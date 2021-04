Kommentti: Vladimir Putinin kova valuutta – Saksakin innostui Sputnikista

Venäjän Sputnik-diplomatia etenee. Se voi silti suistua radaltaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Jos haluat olla vahvoilla, hanki jotain mitä kaikki haluavat.

Vladimir Putin hankki Sputnik V -rokotteen. Hyöty siitä kannattaa ottaa irti ennen kuin hype hyytyy.

Torstaina Saksan terveysministeri Jens Spahn kertoi Saksan aikeesta neuvotella Venäjän kanssa Sputnik-kaupoista. Saksan osavaltio Baijeri on jo ilmoittanut aikeestaan ostaa 2,5 miljoonaa annosta rokotetta. Sputnik V olisi saamassa myös oman tuotantolaitoksen Saksaan.

Kaikki tämä on kuitenkin kiinni siitä, että Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyisi Sputnikin. EU-maa Unkari ei tällaisia odotellut, vaan otti venäläisrokotteen käyttöön omin päin. Siitä alkoi EU:n rokotevallin murtuminen. Jos Saksa lähtee rokotekaupoille itään, se romahtaa kokonaan.

Niin kova on koronarokotteiden tarve Länsi-Euroopassa. AstraZenecan rokotteen ongelmat hidastavat rokotustahtia ja lisäävät rokotevastaisuutta. Jotain pitäisi tehdä äkkiä.

Euroopan komissio ei todennäköisesti tee yhteishankintasopimusta Sputnikista, vaikka EMA sen hyväksyisikin. Rokote olisi siis vapaata riistaa jäsenvaltioille.

Saksan päähallituspuolue kristillisdemokraattien suosio horjuu, koska ihmiset väsyvät taudinpelkoon ja aina vain jatkuviin koronarajoituksiin. Saksassa on vaalivuosi ja kaikki keinot tarpeen.

Raha ei ole ainoa valuutta

Raha ei ole ainoa hyöty, mitä rokotetoimittaja saa. Se voi saada myös ymmärrystä omille tavoitteelleen. Venäjän tavoite on ylivalta entisen Neuvostoliiton alueella.

Venäjän ja Saksan rokotediplomatialle ei hurrata Ukrainassa. Ukraina on ylpeästi ilmoittanut, että sille Sputnik ei käy. Venäjä kuitenkin toimittaa sitä separatistialuille, joissa se käytännössä pitää valtaa.

Ukrainan tautitilanne on huono. Kuolleita on yli 37 000. Rokotteista on pulaa. Ukraina on pyrkinyt hankkimaan niitä lisää Intiasta ja Kiinasta.

Kun Venäjä kalistelee aseitaan rajalla, Ukraina hakee tukea EU:sta. EU:n tärkein jäsenmaa on Saksa. Saksan Sputnik-neuvottelut ovat uusi kylmä suihku Ukrainan niskaan.

Pysyykö Sputnik taivaalla?

Putinin kultakimpaleessa on säröjä.

Sputnik V:n suosio alkoi kasvaa muutama kuukausi sitten, kun arvostetussa tiedelehti Lancetissa julkaistiin myönteisiä uutisia sen tehosta.

Tosin jo sitä ennen tilauksia oli sadellut kautta maailman.

Ongelmia kuitenkin on. Financial Timesin mukaan EMA tutkii väitteitä siitä, että Venäjän julkisen alan työntekijöitä painostettiin rokotetesteihin. Eettisten sääntöjen mukaan sellaisiin osallistuminen pitäisi olla vapaaehtoista. Tämä voi haitata EMA:n hyväksynnän saantia, mikä estäisi Saksa-kauppoja.

Euroopan ulkopuolella rokotteita tarvitaan vielä epätoivoisemmin, joten tämä tuskin olisi suuri haitta.

Sputnikin brändi sai kolauksen viime viikolla, kun Argentiinan presidentti Alberto Fernandéz sai koronatartunnan. Sputnikia käytetään Argentiinassa ja presidentti on itse toiminut rokotemannekiinina. Fernandézin oireet on kuitenkin ilmoitettu lieviksi. Sinänsä yksikään rokotevalmistaja ei lupaa tuotteensa estävän kokonaan tartuntoja. Oleellisinta on estää vakavien tautimuotojen kehittyminen.

EU-maa Slovakian pääministeri Igor Matovic halusi Sputnikia niin kovasti, että tilasi sitä kertomatta ministereilleen. Tämä johti Matovicin eroon reilu viikko sitten.

Slovakian terveysviranomaiset ovat ihmeissään maahan toimitettujen Sputnik-rokotteiden kanssa. Rokotuksia ei ole vielä aloitettu.

Virusmuunnosten kehittyessä on herännyt epäilyksiä, kuinka Sputnik V tehoaa niitä vastaan. Tämä koskee tietenkin muitakin rokotteita.

Nyt tai ei koskaan

Ympäri maailmaa kehitetään uusia rokotteita. Kilpa on kova, eikä ainoa vastustaja ole virus. Siksi Venäjä toimii nyt ja kehittää muitakin rokotteita.

Länsimaisten valmistajien tuotteet virtaavat Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Venäjän kovin kilpakumppani maailman rokotemarkkinoilla on toistaiseksi Kiina.

Vaikka Venäjä esiintyy rokotemahtina, sen omat rokotusluvut ovat yhä vaatimattomia. Tähän vaikuttavat varmasti pitkät etäisyydet ja väestön rokotevastaisuus. Mutta siihen voi vaikuttaa myös halu tehdä rokotteilla kauppoja maailmalle.

Poliittinen ja taloudellinen hyöty Sputnikista kannattaa ottaa nyt. Puolen vuoden kuluttua maailman rokotetilanne voi olla jo toisenlainen.

Silloin myydään, kun kauppa käy.