Egyptin mukaan Ever Given pääsee matkaan, kun sen omistaja on maksanut korvaukset. Aluksen omistaja on puolestaan haastanut oikeuteen laivaa operoineen yrityksen.

Ever Given ei ole vieläkään päässyt jatkamaan matkaansa Egyptistä.­

Valtavan rahtikaaoksen aiheuttanut alus on yhä Egyptissä. Laivaliikennettä seuraavan Marine Traffic -sivuston mukaan 400-metrinen Ever Given on Isolla Katkerajärvellä, Suezin kanavan edustalla.

Alus jäi 23. maaliskuuta lähes poikittain jumiin kapeaan kanavaan, estäen liikenteen kanavan läpi. Alus ehti olla jumissa lähes viikon ennen kuin se saatiin ruoppauksen ja yli kymmenen hinaajan avulla liikkeelle.

Wall Street Journalin mukaan Egypti ei aio päästää Ever Giveniä matkaan ennen kuin sen omistajat ovat suostuneet maksamaan miljardi dollaria (840 miljoonaa euroa) korvauksia. Käynnissä on myös tutkinta siitä, miten Ever Given oikein jäi jumiin.

– Alus pysyy täällä, kunnes tutkinta on valmistunut ja korvaukset maksettu, Suezin kanavaviranomaisen johtaja Osama Rabie on todennut.

– Sillä hetkellä, kun he suostuvat korvauksiin, aluksen annetaan lähteä liikkeelle.

Rabie oli aiemmin sanonut, että Egypti vaatisi miljardikorvauksia laivan pelastusoperaatiosta ja liikennetulojen menetyksestä sekä muista kuluista, jotka aiheutuivat liikenteen keskeyttämisestä. Kanavaviranomainen ei ole tarkentanut, miten Rabie päätyi juuri miljardiin dollariin.

Kauppalehti uutisoi lauantaina, että Ever Givenillä on myös suomalaisyrityksen lähetys. Viilentäviä pelituoleja valmistavan Frost Demonin yrittäjä-toimitusjohtaja Alex Fjäder kertoo lehdelle, että yrityksen lähetys on jumissa kontissa, joka on Ever Givenillä.

– Kaikki on nyt erityisen sekavaa, sillä korvauksia on vaatimassa monta sellaista osapuolta, jotka eivät normaalisti ole apajilla. Optimistisin arvio on, että saamme rahdin yhden-kahden kuukauden päästä, voi olla että ei koskaan.

Asiaa vaikeuttaa se, että Panaman lipun alla purjehtivaa Ever Giveniä operoi taiwanilainen Evergreen-yhtiö, mutta aluksen omistaa kaksi japanilaista yritystä Luster Maritime ja Higaki Sangyo, jotka ovat Shoei Kisen Kaisha -yhtiön tytäryhtiöitä. Ever Givenin omistaja on nostanut kanteen Evergreeniä vastaan Britanniassa, The Washington Post kertoi huhtikuun alussa.