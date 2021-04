Egyptologit löysivät ”kadonneen kultaisen kaupungin”

Hiekkaan hautautunut muinaiskaupunki oli käytössä faaraoiden kukoistuksen aikaan.

Arkeologit tutkivat Egyptissä autiomaasta löytyneen ison muinaiskaupungin jäännöksiä. Luxorin ulkopuolelta hiekasta löytynyt kaupunki on egyptologien mukaan suurin koskaan löydetty asutuskeskus faaraoiden kulta-ajalta, eli noin vuodelta 1000 ennen ajanlaskun alkua.

Egyptologi Zahi Hawass luonnehti löytöä "kadonneeksi kultaiseksi kaupungiksi". Sen haudoista odotetaan löytyvän runsaasti aarteita.

Paikan olemassaolosta on Hawassin mukaan ollut tietoa.

– Monet ulkomaiset retkikunnat ovat etsineet tätä kaupunkia, mutta eivät koskaan löytäneet sitä.

3 000 vuotta vanha kaupunki on on peräisin Amenhotep III:n hallituskaudelta. Myös Tutankhamonin uskotaan käyttäneen sitä. Paikan joissakin esineissä on nähtävissä edelleen Amenhotep III:n sinetit.

Betsy Bryan, egyptiläisen taiteen ja arkeologian professori Johns Hopkinsin yliopistosta, arvioi kaupungin Egyptin toiseksi tärkeimmäksi arkeologiseksi löydöksi Tutankhamonin haudan jälkeen. Faaraon hauta löydettiin liki sata vuotta sitten.

Lisätietoa myös arkielämästä

Oletettujen hauta-aarteiden esimakuna on jo löydetty muun muassa koruja. Kaupunki kuitenkin antaa myös tärkeää lisätietoa ammoisen Egyptin arkielämästä.

– Suurkaupunki oli esiin kaivettaessa hyvässä kunnossa. Talojen huoneet olivat täynnä jokapäiväisen elämän työkaluja, Hawass lisäsi.

Seitsemän kuukauden kaivausten jälkeen alueelta on paljastunut muun muassa leipomo, jossa on uuneja ja keramiikkaa, sekä hallinto- ja asuinalueet.

– Muinaiset asukkaat ovat jättäneet ne ikään kuin eilen, arkeologiryhmän lausunnossa todetaan.

Etsinnöissä on löytynyt myös hautaryhmiä, joihin pääsee kallioon kaiverrettujen portaiden kautta. Samanlainen ulkorakenne on maineikkaissa Kuninkaiden laakson haudoissa.