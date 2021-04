Venäjä: Putin pitää tärkeän puheen ja antaa kiireellisiä käskyjä – viittaako vihjailu pelättyyn Ukraina-yllätykseen?

Vladimir Putin aikoo puhua Venäjän parlamentille ja ylimmälle hallintoeliitille 21. huhtikuuta. Puheen jälkeisiksi päiviksi on kutsuttu koolle jo liittoneuvosto, jotta presidentiltä odotettavat ”kiireelliset määräykset” voidaan panna heti toimeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo puhua maansa parlamentin molemmille kamareille eli liittokokoukselle keskiviikkona huhtikuun 21. päivänä.

Puhetta on hehkutettu jo etukäteen ”erityisen merkitykselliseksi nykyisessä vastakkainasettelun maailmantilanteessa”.

Venäjän mediassa olleiden vihjailujen perusteella vaikuttaakin siltä, että puheesta saattaa olla tulossa Putinin ensimmäinen yritys haastaa Yhdysvaltain tuore presidentti Joe Biden ja tämän Ukrainalle lupaama tuki.

Venäjän asevoimien kuljetukset ja joukkojensiirrot Ukrainan vastaiselle rajalle ja Krimille ovat herättäneet viime viikkoina lännessä epäilyt jopa siitä, että Putin saattaisi käynnistää uuden aseellisen iskun Ukrainaa kohtaan.

Parlamentin ylähuoneen puhemiehen Valentina Matvijenkon mukaan Putin määrittelee tulevassa puheessaan Venäjälle uutta suuntaa.

– Siitä tulee uuden ajan viesti. Sanoisin, että siinä muodostetaan uusi koordinaattijärjestelmä. Siinä kiinnitetään huomiota ajankohtaisimpiin haasteisiin ja määritellään niiden painoarvo ja annetaan suoria käskyjä, Matvijenko pyöritteli Tassille.

– Siksi olemme tehneet jo päätöksen kutsua liittoneuvoston kamarineuvoston koolle seuraavalle päivälle, ja 23. huhtikuuta pidämme täysistunnon, Matvijenko sanoi viitaten siihen, että presidentin käskyt vaativat lainsäätäjiltä välittömiä toimia.

Venäjän parlamentin ylähuoneen puhemies Valentina Matvijenko maalaili Vladimir Putinin tulevan puheen olevan poikkeuksellisen merkityksellinen.­

Matvijenkon tarkoituksellisen ympäripyöreistä lausunnoista ei käy ilmi, mihin hän viittaa ja mikä Putinin puheessa tulee olemaan niin kiireellistä, että liittoneuvoston on kokoonnuttava heti sen jälkeen.

– Nykyisessä vaikeassa maailmantilanteessa, jossa on monia haasteita muun muassa Venäjälle, se (puhe) tulee ilman muuta olemaan erityisen merkityksellinen, Matvijenko jatkoi hehkutustaan Tassin mukaan.

Radio Sputnikin haastattelema venäläinen politiikantutkija Aleksei Muhin ennakoi suorasanaisesti, että Putin tulee kertomaan puheessan Venäjän vastatoimista Ukrainalle ja lännelle.

– Ukrainassa tilanne eskaloituu ja se aiheuttaa vakavia haasteita Venäjälle itsenäisenä valtiona, vaikka meidän niin sanotut läntiset kumppanimme väittävät, että Venäjä aiheuttaa tilanteen kiristymistä. He kutsuvat valkoista mustaksi ja mustaa valkoiseksi. Kaikille on selvää, että Ukraina kulkee tuhoisaa polkua. Meidän on pakko etsiä sisäisiä voimavaroja näiden uhkien neutraloimiseksi. Uskon, että presidentti tulee puhumaan siitä, Muhin sanoi.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Andrei Klimov ennakoi uutistoimisto Ria Novostille niin ikään, että Putin kertoo puheessaan Venäjän toimista tiettyjä ulkovaltoja kohtaan.

– Vastakkainasettelu jatkuu valitettavasti. Muutamat länsivaltiot yrittävät toimia meitä kohtaan voimankäytön näkökulmasta… Tämä on vakava haaste ja tiedämme, miten johtajamme on reagoinut tällaisiin asioihin, mutta uskon, että yksityiskohtaisempi ohjelma meidän omista toimistamme tullaan kuulemaan presidentin puheessa, Klimov muotoili Ria Novostille.

Vihjailut lännelle suunnattavista vastatoimista liittyvät Yhdysvaltain ja Venäjän välien kiristymiseen Ukrainan tilanteen ympärillä.

Venäjä on viime viikkoina keskittänyt runsaasti asevoimiaan Ukrainan vastaiselle rajalle ja syyttänyt puolestaan Ukrainaa erilaisista provokaatioista Itä-Ukrainan niin sanottuja kapinatasavaltoja vastaan.

Yhdysvallat on omalta osaltaan vakuuttanut tukeaan Ukrainalle ja varoittanut Venäjää olemaan uhkailematta ja pelottelematta Ukrainaa.

Myös Euroopan unioni on ilmoittanut olevansa syvästi huolissaan Ukrainan tilanteesta ja Venäjän asevoimien toimista Krimillä sekä Ukrainan vastaisella rajalla.

Kreml ei ole kiistänyt joukkojen siirtoja, mutta sen mukaan kyse on ollut puolustusharjoituksista ja Venäjän oman turvallisuuden takaamisesta. Peskovin mukaan Venäjän asevoimat eivät uhkaa mitään maata, eivät myöskään Ukrainaa, kertoo NTV.

Joidenkin arvioiden mukaan Venäjä voisikin yrittää nyt Ukrainan rajalla samantyyppistä temppua kuin se teki Georgian kohdalla elokuussa 2008, jolloin se sai provosoitua Georgian silloisen presidentin Mihail Saakashvilin aseellisiin toimiin Georgiaan kuuluvassa venäläismielisessä Etelä-Ossetiassa. Vaikka Venäjä itse oli ollut jo pitkään aggressiivinen osapuoli ja jakanut muun muassa passejaan eteläossetialaisille, Georgiasta saatiin näin leivottua sotatoimien varsinainen aloittaja.

Liittoneuvoston koolle kutsuminen Putinin puheen jälkeisiksi päiviksi tuo myös ikävällä tavalla mieliin maaliskuun alun vuonna 2014, jolloin Putin pyysi parlamentin ylähuoneelta lupaa asevoimien käyttöön Ukrainassa. Putin esitti pyyntönsä 1. maaliskuuta ja se hyväksyttiin parlamentin ylähuoneessa saman päivän iltana.

Venäjä oli sitä ennen mennyt jo Krimille helmikuun lopulla pienten vihreiden miestensä voimin, mutta maaliskuun alussa Putin sai liittoneuvostolta virallisen luvan käyttää asevoimaa ”venäläisväestön suojelemiseksi Ukrainassa”. Kun virallinen voimankäytön lupa oli saatu, Venäjä liitti Krimin pikaisesti itseensä järjestämällä sitä ennen näytösluonteisen ”kansanäänestyksen”.

Syyskuun lopulla 2015 Putin antoi niin ikään liittoneuvostolle pyynnön, joka koski sillä kertaa ”asevoimien käyttöä Venäjän rajojen ulkopuolella” eli käytännössä Syyriassa. Lupa Putinille annettiin pikavauhtia, ja Venäjän ilmaiskut Syyriaan Bashar Al-assadin hallinnon tueksi alkoivat jo samana päivänä eli 30. syyskuuta 2015.

Kremlin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov ilmoitti uutistoimisto Tassille, että Putinin tuleva puhe toteutetaan täysin ”läsnäoloperiaatteella” eli kyseessä tulee olemaan yksi ensimmäisistä Putinin pitämistä suurista live-tapahtumista sitten koronaviruspandemian alun.

Peskovin mukaan Kreml ei perinteisesti kerro etukäteen presidentin liittokokouspuheiden teemoja julkisuuteen eikä niin aiota tehdä nytkään. Venäjän mediassa on arveltu, että ulkopolitiikan lisäksi osa puheesta tulee koskemaan valmistautumista syyskuun parlamenttivaaleihin ja osa koronaviruksen voittamista.

18. maaliskuuta Putin osallistui jo Luzhnikin stadionilla jättikonserttiin, jossa juhlittiin Krimin Venäjään liittämisen vuosipäivää.

(Videolla näkyy Putinin puhe Luzhnikin konsertissa.)

Luzhninin konserttiin jaettiin ilmaisia kutsukortteja Putinin kannattajille ja heitä kuljetettiin paikalle osoittamaan tukeaan presidentille. Koronarajoituksista huolimatta stadion oli täytetty hyvin täyteen eikä kasvomaskeja ollut läheskään kaikilla.