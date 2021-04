Tuhka peittänyt suuren osan Saint Vincentin saaresta – ilmatila suljettu

La Soufriere -tulivuori purkautuu. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu.

Karibialla Saint Vincentin saarella tuhansia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan La Soufriere -tulivuoren purkauksen vuoksi. Aiemmin kymmeniä vuosia passiivisena ollut tulivuori on syössyt tuhkaa, joka on peittänyt suuren osan saaresta.

Tulivuoren läheisyydessä asuu kaikkiaan noin 16 000 ihmistä. Koko saarella asukkaita noin 110 000.

Pääkaupunki Kingstown sijaitsee eri puolella saarta, mutta sielläkin tuhka on aiheuttanut ohutta sumua.

Pääministeri Ralph Gonsalves kertoo, että tuhkan vuoksi vedenjakelu on poikki monilla alueilla ja Saint Vincentin ja Grenadiinien on ilmatila suljettu. Guayana ja Venezuela ovat lähettäneet saarelle apua laivoilla.

La Soufriere purkautui edellisen kerran vuonna 1979. Vuonna 1902 sen purkauksessa kuoli yli tuhat ihmistä.