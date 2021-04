Salaisissa illallisjuhlissa nautitaan kaviaaria, samppanjaa ja annetaan poskisuudelmia – tarjoilija: ”Kun astut sisään, niin koronaa ei enää ole”

Ranskan poliisi tutkii väitteitä, joiden mukaan pariisilaisissa ravintoloissa vietetään ylellisiä salaillallisia.

Pariisin salaillallisilla on nautittu satojen eurojen edestä samppanjaa ja kaviaaria. Kuvituskuva.­

Ranskan poliisi on aloittanut tutkinnan liittyen väitteisiin salaisista hienostoillallisjuhlista Pariisissa. Asiasta kertoo Guardian ja BBC.

Salaiset hienostoillalliset ovat puhuttaneet ranskalaisen M6-televisiokanavan toimittajan soluttauduttua ravintolaan, jossa tarjoiltiin kaviaaria ja samppanjaa. Tapauksesta kertovalla videolla näkyy ihmisiä ruokailemassa ilman turvavälejä tai maskeja sekä asiakkaita tervehtimässä toisiaan poskisuudelmin.

– Tänne tulevat ihmiset eivät käytä maskeja. Kun astut sisään, niin koronaa ei enää ole, tarjoilija kertoo vieraana esiintyvälle toimittajalle.

Ravintolan vieraiden kerrotaan maksaneen annoksistaan 220 euroa ja listan kalleimmat annokset maksavat 490 euroa. Videolla esiintyvä nainen kertoo ruokailleensa parissa kolmessa ”salaisessa ravintolassa” joidenkin ministereiden kanssa.

Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin muistuttaa koronarajoitusten koskevan yhtä lailla niin rikkaita kuin kaikkia muitakin ja ilmoittaa asianomaisia rangaistavan, mikäli video osoittautuu todenmukaiseksi.

Ranskassa vallitsee täyssulku koronatilanteen pahenemisen vuoksi ja iltaisin seitsemän jälkeen ulkona liikkuminen on kielletty kautta maan. Johns Hopkins -yliopiston mukaan viimeisen viikon aikana maassa on rekisteröity 276 989 uutta koronatapausta ja tehohoidossa on arviolta 5300 potilasta.