Bulgarialaiset äänestävät parlamenttivaaleissa – äänestyspaikkoja avattu sairaaloihin

Hajanainen oppositio joutunee tyytymään korruptoituneen pääministerin Boiko Borisovin jatkoon.

Bulgarialaiset äänestävät tänään parlamenttivaaleissa maassa riehuvan koronaviruksen kolmannen aallon varjossa. Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kasvanut maassa viime aikoina, mikä on otettu huomioon äänestyksessä. Sairaaloihin on avattu äänestyspaikkoja, ja vaalityöntekijät ovat kuljettaneet uurnia karanteenissa oleville.

Monissa skandaaleissa ryvettyneen pääministerin Boiko Borisovin GERB-puolueen odotetaan mielipidekyselyiden perusteella säilyttävän asemansa maan suurimpana puolueena. Hänellä voi kuitenkin olla vaikeuksia koota enemmistöhallitusta.

Parlamentin voimasuhteet saattaa ratkaista äänestysprosentti, joka näyttää jäävän matalammaksi kuin edellisissä parlamenttivaaleissa vuonna 2017. Etenkin oppositiossa olevan sosialistipuolueen kannattajat ovat iäkkäitä ja saattavat pelätä ruuhkaisia äänestyspaikkoja.

Kohta vuosikymmenen Bulgariaa hallinnutta Borisovia on syytetty korruptiosta ja oligarkkien etujen ajamisesta. Maassa puhkesi viime kesänä laajoja mielenosoituksia Borisovia vastaan, mutta hän onnistui takertumaan valtaan, vaikka esimerkiksi presidentti Rumen Radev asettui mielenosoittajien puolelle.

Mielenosoitusten jälkeen Borisov ei ole puhunut toimittajille. Sen sijaan hän on itse lähettänyt sosiaalisessa mediassa kampanjavisiittejään maaseudulle.

Äänet hajaantuvat pienpuolueille

Mielipidetiedusteluissa GERB:lle on ennustettu vajaan 30 prosentin kannatusta. Loppujen äänten ennustetaan hajaantuvan puolelletusinalle pienemmälle puolueelle.

– GERB:n hegemonian selittää vaihtoehtojen puute, mikä johtuu opposition hajanaisuudesta ja epäuskottavuudesta, arvioi politiikantutkija Antonij Todorov uutistoimisto AFP:lle.

Tästä huolimatta Stela Georgieva, 78, antoi äänensä oppositiolle. Hän äänesti kotoaan käsin.

– Toivon, että hallitukseen nousee nuorempia ihmisiä, jotka tuovat muutoksen, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Toiseksi suurimman äänipotin kerännee sosialistipuolue, jolle ennustetaan runsaan 20 prosentin kannatusta. Loput paikat menevät joko mielenosoituksista kummunneille pienpuolueille, turkkilaisvähemmistön puolueelle tai äärioikeiston VMRO:lle, jolla tosin tekee tiukkaa ylittää neljän prosentin äänikynnys.

Äänestyspaikkojen on määrä sulkeutua iltakahdeksalta Suomen aikaa, mutta äänestystä saatetaan jatkaa sen jälkeenkin tunnilla, jos äänestyspaikoilla on jonoja. Ovensuukyselyiden tuloksia odotetaan pian sen jälkeen.

Vaalien lopulliset tulokset on tarkoitus saada kokoon torstaihin mennessä.