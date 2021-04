Oppositio syyttää hallitusta vastuun väistelemisestä. Ehkäisypillereitä on jaettu julkisilla perhesuunnitteluklinikoilla.

Chilessä yli 170 naista väittää tulleensa raskaaksi otettuaan viallisia ehkäisypillereitä, CNN uutisoi. Naisia edustava järjestö suunnittelee hallituksen ja pillereitä valmistaneiden yritysten haastamista oikeuteen.

CNN on haastatellut kahta naista, jotka kertovat, että heille määrättiin Anulette CD -pillerit ehkäisyä varten. Naiset sanovat ottaneensa pillerit säännöllisesti ohjeiden mukaan, mutta tulleensa raskaaksi muutaman kuukauden jälkeen.

Chilessä ehkäisypillereitä annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Abortti on maassa kielletty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Anulette on yhdistelmäpilleri, jossa on 21 estrogeenin ja progesteronin synteettistä versiota sisältävää pilleriä ja seitsemän lumepilleriä, joiden aikana tulee tyhjennysvuoto.

Chilen terveysviranomaiset vetivät takaisin yhteensä yli 139 000 pakettia Anulette-pillereitä elokuun lopussa 2020 pillereiden valmistaja sanoo. Viranomaisten mukaan ainakin kuudessa kyseisen erän paketissa lumepillereiden ja ”aktiivisten” pillereiden paikat olivat vaihtuneet. Viranomaiset vaativat valmistajaa eristämään takaisin vedetyn erän paketit. Myös syyskuussa vedettiin takaisin yli 137 000 pakettia valmistusvirheen takia ja pillereitä valmistaneen yrityksen toimilupa laitettiin hyllylle.

Valmistajan mukaan yhteensä yli 276 000 pakettia viallisista eristä ehti kuitenkin päätyä perhesuunnittelukeskuksiin ympäri Chileä. Ja pian terveysviranomaiset päättivät, että elokuussa takaisin vedetyn erän paketteja saatettiin sittenkin jakaa asiakkaille.

Viranomaiset tiedottivat ehkäisypillereihin liittyneistä ongelmista ainoastaan verkkosivuillaan eikä aihe poikinut koronaviruspandemian keskellä juurikaan uutisia. Hallitus ei pitänyt aiheesta tiedotustilaisuudesta tai luonut suunnitelmaa ehkäisypillereitä ottavien naisten varoittamiseksi.

– Tämä ehdottomasti rikkoi naisten oikeutta päättää, milloin he haluavat lapsen, naisia edustavan järjestön johtaja Javiera Canales sanoi New York Timesin haastattelussa maaliskuun alussa.

Oppositio on syyttänyt hallitusta vastuun väistämisestä.

– On yksi taho, joka on ensisijaisesti vastuussa viallisten ehkäisypillereiden jakamisesta julkisessa terveydenhuollossa ja se on Chilen valtio, oppositiopoliitikko Claudia Mix sanoi.

– Hallitus ei voi pestä käsiään tästä.