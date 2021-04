Brittimies voitti verkkokasinosta 1 999 000 euroa – sai rahansa vasta kolmen vuoden oikeustaistelun jälkeen

Betfred-peliyhtiö oli kieltäytynyt maksamasta vetoamalla pelissä olleeseen ”tekniseen vikaan”.

Brittiläinen Andrew Green ei ollut uskoa onneaan, kun hän tammikuussa 2018 huomasi voittaneesa nettikasinon blackjack-pelissä päävoiton peräti kolme kertaa. Voittosumma oli yhteensä 1 723 000 punta eli noin 1 999 000 euroa. Green ei myöskään ollut uskoa pettymystään, kun kasino yllättäen kieltäytyi maksamasta vetoamalla pelissä olleeseen ”tekniseen vikaan”, kertoo muu muassa The Guardian.

– Olen käynyt perheineni läpi hyvin raskaita aikoja ja ollut erittäin masentanut. Myös fyysinen terveyteni on kärsinyt pahasti ja joskus olen toivonut, etten olisi voittanut näitä rahoja, koska ne ovat tehneet elämästäni surkeaa, Green kertoo julkaisemassaan lausunnossa BBC:n mukaan.

Lincolnshireläinen haastoi muun muassa urheiluvedolyöntiä ja verkkopelejä tarjoavan brittiläisen Betfred-yhtiön oikeuteen jo vuonna 2018. Keskiviikkona tuomioistuin määräsi yhtiön lopulta maksamaan voittosumman Greenille korkojen kera.

Betfred on alan jättiläinen, jolla on verkkopelien lisäksi 1 500 toimipistettä Britanniassa ja jonka pelejä pelattiin The Guardianin mukaan yli 10 miljardilla eurolla vuonna 2019.

Tuomion jälkeen yhtiö pahoitteli tapahtunutta Greenille ja kertoi, ettei se aio valittaa päätöksestä.

– Tuntuu kuin maailma olisi nostettu harteiltani ja olen uskomattoman onnellinen ja helpottunut, Green kirjoittaa lausunnossaan.

– Samppanja voidaan vihdoin ottaa jäistä.