Floridassa vuotava tekojärvi uhkaa aiheuttaa "katastrofaalisen tulvan" – ihmisiä evakuoidaan kodeistaan

Tekojärvestä uhkaa vuotaa miljoonia litroja jätevettä ympäristöön Floridassa Yhdysvalloissa.

Floridassa Manateen piirikunnassa vanhan fosfaattikaivoksen ja lannoitetehtaan yhteydessä sijaitsevasta tekojärvestä uhkaa vuotaa miljoonia litroja saastunutta jätevettä läheisille asutusalueille ja Tampa Bayn lahteen, kertoo uutistoimisto AFP.

Viranomaiset evakuoivat sunnuntaina ihmisiä alueelta. Evakuointikäsky koskee yli 300 kotia. Floridan kuvernööri Ron DeSantis julisti lauantaina alueelle hätätilan.

– Yritämme estää ja tarvittaessa vastata katastrofaaliseen tulvaan, DeSantis sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina AFP:n mukaan.

Tekojärven vuoto havaittiin perjantaina. Viranomaiset varoittivat The Guardianin mukaan, että tekojärvestä voi pahimmillaan vuotaa ympäristöön jopa 340 miljoonaa gallonaa (noin 1,2 miljardia litraa) vettä. Tämä voisi aiheuttaa alueelle yli kuuden metrin korkuisia tulvia.

DeSantisin mukaan pelastushenkilökunta pumppaa yhdessä Floridan kansalliskaartin kanssa tekojärvestä päivässä yli 33 miljoonaa gallonaa eli yli 124 miljoonaa litraa jätevettä mereen estääkseen tulvimisen. DeSantis sanoi, että jäteveden laatu on riittävän hyvää mereen.

Jäteveden fosfori- ja nitrogeenitasot ovat kuitenkin korkeat ja ympäristöjärjestöt pelkäävät, että jäteveden pumppaaminen mereen voi lisätä merilevän määrää, minkä seurauksena kalat ja muut merieläimet voivat kärsiä.

Tekojärven tulvimisen seurauksena vettä voi päästä myös lähistöllä oleviin lannoiteteollisuuden sivutuotteina syntyneisiin fosforikipsikasoihin. Fosforikipsi on radioaktiivista ja se sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja. Ympäristöjärjestö The Center for Biological Diversity vaatii ympäristöviranomaisia puuttumaan asiaan.

– Liittovaltion viranomaisten täytyy siivota tämä sotku, jonka lannoiteteollisuus on aiheuttanut Floridan asukkaille ja välittömästi lopettaa fosforikipsin tuottaminen, järjestön Floridan alueen johtaja Jaclyn Lopez sanoi.

Floridan maatalousedustaja Nicole Fried kirjoitti DeSantisille ja sanoi, että vuoto on vain viimeisin lukuisista onnettomuuksista alueella. Hänen mukaansa alueen kaivosteollisuus on aiheuttanut viimeisen 50 vuoden aikana useita ihmisten terveyttä ja ympäristön hyvinvointia uhkaavia onnettomuuksia. Kuvernööri deSantis sanoi, että alueen teollisuudesta vastaavan yhtiön HRK Holdingsin tulee kantaa vastuunsa asiassa.