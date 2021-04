Klovniksi pukeutuva psykiatri auttaa kodittomia pahamaineisella joutomaalla Brasiliassa – ”Tämä hahmo edustaa virheiden paljastumista”

Psykiatri Flavio Falcone yrittää täyttää Brasilian hallituksen jättämää aukkoa Sao Paulon kodittomien keskuudessa.

Maailmaa yli vuoden riivannut koronaviruspandemia on koetellut erityisen kovalla kädellä Brasiliaa. Sairastumisten ja kuolemien lisäksi koronavirus on syössyt valtiontalouden kurimukseen ja sitä myöten ajanut kadulle suuren joukon köyhiä ihmisiä.

Kodittomuuden lisääntyminen on tuonut yhä enemmän väkeä myös Sao Paulon historiallisen keskustan pahamaineiselle ja vaaralliselle joutomaa-alueelle. Paikallisten suussa ”Cracolandiana” tunnetun alueen nimi viittaa crack-kokaiiniin ja sen käyttäjiin.

Psykiatri Flavio Falcone törmäsi tuttuun mieheen kierrellessään Sao Paulon keskustan joutomaa-alueella. Kuvan vasemmalla reunalla Falconen työpari, näyttelijä Andrea Macera.­

Jo yli kahdeksan vuotta alueella elävien ihmisten keskuudessa on liikkunut Reutersin mukaan hiphop-henkiseksi klovniksi pukeutunut mies, joka on samassa ajassa saanut lähes ikonisen maineen ja kerännyt itselleen lojaalin seuraajakunnan. Kyseessä on psykiatri Flavio Falcone, joka auttaa joutomaalla eläviä yhdessä näyttelijä Andrea Maceran kanssa.

Valkoisessa tohtorintakissaan Falconella oli aiemmin ongelmia saada kodittomat huumeriippuvaiset avautumaan ongelmistaan, mutta nyt hän ja Macera rikkovat jään heti alkuunsa rooliasujen ja musiikin avulla. Kaksikko järjestää kodittomille muun muassa ”radioaikaa”, jonka yhteydessä heillä on mahdollisuus toivoa kappaleita ja osallistua toimintaan itse.

”Cracolandiassa” kodittomana elävä Antonio Carlos Nascimento, 53, otti osaa Falconen ja Maceran järjestämään ”radioaikaan”.­

Kun ensimmäiset askeleet on otettu, kynnys mielenterveys- tai vieroitushoitoihin hakeutumiseen on jo huomattavasti matalampi. Falconen potilaat eivät tunne häntä tohtorina, vaan ”Klovnina”.

Monet heistä eivät juurikaan saa tukea muualta, sillä hallituksen vähäisetkin pandemia-avustukset ovat jo hiipuneet olemattomiin. Avustusten odotetaan käynnistyvän jälleen lähitulevaisuudessa, mutta monelle jo syöksykierteeseen joutuneelle apu tulee liian myöhään.

Tohtori Falcone valmistautuu muuttumaan Klovniksi.­

Falcone yrittää täyttää työllään hallituksen jättämää aukkoa.

– Tämä hahmo edustaa virheiden paljastumista, varjoihin jäävän haurautta. Epäonnistumisten paljastumista. Kompastuva klovni on se, joka naurattaa, ei suoraan kävelevä. Kaduilla elävät ihmiset ovat todellisuudessa kapitalistisen yhteiskunnan epäonnistumisia, Falcone kuvaili ajatuksiaan Reutersin toimittajalle.

51-vuotiaan Jailson Antonio Oliveiran elämään Falconen työllä on ollut niin suuri vaikutus, että nimi ”Klovni” löytyy jopa tatuointina hänen ranteestaan. Falconen avulla mies ja hänen tyttöystävänsä ovat päässeet asumaan sisätiloihin omaan huoneeseen.

– Nyt minulla on parempi elämä, ja se on Flavio Falconen, Klovnin, ansiota. Hän on oikea käteni, hän auttaa kaikilla tavoilla, joilla kykenee, Oliveira kommentoi Reutersille.

Jailson Antonio de Oliveira esitteli Reutersin kuvaajalle tatuointiaan. Portugalinkielinen sana ”palhaco” tarkoittaa suomeksi klovnia.­

Vuosi sitten pandemian alkuvaiheessa hallitus sulki alueella sijaitsevan kodittomien suojan osana yrityksiään siivota kaupungin keskustaa rakennustöitä varten. Falcone ja Macera auttoivat tuolloin majoituksen löytämisessä 20:lle taivasalle joutuneelle sekä auttoivat paikallista kansalaisjärjestöä noin 200 teltan jakelussa kodittomille.

Loppuvuodesta 2020 kaksikko käynnisti uuden ”Katto, työtä ja hoitoa” -projektin kodittomien auttamiseksi. Rahoitus tuli paikalliselta syyttäjänvirastolta.