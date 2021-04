Koronarokotteen saaneilta turisteilta ei vaadita karanteenia Thaimaan Phuketissa heinäkuussa. Saaren väestöstä enemmistö aiotaan rokottaa siihen mennessä.

Thaimaa toivoo kansainvälisten turistien ryntäävän maahan heinäkuussa, kun Phuketin saarella luovutaan karanteenivaatimuksesta koronavirusta vastaan rokotettujen ulkomaalaisten kohdalla. Phuket on ensimmäinen maakunta Thaimaassa, jossa näin tehdään.

Käynnissä onkin kiireellinen operaatio Phuketin asukkaiden rokottamiseksi ennen karanteenivaatimuksen päättymistä. Tarkoituksena on rokottaa enemmistö saaren noin 460 000 asukkaan väestöstä ennen 1. heinäkuuta. Toistaiseksi ensimmäisen annoksen on saanut noin 20 prosenttia saaren väestöstä.

Thaimaa on saanut kiinalaisen Sinovacin rokotetta ja tällä hetkellä rokotusvuorossa ovat terveydenhuollon työntekijät, riskiryhmäläiset ja Phuketin asukkaat. Rokotusohjelmaa on kritisoitu eriarvoistavaksi, sillä siinä etusijalle asetetaan Phuketin asukkaat. Maanlaajuinen rokotuskampanja alkaa vasta kesäkuussa, kun paikallisesti valmistetut AstraZenecan rokotteet ovat valmiita, Reuters uutisoi.

Thaimaa kamppailee parhaillaan koronavirusepidemian kolmannen aallon nujertamisessa.

Phuketin asukkaat saavat ensimmäisten thaimaalaisten joukossa koronavirusrokotteen.­

Ainakin tusina sairaalaa on sanonut lopettaneensa koronavirustestien tekemisen testipakettien tai kapasiteetin puutteen takia. Sairaalat eivät ole halukkaita tekemään testejä, sillä positiivisen tuloksen saaneet on otettava hoitoon, viranomaiset sanovat. Testaamisen keskeyttäminen on herättänyt huolen siitä, että koronavirustapauksia jää huomaamatta ja että erityisesti herkästi tarttuva brittivariantti pääsee leviämään väestössä. Brittivarianttia on havaittu jo 62 maakunnassa Thaimaan 77 maakunnasta.

Bangkokissa suunnitellaan 10 000-paikkaisen kenttäsairaalaan avaamista.

– Olen todella huolissani. Jos ei tarvitse matkustaa, pysykää kotona, pääministeri Prayuth Chan-ocha vetosi ihmisiin podcastissa viime viikolla.

Thaimaa on saanut kiinalaisen Sinovacin koronavirusrokotetta.­

Myös Phuketissa on nähty nousua koronatartuntojen määrässä. Phuket Newsin mukaan nousuun ovat vaikuttaneet muun muassa viime viikonlopun kolmet suuret juhlat. Nyt Phuketissa jaetaankin kaikille juhlijoille ilmaisia koronavirustestejä tartuntojen löytämiseksi.

Kaikki pubit ja baarit on määrätty suljettavaksi 18. huhtikuuta asti.

Tartuntojen lisääntyminen on johtanut myös neljän rokotuskeskuksen toiminnan keskeytykseen. Tarkoituksena on estää tartuntojen leviämistä rokotuskeskuksissa, Phuket News on uutisoinut.

Tyhjiä aurinkotuoleja rannalla Phuketin saarella.­

Ennen pandemiaa turismin osuus Thaimaan bruttokansantuotteesta oli noin 11–12 prosenttia. Vaikka maa on lyhentänyt kansainvälisten matkustajien karanteenivaatimusta 14 päivästä 7 päivään, monien maiden matkustuskiellot tai kehotukset välttää matkustamista ovat vaikuttaneet siihen, ettei turismi vielä ole elpymässä.

CNN:n mukaan tällä hetkellä Phuket on vain varjo pandemiaa edeltäneestä ajasta. Suosittu Patong Beach oli ennen pandemiaa pääsesongin aikana käytännössä aina täynnä turisteja.

Nyt rannalla on tyhjää ja sen läheisyydessä on suljettu useita yrityksiä. Hotellit ovat estäneet pääsyn naruaidoilla ja jopa amerikkalaiset ketjut kuten McDonald’s, Burger King ja Starbucks ovat kiinni.

Tartunnat ovat olleet nousussa myös Phuketissa, vaikka Thaimaa on moneen muuhun verrattuna selvinnyt hyvin koronapandemiasta.­

Samanlainen näky on myös esimerkiksi suosituilla Katan ja Karonin rannoilla.

– Nämä kolme aluetta ovat 95-prosenttisesti riippuvaisia turismista. Ja se on nyt kuivunut, Phuketin hotellijärjestön puheenjohtaja Anthony Lark sanoo.

Lobster & Prawn -ravintolan päällikkö Su Satam kertoo tilanteen olevan vaikea.

– Ihmisiä tulee vähän. Meillä on vain thaimaalaisia, muttei montaa. Yhdessä päivässä on vain yksi tai kaksi pöytää. Normaalisti meillä on sekä ala- että yläkerta täynnä.