Todistaja George Floydin viimeisistä sanoista: ”Se, että puhuu ei tarkoita, että hengittää riittävästi”

Todistajan mukaan henkilö voi pystyä puhumaan, vaikka hänellä olisi samaan aikaan hengitysvaikeuksista.

George Floydin kuolema oli osaltaan käynnistämässä Black Lives Matter -mielenosoituksia ympäri Yhdysvaltoja viime kesänä. Minneapolisissa protesteja on myös ollut oikeudenkäynnin alkamisen yhteydessä. Kuvassa mielenosoittajat ovat painattaneet lakanaan Floydin viimeiset sanat.­

Yhdysvalloissa viime viikolla käynnistyneen George Floyd -oikeudenkäynnin seitsemäntenä päivänä kuultiin Minneapolisin poliisin lääketieteellisen tuen koordinaattoria Nicole Mackenzietä, joka todisti, ettei puhuminen tarkoita, että henkilö hengittäisi, The Guardian uutisoi.

Syyttäjä kysyi Mackenzieltä, opetettiinko poliiseille, että jos henkilö pystyy puhumaan, se tarkoittaa, että henkilö pystyy myös hengittämään. Mackenzie kiisti, että poliiseille opetettiin näin.

– Niin sanominen olisi epätäydellistä...koska joku voi kokea hengitysvaikeuksista ja pystyy silti sanomaan sen. Se, että puhuu ei tarkoita, että hengittää riittävästi, Mackenzie selitti.

Floyd kuoli viime vuoden toukokuussa kiinniottotilanteessa, kun poliisi painoi hänen niskaa ja kaulaa polvellaan 9 minuuttia ja 29 sekuntia. Tapauksen johdosta potkut saanutta poliisia Derek Chauvinia syytetään taposta ja vaihtoehtoisesti kuolemantuottamuksesta.

Floyd toisti useita kertoja, ettei voi hengittää ennen kuin hän meni tajuttomaksi. Lopulta mieheltä katosi pulssi.

Mackenzie myös todisti, että poliisien koulutuksen saaman mukaan poliisin pitäisi välittömästi elvyttää henkilöä, jolla ei ollut pulssia. Syyttäjä kysyi, milloin elvytys tulisi lopettaa.

– Kun hänet vapauttaa korkeamman (lääketieteellisen) koulutuksen saanut, kun kuolemasta on selviä merkkejä tai on hän on uupunut elvytyksen antamisesta.

Oikeus on aiemmin kuullut todistajia ja istuntosalissa on näytetty videoita siitä, kuinka sivulliset ovat pyytäneet poliiseja elvyttämään Floydin tai tarjoutuneet itse elvyttämään.

Mackenzietä kuullaan myöhemmin puolustuksen todistajana. Esimakua puolustuksen mahdollisesta strategiasta saatiin, kun Chauvinin asianajaja ristikuulusteli Mackenzietä, New York Times kertoo.

Mackenzie todisti, että oli vaikeaa keskittyä potilaaseen, jos kovaäänisiä tapahtumia tapahtui lähellä. Hän todisti, että silloin oli vaikeampi arvioida potilaan tilaa ja oli mahdollista, ettei tuolloin huomaa merkkejä ongelmista. Puolustus voi yrittää hyödyntää tätä argumentoinnissaan, että Chauvinin toiminnassa ja Floydin kuolemassa kyse oli vahingosta ja kuolemantuottamuksesta eikä taposta.