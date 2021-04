Psykologian opiskelija Han Lay, 22, päätti ottaa tietoisen riskin ja vedota julkisesti kansainväliseen yhteisöön kotimaansa auttamiseksi. Nyt hän uskoo olevansa Myanmarin sotilasjuntan tähtäimessä.

Vielä reilu kuukausi sitten Yangonin yliopiston psykologian opiskelija Han Lay, 22, osoitti kadulla mieltään Myanmarissa vallan kaapannutta sotilasjunttaa vastaan. Toissa viikolla hänestä tuli Thaimaassa yksi kansainvälisesti näkyvimmistä kotimaansa demokratian esitaistelijoista, kun hän osallistui Bangkokissa järjestettyyn Miss Grand International -kauneuskilpailuun.

Miss Grand Myanmar -tittelin haltija Han Lay ei voittanut kilpailua, mutta Reutersin mukaan hänestä tuli lavalla pitämänsä puheen myötä todennäköisesti yksi sen mieleenpainuvimmista osallistujista.

Han Lay kuvattiin Miss Grand International -kilpailun kansallispukukierroksella Bangkokissa maaliskuun lopulla.­

– Tänä päivänä kotimaassani Myanmarissa... niin monet ihmiset kuolevat. Pyydän teitä auttamaan Myanmaria. Tarvitsemme nyt kiireisesti kansainvälistä apua, Han Lay sanoi huomiota herättäneessä puheessaan.

Han Layn (englanninkielinen) puhe on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Myanmarin armeija on vastannut kovalla kädellä ympäri maata järjestettyihin protesteihin, jotka käynnistyivät sen kaapattua vallan maassa helmikuun alussa. Paikallisten tarkkailijoiden ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan levottomuuksissa on reilun kahden kuukauden aikana saanut surmansa yli 570 ihmistä, joista reilut 40 on ollut lapsia.

Han Lay julkaisi helmikuussa Instagram-tilillään yllä olevan kuvan, jossa hän kantoi mielenosoituksessa sotilasjuntan maan johdosta syrjäyttämän Aung San Suu Kyin kuvaa.

Maan tilanteesta huolestunut kansainvälinen yhteisö on lisännyt painetta sotilasjunttaa kohtaan asettamalla taloudellisia pakotteita, joilla ei ainakaan toistaiseksi näytä olleen juuri vaikutusta tilanteeseen. AFP:n mukaan pakotteita vastustava Venäjä varoitti tiistaina niiden ajavan Myanmaria kohti ”täysimittaista sisällissotaa”.

Aiemmin Myanmaria uhkaavasta sisällissodasta on varoittanut muun muassa YK.

Han Laylle hänen kauneuskilpailuissa pitämänsä kaksiminuuttinen puhe merkitsi sitä, että hänellä ei ainakaan hetkeen ole asiaa kotimaahansa. Hän uskoo nyt olevansa sotilasjuntan tähtäimessä ja on päättänyt pysyä naapurimaassa ainakin seuraavat kolme kuukautta.

– Myanmarissa pidätetään toimittajia, joten päätin avata suuni, Han Lay perusteli puhettaan BBC:n haastattelussa.

Miss Grand Myanmar Han Lay, 22, on katsonut parhaaksi jäädä Thaimaahan ainakin kolmeksi seuraavaksi kuukaudeksi.­

Han Lay pelkää kotimaahan jääneiden läheistensä puolesta.­

Kauneuskuningatar kertoi ottaneensa tietoisen riskin puheellaan, eikä pelko juntan kohteeksi joutumisesta ole tuulesta temmattu. Viime viikolla turvallisuusjoukot määräsivät pidätettäväksi 18 paikallista julkisuuden henkilöä, joiden on katsottu jakaneen sosiaalisessa mediassa juntan vastaista materiaalia.

– Olen niin huolissani perheestäni ja omasta turvallisuudestani, koska puhuin suuni puhtaaksi armeijasta ja Myanmarin tilanteesta. Myanmarissa kaikki tietävät, että tapahtumista puhumiselle on tietyt rajat. Ystäväni sanoivat minulle, että minun ei tule palata Myanmariin.

Sotilasjuntta ei ole suoraan ollut yhteydessä Han Layhin, mutta hän kertoi saaneensa sosiaalisessa mediassa uhkauksia, joissa vihjaillaan hänen vankilaan joutumisellaan. Han Lay kuitenkin huomautti saaneensa myös valtavan määrän kannustavia viestejä.

Mielenosoittajat valmistautuivat turvallisuusjoukkojen kohtaamiseen Mandalayssa viime lauantaina.­

Reutersille Bangkokissa antamassaan haastattelussa Han Lay sanoi, etteivät hänen ystävänsä demokratialiikkeessä ole perääntymässä taistelusta junttaa vastaan. Hän on menettänyt protesteissa myös yhden ystävänsä, joka tosin oli ammutuksi tullessaan istumassa kahvilassa mielenosoituksen sijaan.

– Voin sanoa yhden asian: me Myanmarissa emme aio koskaan luovuttaa. He sanoivat minulle taistelevansa kaduilla ja minä taistelen nyt omalla tavallani lavalla. Joten uskon, että elleivät he luovuta, me voitamme vielä, Han Lay sanoi Reutersille.

Miss Grand Myanmaria on haastatellut useampi kansainvälinen tiedotusväline sitten maaliskuun lopulla järjestettyjen kauneuskilpailujen.­

Puhetta pitäessään Han Lay liikuttui myös itse näkyvästi. Hän kertoi taistelleensa tilanteessa kyyneliä vastaan, vaikka tiesi samaan aikaan, että kauneuskilpailijoiden odotetaan hymyilevän jatkuvasti.

Tunteita oli kuitenkin naisen mukaan pakko kontrolloida, sillä tarjolla oli tilaisuus puhua muutaman minuutin ajan maailmalle kotimaan tilanteesta.

– Minun täytyi puhua suoraan. Itkin paljon ja itkin myös koko yön palattuani huoneeseeni. Itken nytkin, kun puhun Myanmarista, nainen kuvaili tuntemuksiaan.

Eindu Youths -nimisen järjestön jäsenet poseerasivat tiistaiaamuna punaisella maalilla töhrityn tien varrella. Kätensä he olivat nostaneet niin sanottuun kolmen sormen tervehdykseen, josta on myös Myanmarissa tullut demokratialiikkeen symboli.­

Han Layn kotikaupungissa Yangonissa demokratia-aktivistit maalasivat varhain tiistaiaamuna katuja, jalkakäytäviä sekä bussipysäkkejä punaisiksi kunnioittaakseen turvallisuusjoukkojen surmaamien ”marttyyrien” muistoa.

– Veri ei ole kuivunut, luki yhdessä punaisella kirjoitetussa viestissä Reutersin mukaan.