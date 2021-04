Yksi ihminen on kuollut.

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskienarviointikomitea on aloittanut tutkinnan lääkeyritys Johnson & Johnsonin koronarokotteen mahdollisesta yhteydestä veritulppatapauksiin.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa, johon on liittynyt verihiutaleiden matala määrä.

Tapauksista yksi tuli ilmi kliinisissä kokeissa ja kolme Yhdysvalloissa rokotusten jälkeen. Yksi ihminen on kuollut.

EMA ilmoitti myös tutkivansa mahdollista yhteyttä lääkeyhtiö AstraZenecan koronarokotteen ja harvinaisen verisuonihäiriön välillä.

Tutkinnassa on viisi tapausta, joissa nestettä on poistunut verisuonista, mikä on aiheuttanut kudosten turpoamista ja verenpaineen laskua.