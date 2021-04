Indonesiassa alueen paikallinen terveydenhuolto on äärirajoilla lukuisia loukkaantuneita hoitaessaan.

Indonesiaa ja Itä-Timoria vaivanneet äkilliset tulvat ja maanvyöryt ovat tappaneet jo yli 150 ihmistä. Useita kymmeniä tiedetään olevan yhä kateissa, ja ainakin 10 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

Indonesian katastrofivarautumisviraston mukaan maan itäosassa on kirjattu 130 kuollutta, kun taas läheisessä Itä-Timorissa kuolleita on tiedossa 27.

– Meillä ei ole tarpeeksi nukutuslääkäreitä eikä kirurgeja, mutta meille on luvattu, että apua on tulossa. Monilla selvinneillä on murtuneita luita, koska heihin on osunut kiviä, puunrunkoja ja rojua, Lembatan apulaispormestari Thomas Ola Longaday sanoo.

Kodeistaan paenneet yritetään jotenkin majoittaa samalla, kun koronaviruksen leviämistä yritetään välttää.

– Nämä ihmiset ovat paenneet tänne vain märät vaatteet päällään ilman mitään muuta. He tarvitsevat huopia, tyynyjä, patjoja ja telttoja, Longaday kertoo.

Huono sää jatkuu alueella vielä hetken

Luonnontuhot ovat seurausta trooppisesta hirmumyrskystä Serojasta, joka joissain kylissä puhalsi kokonaisia rakennuksia vuorenrinteitä alas. Seroja on nyt matkalla Australian länsirannikolle.

– Näemme luultavasti vielä äärisäitä seuraavien päivien aikana, Indonesian katastrofivarautumisviraston tiedottaja Raditya Jati sanoo.

Vaaralliset maanvyörymät ja äkilliset tulvat ovat Indonesiassa tavallisia sadekaudella. Ympäristöjärjestöjen mukaan metsäkato edistää varsinkin maanvyörymien tapahtumista.