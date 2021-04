Alle 30-vuotiaille tulee tarjota ensisijaisesti toista korona­virus­rokotetta.

Britanniassa ei suositella AstraZenecan rokotteen antamista alle 30-vuotiaille vaan heille tulee ensisijaisesti tarjota toista koronarokotetta, maan rokotekomitea tiedotti keskiviikkona. Maan terveysviranomaisten mukaan veritulppien ja AstraZenecan koronavirusrokotteen välillä on uskottava yhteys, joskin kyse on erittäin harvinaisesta haittavaikutuksesta.

– Saatavilla olevaan dataan ja todisteisiin perustuen rokotekomitea neuvoo, että alle 30-vuotiaille aikuisille, joilla ei ole perussairauksia, olisi suotavaa tarjota muuta rokotetta kuin AstraZenecaa, kun mahdollista, komitean puheenjohtajan Wei Shen Limin sanoi Reutersin mukaan.

Puheenjohtajan mukaan 31- ja 31-vuotiaiden tulee itse päättää, ottavatko he AstraZenecan rokotetta vai eivät. Hän myös totesi, ettei ole varmaa, liittyikö veritulppien riski suoraan vain yhteen koronavirusrokotteeseen.

– Tämä on erittäin harvinainen haittavaikutus emmekä tiedä, liittykö se vain yhteen rokotteeseen.

– Se voi liittyä myös joihinkin muihin rokotteisiin tai se ei välttämättä liity rokotteeseen vaan covid-19-tautiin.

Britanniassa harvinaisia veritulppia on havaittu 79 potilaalla, jotka olivat saaneet AstraZenecan rokotteen. Heistä 19 on kuollut. AstraZenecan rokotteen on saanut Britanniassa yli 20 miljoonaa ihmistä.

Euroopan lääkevirasto EMA totesi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että AstraZenecan rokotteen ja veritulppatapausten välillä oli vahva yhteys. EMA kuitenkin totesi veritulpan olevan erittäin harvinainen haittavaikutus ja rokotteen hyödyt olivat riskejä suuremmat. EMA:n edustajat muistuttivat, että koronaviruksen aiheuttama tauti johtaa yhä tuhansiin kuolemiin päivässä ympäri Eurooppaa.

EMA totesi, ettei saatavilla olevan tiedon perusteella voinut vetää johtopäätöstä siitä, että esimerkiksi sukupuoli tai ikä olisivat riskitekijöitä, vaikka veritulppia oli havaittu enemmän alle 60-vuotiailla aikuisilla ja naisilla.