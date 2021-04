Myanmarin turvallisuusjoukot surmasivat yli 80 mielenosoittajaa

Helmikuussa alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut yli 600 mielenosoittajaa.

Mielenosoituksia on ollut eri puolilla Myanmaria.­

Myanmarissa tapettiin perjantaina yli 80 sotilasvallankumousta vastustanutta mielenosoittajaa, kuolemia seuraava järjestö ja paikallismedia kertoivat Reutersin mukaan. Aseistautuneiden turvallisuusjoukkojen kerrotaan yrittäneen tukahduttaa mielenosoitus Bagon kaupungissa, noin 90 kilometrin päässä Yangonista.

Yksityiskohdat ja esimerkiksi kuolleiden tarkka määrä ovat epäselviä, sillä ruumiit kerättiin temppelin alueelle ja alue eristettiin.

Paikallismedia Myanmar Now uutisoi, että ammuskelu mielenosoittajia vastaan alkoi jo aamuvarhaisella ja jatkui iltapäivään.

– Se on kuin kansanmurha, kuvaili mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva Ye Htut lehdelle.

– He ampuivat jokaista varjoakin.

Monet kaupungin asukkaista pakenivat muualle.

Armeija kaappasi vallan Myanmarissa helmikuun alussa. Kansalaisjärjestön mukaan vallankaappausta seuranneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 618 siviiliä, joskin kuolleiden tarkkaa määrää on vaikea vahvistaa. Armeija on kiistänyt luvun ja sanonut tilastoineensa 248 siviilin kuoleman ja 16 poliisin kuoleman. Lisäksi armeija kiistää, että turvallisuusjoukot olisivat käyttäneet automaattiaseita.

Lauantaina puolisotilaallisten oppositioryhmien taistelijat hyökkäsivät varhain lauantaiaamuna poliisiasemalle Naungmonissa. Shan Newsin mukaan ainakin 10 poliisia kuoli ja Shwe Phee Myay kertoi 14 poliisin kuolleen.