisemille viesteille.

Jotkut alkoivat ihmetellä, miksi eliitin ja kulissien takaisen salaisen sodan sisäpiirissä oleva strateginen nero luottaisi ainoastaan Filippiineillä asuvaan erikoiseen isä-poika-kaksikkoon, jonka tunnetuin meriitti oli vihapuheen, pornon ja ääriajattelun hautomona toimivan kuvafoorumin pyörittäminen.

Jo kaksi vuotta aiemmin Brennan oli luopunut sivuston ylläpitäjän roolista stressiin vedoten. Todelliseksi syyksi epäiltiin kuitenkin vastenmielisyyttä, jota Brennanin uskottiin nyt tuntevan perustamaansa sivustoa ja sen sisältöä kohtaan.

Sivuston kyseenalainen maine oli kasvanut entisestään useisiin joukkoampumisiin liittyvien yhteyksien vuoksi. Brennan kuitenkin jatkoi työskentelyä Watkinsille tämän ”muiden projektien” parissa.

Ron Watkins sekä 8chanille työskennellyt Tom Riedel (edessä) yhdessä dokumenttisarjan kohtauksista.­

Dokumenttiaan työstäessään Hoback seurasi läheltä, kuinka Watkinsien ja Brennanin välit vähitellen kiristyivät pisteeseen, jossa Brennan joutui lopulta pakenemaan Filippiineiltä vauhdilla. Myöhemmin hänestä tuli yksi perustamansa sivuston sekä Watkinsien suurimmista kriitikoista.

Kaikille 8chan-osapuolille oli koko dokumentin teon ajan selvää, että Hoback haluaa selvittää Q:n henkilöllisyyden ja että myös jokainen heistä seisoi ”epäiltyjen” rivissä siinä missä esimerkiksi Trumpin ex-neuvonantajat Steve Bannon ja Michael Flynn.

Watkinsit olivat kuitenkin ainoat ihmiset, joilla oli sivustonsa kautta oletetusti myös kulissien takainen kontakti Q:hun. Liikkeen kasvaessa myös isä ja poika alkoivat saada huomiota ja mainetta, josta he vaikuttivat omien sosiaalisen median julkaisujensa perusteella nauttivan.

Capitolin mellakka teki Jacob Chansleystä kenties maailman tunnetuimman QAnon-seuraajan. Kaksi kuukautta aiemmin hän protestoi presidentinvaalien tuloksia vastaan ääntenlaskupaikalla Arizonan Phoenixissa.­

Loppiaisen mellakointi käynnistyi Trumpin pidettyä puheen, jossa hän kehotti kannattajiaan marssimaan Capitolille. Sisällä kongressin rakennuksessa senaatti oli juuri vahvistamassa Joe Bidenin vaalivoittoa.­

Dokumentissa Brennan kertoo panneensa merkille QAnon-ilmiötä seuranneiden tutkijoiden tavoin, että Q:n kirjoituksissaan käyttämässä kielessä ja tyylissä tapahtui jossakin vaiheessa muutos. Se viittaa taustalla olevan henkilöiden tai henkilön vaihtumiseen.

Sarjan loppuvaiheessa Hoback kiinnittää katsojan huomion siihen, kuinka erityisesti nuoremman Watkinsin perehtyneisyys QAnoniin vaihteli laidasta laitaan kolmen vuoden aikana kuvatuissa haastatteluissa. Välillä hän väitti tuntevansa asiaa vain pintapuolisesti, vaikka aiemmin oli puheidensa perusteella ollut liikkeen kuvioista perillä hyvinkin tarkasti.

Watkinsit eivät myöskään salailleet poliittisia näkemyksiään, jotka olivat linjassa Trumpin konservatiivisempien kannattajien näkemysten kanssa. Jim Watkinsin silmistä on nähtävissä suoranaista innostusta, kun hän kävelee Hobackin ja tämän kameran kanssa keskellä mellakan valtaamaa Capitolia.

QAnon-aktivisti osallistui poliisivoimien tueksi järjestettyyn mielenosoitukseen New Yorkin Brooklynissa viime elokuussa.­

Viimeisessä, sunnuntaina ensiesityksensä HBO:lla saaneessa jaksossa Hoback haastattelee videoyhteydellä Ron Watkinsia. Tässä vaiheessa Q on jo vaiennut, Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä Capitolin mellakointi mennyttä ja 8chan vaihtanut nimensä jo aikaa sitten 8kuniksi.

Watkins itse on puolestaan aktivoitunut verkossa jakamaan poliittista sisältöä omalla nimellään. Hän puhuu Hobackille maineesta, jota on ehtinyt kerätä levittäessään sosiaalisessa mediassa katteettomia väitteitä vuoden 2020 vaalien varastamisesta Trumpilta.

– Se oli periaatteessa kolmen vuoden tiedustelukoulutus, tiedustelutyön opettamista normoille (nimitys, jota käytetään internetissä tavallisista, valtavirran mukana kulkevista ihmisistä). Kyse oli tavallaan siitä, mitä tein aiemmin anonyymisti... Watkins sanoo, tajuten pian puhuneensa mahdollisesti ohi suunsa.

– ...mutta en koskaan Q:na, hän lisää naurahtaen.

Hobackille kyse oli tahattomasta tunnustuksesta, joka toi vahvistuksen hänen kolmen vuoden aikana keräämilleen aihetodisteille. Tämän näyttää tajuavan myös Watkins, joka rykäisee ja vielä kertaalleen vahvistaa:

– Ei koskaan Q:na. Lupaan. Minä en ole Q.

Ron Watkins kiistää edelleen olevansa Q.­

Watkins on kiistänyt myös laajalle sosiaalisen median seuraajakunnalleen olevansa Q. Liikkeen käynnistäjän henkilöllisyydellä ei tosin sitä seuranneiden tutkijoiden mukaan ole enää kovinkaan suurta merkitystä.

Heidän mukaansa QAnon kertoo enemmän siitä, kuinka internet tarjoaa maailmanlaajuisen kanavan misinformaation levittämiselle sekä väylän, jonka avulla valtavat joukot ihmisiä on mahdollista saada uskomaan kiihkeästi asioihin, jotka kuulostavat päättömiltä tai käytännössä täysin mahdottomilta.

– Loppujen lopuksi HBO:n dokumentti päättyy samaan pisteeseen, jossa olimme jo aiemmin: Ron Watkins on ainoa, joka kykenee olemaan Q tai tuntemaan Q:n, ja kenties hänen isällään Jim Watkinsilla on myös jonkinlainen rooli Q:n persoonan jatkumossa. Mutta raskauttava todiste puuttuu edelleen, huomautti verkon ääriajattelua seuraavan SITE Intelligence Group -järjestön johtaja Rita Katz Washington Postille.

Cullen Hobackin dokumenttisarjan traileri on katsottavissa alla.

Katzin mukaan liike on joka tapauksessa kasvanut yksittäistä henkilöä tai nimimerkkiä suuremmaksi ”globaaliksi sosiaalivirukseksi”, joka soveltuu poliittisten ääriajatusten ohella ratsuksi kaikenlaisille ajatuksille kuten rokotevastaisuudelle ja koronapandemian kyseenalaistamiselle.

– Mutta kaikkeen, mitä Jim tai Ron Watkins sanovat, pitäisi suhtautua skeptisyydellä. Myös sellaisiin lausuntoihin, jotka tulevat ulos oudon ”lipsahduksen” muodossa, Katz toteaa.

Ei sovi myöskään unohtaa, että Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI on määritellyt QAnonin kotimaiseksi terroriuhaksi, jonka innoittamana tehtyjä rikoksia tiedetään maailmalta useita. Lisäksi QAnonin on kerrottu rikkoneen lukuisia ihmissuhteita ja jopa perheitä, kun ihmiset ovat ”pudonneet kaninkoloon” ja omistautuneet ”myrskyyn” valmistautumiselle.

Marraskuussa 2020 QAnon-aktivistit kokoontuivat New Yorkissa Fox Newsin toimitalolle osoittaakseen tukensa konservatiivisen kanavan toiminnalle.­

QAnon on luonnollisesti levinnyt myös Suomeen, jossa sen symboleja on nähty muun muassa EU-vastaisissa ja koronaskeptisissä protesteissa. Sosiaalisessa mediassa moni tavallinen tallaajakin sai havahtua viime vuonna siihen, että joku tuttavista saattoi toistaa joko tietämättään tai tiedostaen suoraan QAnon-tehtaalta tulleita väitteitä.

Kuinka HBO-dokumentin paljastukseen on sitten itse liikkeen parissa reagoitu? Vastaus: ei juuri mitenkään.

Sarjan ensimmäisten jaksojen tultua julki ainakin jotkut QAnon-keskustelukanavilla suhtautuivat varsin positiivisesti siihen, minkälaisessa valossa liikkeen jäsenet esitettiin. Viimeisten jaksojen esittämisen jälkeen dokumenttia ei ole juurikaan mainittu merkittävimmillä keskustelualustoilla, joille sadattuhannet QAnon-seuraajat kokoontuvat vaihtamaan ajatuksiaan.

Dokumenttia eivät ole maininneet myöskään sosiaalisen median merkittävimmät QAnon-vaikuttajat, joille liike on tuonut mukanaan oivallisen tulonlähteen.

QAnon-liike ei näytä olevan katomassa mihinkään, vaikka itse Q katosi linjoilta jo joulukuun alussa.­

QAnonin tulevaisuus on tällä hetkellä avoin, sillä monet ovat menettäneet uskonsa ”myrskyn” päivämäärän siirtyessä kerta toisensa jälkeen. Toisaalta toiset uskovat edelleen, että todellista valtaa Yhdysvalloissa pitää vieläkin taustalla lankoja vetelevä Trump.

Etenkin Yhdysvalloissa QAnon on ulottanut lonkeronsa jo syvälle republikaanipuolueeseen ja siivittänyt myös ensimmäiset seuraajansa kongressiin. Liike ei näytä siis olevan katoamassa mihinkään, ja se on aiemminkin osoittanut mukautuvansa tehokkaasti uusiin tilanteisiin.

Ja vaikka Ron Watkins olisikin itse Q, yhteen kysymykseen ei ole edelleenkään löytynyt vastausta: Kuka julkaisi ensimmäiset Q-viestit 4chanissa lokakuussa 2017?

