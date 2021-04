Trumpin läheinen liittolainen sotkeentui ”sugar daddy” -seksiskandaaliin – katkeaako nuoren komeetan ura?

Kongressiedustaja Matt Gaetz taistelee poliittisesta tulevaisuudestaan ja liittovaltion vakavia rikosepäilyjä vastaan.

Yksi Yhdysvaltain republikaanipuolueen näkyvimmistä nousevista tähdistä, floridalainen kongressiedustaja Matt Gaetz on joutunut oikeusministeriön ja liittovaltion poliisin tutkinnan kohteeksi seksiskandaalissa, jossa häntä epäillään jopa alaikäiseen sekaantumisesta.

Asiasta ovat kertoneet useat amerikkalaismediat omiin lähteisiinsä tukeutuen. Viranomaiset eivät ole virallisesti kommentoineet keskeneräistä tutkintaa.

Gaetzin on kerrottu olevan tutkinnan kohteena myös laittomasta seksikaupasta. Hänen epäillään olleen mukana niin sanotussa sugar daddy -ringissä, jossa nuorille naisille on tarjottu rahaa ja lahjoja seksuaalisia palveluksia vastaan.

Gaetz kiistää jyrkästi epäilyt ja sanoo joutuneensa itse perheineen kiristyksen kohteeksi. Lisäksi hän on syyttänyt mediaa ajojahdista.

Matt Gaetz on republikaanien nouseva tähti, jota nyt uhkaa nopea pudotus.­

Gaetzin tapaus jäytää republikaanien rivejä, sillä hän on ollut presidentti Donald Trumpin läheinen liittolainen, ja hänelle on povattu merkittävää uraa konservatiivipiireissä ja politiikassa.

Tapauksen vakavuutta kuvaa se, että käytännössä kukaan johtava republikaani, Trump mukaan lukien, ei ole toistaiseksi rientänyt puolustamaan Gaetzia.

Mikäli Gaetz saisi syytteet epäillyistä rikoksista, häntä voisi odottaa vuosien vankeustuomio.

Varakkaan suvun nousukas

Gaetz, 38, on floridalaisen varakkaan poliitikkosuvun vesa, joka rynnisti kongressiin Trumpin vaalivoiton vanavedessä 2016. Hän alkoi pian herättää huomiota tukemalla Trumpia varauksetta ja pyrkimällä kohottamaan omaa profiiliaan teräväkielisillä tv-esiintymisillä ja sensaatiohakuisilla tempauksilla.

Matt Gaetz (oik.) oli mukana republikaanien istuntosalivaltauksessa lokakuussa 2019.­

Hän järjesti kongressissa puoluetovereineen valiokuntasalin valtauksen, kun siellä oli määrä järjestää Trumpin ensimmäisen valtakunnanoikeuden kuulemisia.

Gaetz pääsi esiintymään Trumpin vaalitilaisuuksissa Floridassa ja matkusti tämän virkalentokoneen mukana. Vastaavat huomionosoitukset ovat normaalisti harvinaisia tuoreelle kongressiedustajalle.

Gaetzin on kerrottu olleen hyvää pataa myös Trumpin perheen kanssa. Hän tapasi nykyisen morsiamensakin tiettävästi Trumpin kartanossa Mar-a-Lagossa järjestetyssä tilaisuudessa vuosi sitten.

Vellova skandaali on nostanut Gaetzista pintaan myös pimeän puolen. CNN:lle puhuneiden kollegoiden mukaan hän oli jo tuoreena kongressiedustajana rehvastellut tekemisillään ja muun muassa esitellyt puhelimestaan kuvia ja videoita naisista, joiden kanssa oli harrastanut seksiä. Temput eivät aina miellyttäneet puoluetovereitakaan.

Matt Gaetz toi uuden kongressin ensimmäisenä istuntopäivänä 3. tammikuuta myös tuoreen kihlattunsa Ginger Luckeyn Capitolille.­

Gaetz oli käynnistämässä hanketta republikaanien johtoon kuuluvan kongressiedustaja Liz Cheneyn syrjäyttämiseksi ensi vaaleissa, koska tämä oli äänestänyt Trumpin toisen virkasyytteen puolesta. Amerikkalaismedian lähteiden mukaan Gaetzin toiminnan koettiin hajottavan puolueen rivejä ja pyrkivän edistämään vain hänen omaa uraansa lainsäädäntötyön jäädessä toissijaiseksi.

– He ovat täällä vain maineen vuoksi ja esiintymässä kannattajilleen, kommentoi entinen kongressin republikaaniavustaja Doug Heye uutistoimisto AP:lle Gaetzin ja nuoremman republikaanisukupolven edesottamuksia.

Epäilty seksirinki

Gaetzin piinan on kerrottu alkaneen viime vuonna hänen floridalaisen poliitikkotoverinsa Joel Greenbergin pidätyksestä ja lukuisista syytteistä. Liittovaltion viranomaiset epäilevät tutkintavankeudessa istunutta Greenbergiä laajasta rikosvyyhdistä, joka sisältää petoksia, lahjontaa, identiteettivarkauksia ja ala-ikäisten seksikauppaa.

Viime viikolla tulivat ilmi myös epäilyt Gaetzin sekaantumisesta ystävänsä Greenbergin tekemisiin. New York Timesin mukaan miesten jäljiltä olisi löytynyt mobiiliapplikaatiomaksuja naisille seksiä vastaan. Paljastusten mukaan naisia olisi etsitty niin sanotuilta sugar daddy -nettisivuilta. Tämä viittaa toimintaan, jossa vanhemmat varakkaat miehet hemmottelevat nuoria seksikumppaneitaan.

Seminolen piirikunnan entinen veroviranomainen Joel Greenberg saapui viime kesäkuussa kuulemaan syytteensä oikeuteen Orlandossa. Hänet passitettiin myöhemmin vankilaan odottamaan käsittelyä.­

Vakavinta on epäily, että Gaetz olisi harrastanut seksiä 17-vuotiaan alaikäisen kanssa. Kyseessä on myös liittovaltiotason rikosepäily, koska naisia oli epäilyn mukaan kuljetettu osavaltiorajojen yli tapaamaan miehiä.

Gaetz on kiistänyt jyrkästi rikosepäilyt. Hän ei ole piilotellut menneisyyttään villinä poikamiehenä, mutta on vakuuttanut, että kyse on ”anteliaisuudesta ex-tyttöystäviä kohtaan”.

– Haluan muistuttaa, että olen kongressiedustaja, en munkki, enkä todellakaan rikollinen, Gaetz kirjoitti maanantaina Washington Examiner -lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan.

Hän otti käyttöön myös uhriutumistaktiikan, jonka mukaan hän on samanlaisen poliittisen, seksisyytöksiin keskittyvän ajojahdin kohteena kuin Trump sekä korkeimman oikeuden tuomari Brett Kavanaugh, jota valintaprosessin aikana syytettiin naisten ahdistelusta.

Gaetz on kertonut perheineen joutuneensa tapauksen takia myös oikeusministeriön virkamiehen kiristysyrityksen kohteeksi viime vuonna, ja tiettävästi tästäkin on käynnissä erillinen liittovaltion tutkinta.

Pysyy virassaan

Juuri ennen skandaalin puhkeamista Axios-uutissivusto oli kertonut Gaetzin harkitsevan poliittisen uran vaihtamista tv-työhön konservatiivisella Newsmax-kanavalla. Kanava on kuitenkin kiistänyt tiedon, ja Gaetz tarrautuu kongressiedustajan tehtäväänsä huolimatta jopa erovaatimuksista.

Republikaanien edustajainhuoneryhmän johtaja Kevin McCarthy on sanonut pitävänsä syytöksiä Gaetzia vastaan vakavina, mutta odottavansa tutkinnan tuloksia ennen johtopäätösten tekoa. Toistaiseksi Gaetz jatkaa tehtävässään vaikutusvaltaisessa oikeusvaliokunnassa.

Amerikkalaismedian lähteiden mukaan Trumpia olisi neuvottu pysymään hiljaa tapauksesta sen räjähdysherkkyyden takia. Gaetzin tueksi ovat ilmoittautuneet ainoastaan republikaanien ärhäkimmät nimet, kuten Georgian kohuedustaja Marjorie Taylor Greene.

– Tämä on salaliittolaisten hyökkäys ja median häpäisyiloittelu. Republikaanien täytyy nousta vastarintaan, Greene twiittasi maanantaina.

Gaetz matkusti presidentti Trumpin virkalentokoneessa Floridasta Washingtoniin maaliskuussa 2020.­

Vaikka Gaetzia ei lopulta syytettäisikään mistään, hän taistelee silti poliittisesta tulevaisuudestaan. Hänen on määrä puhua perjantaina Trumpia tukevan naisjärjestön Women for America Firstin tilaisuudessa Floridassa, mitä pidetään erikoisena valintana syytöksiin nähden.

Yksi Gaetzin avustaja on jo eronnut tehtävästään, ja entinen avustaja kertoi olleensa FBI:n kuultavana Gaetz-tutkinnasta. Lisää paljastuksia tulee koko ajan, sillä New York Times on kertonut lähteisiinsä perustuen, että Gaetz olisi viime vuonna lobannut Trumpin hallintoa saadakseen ennakoivasti itselleen armahduksen kaikista liittovaltion syytteistä.

Samaan aikaan Gaetz näyttää jäävän yhä pahemmin syrjään puolueessaan.

– Syy, miksi MAGA-väki ei ole puolustanut häntä ei niinkään ole hänen epäsuosionsa monissa piireissä kuin se, että hän ei koskaan ole tehnyt muille ihmisille helpoksi puolustaa häntä, eräs Trumpin lähipiiriin kuuluva kuvaili nimettömänä Politico-lehdelle.