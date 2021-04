Asianajaja: Navalnyilla tunto heikentynyt raajoista vankileirillä

Aleksei Navalnyi kertoo vanginvartioiden paistaneen kanaa hänen lähellään sekä asettaneen hänen vaatteisiinsa makeisia saadakseen hänet retkahtamaan nälkälakosta.

Helmikuussa kahden ja puolen vuoden vankeuteen tuomittu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin terveydentila heikkenee, kertoo miehen asianajaja Vadim Kobzev.

Aiemmin tällä viikolle kerrottiin, että Navalnyi siirrettiin vankilassa sairaalaosastolle. Viranomaisten mukaan hänet siirrettiin tarkkailtavaksi hengitysongelmien ja kuumeen vuoksi.

BBC:n mukaan asianajaja Kobzev ilmoitti, että Navalnyilla diagnosoitiin kaksi välilevynpullistumaa. Välilevynpullistumassa selkärangassa oleva nikamavälilevyn sisäosa pullistuu sitä ympäröivän syykehän läpi. Pullistuma voi aiheuttaa säteilykipua alaraajoihin, ja jos pullistuman aiheuttama hermopuristus on riittävän suuri, se voi aiheuttaa jalan halvaantumisen.

Navalnyi on aiemmin valittanut muun muassa selkäkipuja ja tunnottomuutta jaloissaan sekä käsissään. Hän ryhtyi nälkälakkoon mielenosoituksena sille, ettei häntä oltu tutkittu kunnolla. Vaivoihinsa hän kertoi saaneensa ainoastaan särkylääkettä.

Navalnyi on kertonut jatkavansa nälkälakkoa siihen asti, että hän saa kunnollista hoitoa.

– Aleksei pystyy kävelee itseään, mutta tuntee kipua kävellessään. On hyvin huolestuttavaa, että sairaus on johtanut siihen, että hän on menettänyt tuntoaistiaan jaloissaan, kämmenissään sekä ranteissaan, Kobzev twiittasi.

Asianajaja Kobzevin mukaan Navalnyin kuume on laskenut maanantain 39 asteen kuumeesta 37 asteeseen. Hänen mukaansa Navalny on menettänyt painoaan noin kilon päivässä.

Venäjän vankeinhoitolaitoksen mukaan miehelle on järjestetty kaikki tarvittava lääkärinapu. Navalnyn asianajajat ovat kuitenkin kuvailleet laitoksen terveydenhoito-osastoa puutteelliseksi.

Navalnyi itse kertoi Instagram-päivityksessä, että vanginvartijat ovat koittaneet saada hänet retkahtamaan nälkälakosta muun muassa paistamalla kanaa hänen lähellään sekä asettamalla makeisia hänen vaatteidensa taskuihin.

Hän on aiemmin kertonut myös, että hänet herätetään joka yö kahdeksan kertaa varmistaakseen, ettei hän pakenisi sellistään.

Navalnyi on myös kertonut, että hänen vankiyksiköstään olisi viety kolme muuta vankia sairaalaan tuberkuloosin vuoksi. Venäläisviranomaiset ovat kiistäneet tämän väitteen. Navalnyi istuu rangaistustaan Pokrovin vankileirillä noin sadan kilometrin päässä Moskovasta.