WHO: ”Ei riittävää tietoa” korona­rokotuksen antamisesta kahdella eri rokotteella

Suomessa AstraZenecan yhden rokotteen saaneita oli parisen viikkoa sitten noin 180 000.

Koronarokotuksen antamisesta kahdella eri rokotteella "ei ole riittävää tietoa", sanoo Maailman terveysjärjestö WHO. Kysymys kahdesta rokotteesta on ajankohtainen, koska AstraZenecan rokotteelle on monessa maassa annettu alaikäraja.

Nyt pohditaan, mikä kakkosrokote annetaan niille, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotepiikkinsä AstraZenecan rokotteella.

Esimerkiksi Ranska ilmoitti, että alle 55-vuotiaiden, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotteen AstraZenecalla, tulisi saada toisessa rokotteessaan jotain muuta rokotetta.

– Ei ole olemassa riittävää tietoa siitä, voidaanko rokotus antaa kahdella eri rokotteella. Näin ollen emme voi antaa suositusta rokotteiden vaihdettavuudesta, WHO:n edustaja Margaret Harris sanoi perjantaina medialle.

Suomessa AstraZenecan yhden rokotteen saaneita oli parisen viikkoa sitten noin 180 000, joista noin kaksi kolmasosaa oli alle 65-vuotiaita. Suomi on päättänyt olla rokottamatta toistaiseksi alle 65-vuotiaita AstraZenecalla.

AstraZenecan rokotteen on epäilty lisäävän harvinaisen laskimoveritulpan riskiä alle 60-vuotiailla. Tämän rokotteen saaneilla havaitut veritulpat ovat olleet pääosin naisilla.