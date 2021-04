Aleksei Navalnyin kohtalo on vain ääriesimerkki. Hänellä on monenlaisia kohtalotovereita eri puolilla Venäjää.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtalo on ääriesimerkki siitä, miten Venäjällä voi käydä presidentti Vladimir Putinin vastustajalle.

Samaan aikaan maassa on meneillään kuitenkin kymmeniä muita juttuja, joissa oikeuslaitos ahkeroi laittaakseen Putinin arvostelijat kuriin.

Katsotaanpa, mitä kaikkea onkaan tapahtunut Putinin kunnian puolustusrintamalla Venäjän eri kaupungeissa viime viikkoina.

Tsheljabinskin valitustuomioistuin ilmoitti alkavansa käsitellä 26. huhtikuuta niin kutsuttua Putin-nuken tapausta. Valituksen tekijä on syyttäjä, jonka mukaan jutussa on annettu aivan liian lievät rangaistukset.

Kyse on kahden nuoren miehen tempauksesta vuonna 2018, kun he kiinnittivät mallinuken vartaloon Putin-naamarin ja sitoivat nuken kiinni pylvääseen Permissä. Nuken otsassa luki ”valehtelija” ja rintapielen nimikyltissä ”sotarikollinen”. Kolmannen jutussa syytetyn rikos oli se, että hän käveli sattumalta ohi ja kuvasi tempausta.

Syyttäjä vaati päätekijälle alkujaan kolmen vuoden leirituomiota ja kahdelle muulle myös ehdotonta. Lopulta päätekijän tuomio alennettiin kahdeksi vuodeksi ehdollista, yksi sai vuoden ehdollista ja yksi vapautettiin, mikä ei tyydytä lainkaan syyttäjää.

Päätekijäksi syytettyä Aleksandr Shabartshinia, 23, uhkaa siten yhä edelleen kolmen vuoden leirituomio.

– Oikeuslaitos puolustaa meillä nykyisin yhtä ainoaa ihmisryhmää. Se on Putinin kannattajien ryhmä, Shabartshin sanoi oikeudessa.

(Alla on uutisjuttu Putin-nukesta siinä vaiheessa, kun Shabartshinille annettiin kahden vuoden ehdoton tuomio, mikä muutettiin myöhemmin ehdolliseksi.)

Donin Rostovissa rikostutkijat väittävät puolestaan paljastaneensa uuden ääriryhmän, jonka tavoitteena oli sabotoida Venäjän hallintolaitoksia polttopulloilla. Toistaiseksi ainoa konkreettinen todiste ryhmää vastaan on, että jäsenten epäillään maalanneen kahden talon seinään tekstin: ”Putin on varas.”

” Nainen oli jakanut kirjoituksia, joista heijastui ”sitkeä kauna” Putinia kohtaan.

Ryhmä paljastamistapa on hyvin samanlainen kuin oli keväällä 2018 kohua herättäneessä Uusi suuruus -jutussa Moskovassa. Nuorten suosimaan chat-ryhmään oli nytkin soluttautunut aikakin kaksi turvallisuuspalvelun apuria, jotka manipuloivat keskusteluja ja ilmiantoivat sitten ryhmän.

Komin pääkaupungissa Syktyvkarissa turvallisuuspalvelu nosti kuluneella viikolla rikosjutun 46-vuotiasta yksinhuoltajaäitiä Jelena Rodvikovaa vastaan ”julkisesta yllyttämisestä terrorismiin ja ääritoimintaan”. Nainen oli jakanut VKontaktessa kirjoituksia, joista heijastui ”sitkeä kauna” Putinia kohtaan.

Rodvikovan pankkitili on nyt jäädytetty rikosepäilyn vuoksi eikä hän pysty nostamaan avustuksia, joilla hän on elättänyt itsensä ja 6-vuotiaan lapsensa. Uhkana on vuosien vankeus.

Samaran kaupungissa oikeus antoi puolestaan tuomionsa tapauksessa, jossa aktivistit olivat videoineet mielikuvitusoikeudenkäynnin Putinia, lehdistösihteeri Dmitri Peskovia ja öljy-yhtiö Rosneftin johtajaa Igor Setshiniä vastaan.

”Peskov” ja ”Setshin” saivat kuvitteellisen kuolemantuomion. Putinin tuomiota käsittelevä video ei ehtinyt koskaan ilmestyä.

(Alla on Radio Svobodan uutinen Karim Jamadajevin Putin-videosta ja hänen tuomiostaan.)

Syyttäjä vaati videon päätekijälle Karim Jamadajeville liki 7 vuoden vankeutta, mutta reilun vuoden tutkintavankeuden jälkeen hän sai yllättäen vain noin 3 400 euron sakot. Tuomio tulee tuskin tyydyttämään syyttäjää.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.