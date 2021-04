Brasiliassa tilastoitiin ensimmäistä kertaa yli 4 000 koronakuolemaa vuorokaudessa.

Brasilian oikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro torjuu kritiikin koronavirusepidemian hoidosta, vaikka Brasiliassa kirjattiin ensimmäistä kertaa yli 4 000 koronaan kuollutta vuorokaudessa, CNN uutisoi. Brasiliassa on viime keväänä alkaneen pandemian aikana kuollut lähes 337 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– He kutsuvat minua homofobiseksi, rasistiksi, fasistiksi, kiduttajaksi ja nyt...mikä se on nyt? Nyt olen...joku joka tappaa paljon ihmisiä? Kansanmurhaaja. Nyt olen kansanmurhaaja, Bolsonaro päivitteli kannattajilleen presidentin palatsin edessä Youtubessa myöhemmin julkaistulla videolla.

Useat Bolsonaron vastustajat ovat syyttäneet häntä ”kansanmurhasta” kuvaillessaan presidentin covid-19-politiikan seurauksia.

Bolsonaro vaikutti myös vihjaavan, että pandemia olisi median keksintö ja sen voisi ratkaista tarjoamalla mediayrityksille hallituksen tukia.

– Voin ratkaista ongelman viruksen kanssa muutamassa minuutissa. Minun pitää vain maksaa, mitä hallitus on menneisyydessä maksanut Globolle, Folhalle (de São Paulo) ja O Estado de São Paulolle, Bolsonaro sanoi, joskin totesi, ettei rahaa ole varattu ylimääräisiin lehdistötukiin vaan muihin asioihin.

Bolsonaro väitti myös virheellisesti, että koviin koronarajoituksiin turvautuneissa osavaltioissa olisi raportoitu enemmän kuolemia väkilukuun nähden.

– Mikäs osavaltio se oli, joka sulkeutui eniten? São Paulo. Ja missä on korkein suhteellinen kuolleisuus? São Paulossa, presidentti virheellisesti väitti.

Kyseisessä suurkaupungissa on raportoitu absoluuttisesti eniten kuolemia, muttei väkilukuun suhteutettuna.

Bolsonaroa on syytetty Brasilian huonosta koronatilanteesta, sillä presidentti ei ole kannustanut maskien laajaan käyttöön ja on vastustanut koronasulkuja. Myös rokotukset ovat alkaneet maassa hitaasti.

Bolsonaro päätti kuitenkin maaliskuussa perustaa vihdoin kriisikomitean koronatilanteen takia.

– Elämä on etusijalla, Bolsonaro sanoi tuolloin presidentin palatsilla.

Brasiliassa useiden suurkaupunkien terveydenhuoltojärjestelmät ovat romahtamisen partaalla. Asiantuntijoiden mukaan maa voi yltää tai jopa ylittää koronakuolleiden määrässä Yhdysvallat, jossa on kuollut yli 555 000 ihmistä koronavirukseen liittyen.

– Se on ydinreaktori, joka on saanut aikaan ketjureaktion ja on täysin hallitsemattomissa. Se on biologinen Fukushima, virusta seuraava brasilialainen lääkäri ja professori Miguel Nicolelis kuvaili tilannetta Reutersille.

Myös Brasilian lääketieteellisen instituutin Fiocruzin tutkija Christovam Barcellos ennustaa, että Brasilia voi ohittaa Yhdysvallat kuolleiden määrässä ja vuorokaudessa kirjattujen tartuntojen keskiarvossa.