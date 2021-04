Ensimmäinen kuva Trumpin uudesta työhuoneesta tuli julkisuuteen – yksityiskohtien analysointi käynnistyi välittömästi

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin työhuoneen esineistö on herättänyt sekä sekä perinteisen että sosiaalisen median kiinnostuksen.

Kun valta vaihtui Valkoisessa talossa viime tammikuussa, siirsi väistyvä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kortteerinsa Floridan Palm Beachilla sijaitsevalle Mar-a-Lago-yksityisklubilleen.

Kuluneiden kuukausien aikana Trump ei ole esiintynyt julkisuudessa juuri lainkaan. Hänen on kerrottu pelaavan ahkerasti golfia sekä viettävän usein aikaa klubillaan sen muiden jäsenten seurassa.

Samaan aikaan Trump on kuitenkin viritellyt uusia työkuvioitaan tapaamalla lukuisia republikaanipoliitikkoja, joiden kanssa hänen uskotaan keskustelevan valmistautumisesta kongressin ensi vuoden välivaaleihin.

Maanantaina julkisuuteen saatiin ensimmäinen vilahdus Trumpin uudesta työhuoneesta, kun tämän pakeilla vieraillut Valkoisen talon ex-avustaja Stephen Miller julkaisi Twitterissä Trumpin työpöydän äärellä otetun yhteiskuvan.

Sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty sen jälkeen huomiota kuvan lukuisiin yksityiskohtiin sekä innostuttu tekemään tulkintoja niiden pohjalta. Esimerkiksi Politico-lehden mukaan Trumpin huoneen esineistö kertoo siitä, minkälaisena tämä näkee oman presidenttikautensa perinnön.

Ensimmäisenä Millerin kuvaa kommentoineet kiinnittivät huomiota kuitenkin Trumpin pöydällä puhelimen takana pilkottavaan, puoliksi juotuun Coca-Cola-pulloon. Trump tiedetään jo ennestään sokerittoman kolajuoman suureksi ystäväksi ja suurkuluttajaksi.

Kuvan ottamisen aikoihin hän kuitenkin julkaisi lausunnon, jossa vaati republikaaneja ja muita konservatiiveja boikotoimaan muun muassa Coca-Cola-tuotteita. Monien merkille panemasta ristiriidasta uutisoi muun muassa Business Insider.

– Näyttää siltä, että Coca-Cola-boikotti ei ole vielä virallisesti käynnistynyt Mar-a-Lagossa. Tai ehkä sitä ei ollut tarkoitus ottaa kirjaimellisesti tai jotain, kommentoi muun muassa Huffington Post -lehden Valkoisen talon kirjeenvaihtaja S.V. Dáte asiaa Twitterissä.

Trumpin presidenttikauteen liittyvät suoraan toimiston seinällä olevat kuvat Yhdysvaltain presidentin yksityiskoneesta Air Force Onesta sekä helikopterista Marine Onesta. Politicon tulkinnan mukaan kuva Marine Onesta lentämässä Mount Rushmoren edustalla muistuttanee ex-presidenttiä viime vuonna Etelä-Dakotassa järjestetystä tilaisuudesta.

Tilaisuudessa osavaltion kuvernööri Kristi Noem lahjoitti Trumpille Mount Rushmoren maailmankuulusta muistomerkistä tehdyn kopion, jossa tämän kasvot oli veistetty monumentissa olevien entisten presidenttien muotokuvien rinnalle. Mar-a-Lagon toimiston seinällä olevassa kuvassa Trumpiin viittaa kuitenkin ainoastaan helikopteri.

Työpöydältään löytyvien esineiden perusteella Trump on pysynyt edelleen kritiikkinsä kohteeksi aiemmin joutuneen Wall Street Journalin lukijana. Kuvassa näkyvät myös Trumpin lukulasit, joiden pitämistä julkisesti hän on vältellyt muun muassa New York Timesin vuonna 2019 julkaiseman artikkelin mukaan imagosyistä.

Meksikon rajalle rakennettava muuri oli yksi Trumpin suurimmista lupauksista vuoden 2016 vaaleissa, ja se oli myös yksi hänen kärkihankkeistaan presidenttikauden aikana. Vain osittain valmistuneen rajamuurin merkityksestä kertoo Trumpin työpöydällä oleva, kullattu muistolaatta.

Pöydällä lepää myös puurasia, joka sisältää Politicon mukaan kustomoidun, käsintehdyn taskuveitsen, jonka lahjoitti Trumpille viime viikolla republikaanien kongressiedustaja Clay Higgins. Rasian kanteen on lehden mukaan kaiverrettu sanat ”Mahtavin presidentti, joka on koskaan palvellut Amerikkaa”.

Työpöydän esineistä merkille on pantu myös surullisen kuuluisaksi kuvailtu musta kynä, jollaista Trump on käyttänyt muun muassa erilaisten esineiden signeeraamiseen. Otsikoihin kynä nousi muun muassa syksyllä 2019, kun Trump esitteli sen avulla muunnellulta vaikuttanutta hurrikaanikarttaa.

Myös Millerin julkaiseman kuvan taustalla olevien kahden pienemmän pöydän esineistö on herättänyt ihmisten kiinnostuksen. Niille on aseteltu näytille asevoimien myöntämiä mitaleja sekä kokoelma kuvia Trumpin lapsista ja muista perheenjäsenistä.

Tarkkasilmäiset ovat huomanneet Trumpin myös säilyttäneen valkoisen, presidentin sinetillä varustetun mukinsa. Vasemmalla pöydällä näyttää seisovan myös pieni, Trumpia kuvaava näköispatsas.

Trumpin tiedottajan mukaan kyseessä on todennäköisesti yksi Trumpille jatkuvasti tulvivista lahjaesineistä. Hieman enemmän tunnearvoa vaikuttaa olevan Trumpin työtuolilla, joka on kulkenut Valkoisen talon entisen virkamiehen mukaan tämän matkassa aina New Yorkin ajoilta saakka ja oli ahkerassa käytössä myös entisessä työpisteessä Valkoisen talon ovaalihuoneessa.