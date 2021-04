Lehti: Slovakia sai erilaista Sputnik-rokotetta kuin se, jonka tehoa kehuttiin

Slovakiassa lääkevalvontaa suorittavan instituutin mukaan sillä ei ole riittäviä tietoja venäläisrokotteesta, jotta se voisi suositella sen hyväksymistä.

Venäläistä Sputnik V -rokotetta on myös tilattu joihinkin Euroopan unionin maihin.­

Slovakia on yksi niistä Euroopan maista, jotka tilasivat venäläistä Sputnik V -koronavirusrokotetta. Maassa lääkevalvontaa suorittava instituutti on kuitenkin todennut, että Slovakian saamat rokotteet eivät ole samanlaisia kuin se rokote, josta on kirjoitettu arvostetussa lääketieteellisessä julkaisussa Lancetissa, Dennikn uutisoi.

Instituutti on suorittanut useita kokeita rokotteelle. Lehden mukaan instituutilla ei silti ole riittävästi tietoja, jotta se voisi suosittaa rokotteen hyväksymistä.

Instituutin mukaan se ei ole saanut riittäviä tietoja valmistajalta rokotteesta, annoksissa on ollut epäjohdonmukaisuuksia eikä se ole pystynyt vertaamaan eri tutkimuksissa ja eri maissa käytettyjä eriä, Dennikn uutisoi.

Jo viime viikolla slovakialainen Sme uutisoi, että instituutissa suhtauduttiin varauksella venäläisrokotteeseen.

Lancetissa viime helmikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan Sputnikin teho koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan oli jopa 91,6 prosenttia. Kahtena annoksena annettavan rokotteen ei alustavissa analyyseissa todettu aiheuttaneen vakavia sivuvaikutuksia. Rokotetta testattiin yli 20 000 ihmisellä.

Euroopan lääkevirasto EMA aloitti Sputnik V:n arvioinnin maaliskuun alussa. Arviointi on yhä kesken.

Venäjällä Sputnik V:n käyttö hyväksyttiin jo elokuussa 2020.

Euroopan unionin maista Slovakian lisäksi myös ainakin Tshekki on tilannut venäläisrokotteita ja Unkari on jo aloittanut Sputnikilla rokottamisen. Lisäksi Itävallan uutisoitiin viime viikolla tilaavan mahdollisesti jopa miljoona annosta Sputnikia. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ei sanonut, aikooko maa odottaa EMA:n ja Euroopan komission hyväksyntää rokotteelle.