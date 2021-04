Amnesty: Venäjän viranomaiset saattavat aiheuttaa Navalnyille ”hitaan kuoleman”

Ihmisoikeusjärjestön mukaan Aleksei Navalnyi on kidutuksen kaltaisissa olosuhteissa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoi keskiviikkona, että venäläistä oppositiojohtajaa Aleksei Navalnyia pidetään vankina olosuhteissa, joita voidaan kuvailla kidutukseksi.

– Venäjä, venäläiset viranomaiset saattavat asettaa hänet tilanteeseen, josta seuraa hidas kuolema, ja he saattavat pyrkiä kätkemään sen, mitä hänelle on tapahtumassa, järjestön pääsihteeri Agnes Callamard kertoi Reutersille.

– Selkeästi venäläiset viranomaiset loukkaavat hänen oikeuksiaan. Meidän on tehtävä enemmän, Callamard sanoi.

Navalnyi tuomittiin vankeuteen helmikuussa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi ehdonalaisensa rikkomisesta. Navalnyi oli hoidettavana Berliinissä sen jälkeen, kun hänet oli myrkytetty Siperiassa. Mies palasi Venäjälle tammikuun puolivälissä, jolloin hänet otettiin kiinni.

Navalnyi aloitti viime viikolla nälkälakon protestoidakseen huonoja vankilaoloja. Navalnyi on valittanut muun muassa selkäkipuja ja tunnottomuutta jaloissaan. Hän on sanonut, ettei häntä ole tutkittu kunnolla ja on saanut vaivoihinsa ainoastaan särkylääkettä.

Venäjän vankeinhoitolaitoksen mukaan Navalnyille on järjestetty kaikki tarvittava lääkärinapu.

Tiistaina uutisoitiin, että Navalnyi oli siirretty sairaalaosastolle. Vankilan viranomaisten mukaan Navalnyilla oli hengitysongelmia ja korkea kuume.