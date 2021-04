Yhdysvalloissa agentti­tuomion kärsinyt Maria Butina teki ”tarkastus­käynnin” Navalnyin luo: ”Tämäkö on kidutusta?”

RT-kanavan esittämillä videoilla Maria Butina riitelee Aleksei Navalnyin kanssa ja väittää, että tämän vankileirin olosuhteet ovat ”paremmat kuin Kosihan hotellissa” Altain aluepiirissä. Myöhemmin paljastui, että Kosihassa ei ole lainkaan hotellia.

Venäjän agentiksi Yhdysvalloissa taannoin tuomittu Maria Butina teki vastikään viralliseksi kutsutun tarkastuskäynnin Pokrovin vankileirille, jolla istuu Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi.

Butina kuuluu nykyisin jäsenenä Venäjän kansankamariin, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa maan ihmisoikeustilanteen valvonta ja ongelmatilanteisiin joutuneiden kansalaisten oikeuksien edistäminen. Butina tekee lisäksi yhteistyötä Venäjän propagandavälineenä tunnetun RT-kanavan kanssa, jonka kuvausryhmä seurasi Butinaa tämän leirivierailulle.

RT:n julkaisemilla videoilla Navalnyitä näytetään lähinnä kaukaa, sivusta tai takaa päin kuvattuna, sillä hän kielsi kanavaa kuvaamasta itseään. Butinan leirivierailun kerrotaan tapahtuneen torstaina 1. huhtikuuta.

(Butina riitelee Navalnyin kanssa leirin olosuhteista alla olevalla videolla.)

Mukana on myös joitakin leirin valvontakameran videoita, joilla Navalnyi näkyy joko nukkumassa yöllä pedissään tai kävelemässä leirin majoitushuoneessa teekuppi kädessään.

Myöhemmin Bellingcatin Christo Crozev kyseenalaisti Navalnyin kävelyvideon ilmoitetun kuvaushetken. Alkuperäisessä julkisuuteen annetussa valvontakameran videossa ei näy lainkaan päivämäärää.

Life-sivuston myöhemmin julkaisemalla videolla päivämääräksi on ilmoitettu 26. maaliskuuta ja kuvassa näkyy myös kellonaika. Huomio kiinnittyy kuitenkin siihen, että sekunnit juoksevat silloinkin, kun kuvan liike pysähtyy (noin kohdassa 1.56) Lifen videolla.

(Bellingcatin Christo Crozev ihmettelee Navalnyi kävelyvideolle ilmestynyttä aikakoodia.)

Navalnyin edustajat kertoivat ensi kertaa julkisuuteen huolensa tämän selkäkivuista ja jalan tunnottomuudesta sekä kävelyvaikeuksista 24. maaliskuuta. Pokrovin leirille Navalnyi siirrettiin 11. maaliskuuta, joten ainakin teoriassa kävelyvideo saattaisi olla kuvattu koska tahansa sen jälkeen.

Videoiden pääviesti on, että Navalnyi valittaa leirillä turhasta ja vaatii itselleen erikoiskohtelua eivätkä esimerkiksi hänen väitteensä unenriistosta ja kävelyvaikeuksista pidä paikkaansa.

– Voin sanoa, että A. Navalnyi kävelee täysin normaalisti. Hän näyttää aivan normaalilta eikä muistuta henkilöä, jonka ”ei anneta nukkua”. Ja minä voin sanoa tämän sen jälkeen, kun minä olen ollut Yhdysvalloissa vankilassa, Butina todisti Telegram-kanavallaan.

(Rossija 24-kanavan uutisjuttu Butinan leirivierailusta.)

Butina vertaa videoilla useita kertoja Pokrovin leirin olosuhteita hänen omiin kokemuksiinsa Yhdysvaltain vankilassa.

Butinan mukaan Pokrovissa käytännössä kaikki on paremmin: leirillä ei ole edes torakoita, kun taas Yhdysvalloissa niitä näkyi jatkuvasti. Lisäksi venäläisleirillä muun muassa vankien ruoka on parempaa ja siisteys tarkempaa kuin Yhdysvalloissa. Venäjällä vangeille saa lähettää pakettejakin, mikä Butinan mukaan ei käynyt päinsä Yhdysvalloissa.

Jopa Navanlyin makuuosaston lattiakin on Butinan mukaan parempi kuin Yhdysvaltain vankilassa.

– Tarkistin leirin huolella. Se on käytännössä mallileiri verrattuna siihen, mitä minä olen joutunut näkemään. Tämä muistuttaa pikemminkin pioneerileiriä, Butina julisti.

(Alla olevalla videolla Navalnyin väitetään valittavan turhasta ja välttelevän leirin siivoustöitä.)

Videoilla kuuluu joissakin kohdissa Navalnyin ääni, kun hän syyttää Butinaa muun muassa valehtelijaksi ja loiseksi. Yhdessä vaiheessa kaksikko riitelee pitkään muun muassa siitä, muistuttavatko Navalnyin olosuhteet Pokrovin leirillä kidutusta.

– Tämäkö on kidutusta? Oletteko järjissänne? Oletteko matkustaneet Venäjän alueilla? Tämä on parempi kuin Kosihan kylän hotelli Altain aluepiirissä, Butina kiivastuu käsiään levitelle ja korostaa tietävänsä asian, sillä hän itse on kasvanut Altailla.

Altain aluepiirissä kiinnostuttiin Butinan hotellivertauksesta niin, että paikalliset ryhtyivät etsimään hänen mainitsemaansa Kosihan kyläkeskuksen hotellia. Kävi kuitenkin ilmi, että Kosihassa ei ole yhtään hotellia, kertoo muun muassa Moskovski Komsomolets -lehti.

Hotellivertaus-kohtaus on kuvattu askeettisessa majoitushuoneessa, jossa näkyy vieri vieressä sotilaallisen siististi pedattuja tyhjiä sänkyjä. Leirin sääntöjen mukaan sängyt ovat päiväsaikaan pedattuja eikä niissä saa oleilla. Videoreportaasin aluksi Navalnyi näytetään kuitenkin makaamassa sängyllään kirjaa lukemassa, sillä hänelle on tehty poikkeus sääntöihin terveysvalitusten vuoksi.

(RT-kanavan englanninkielinen uutisvideo Butinan leirivierailusta.)

Butinan mukaan Navalnyin vankitoverit valittivat kaiken lisäksi hänelle, että oppositioaktivisti ”makaa sängyllään kuin aatelinen”, eikä suostu esimerkiksi siivoamaan omalla vuorollaan.

Lisäksi videoilla kerrotaan, kuinka Navalnyi on tutkittu sekä leirin oman terveydenhoitajan toimesta että Vladimirin paikallisen sairaalan lääkäreiden toimesta. Butinan mukaan Navalnyille on myös tarjottu Diklofenaakki-nimistä tulehduskipulääkettä. Navalnyi on kuitenkin kieltäytynyt lääkkeestä vedoten siihen, että se nostaa hänen verenpainettaan ja hän haluaa oman lääkärinsä tutkittavaksi.

Rossija 24 -kanavan julkaisemassa uutisjutussa Navalnyia tituleerataankin tämän kaiken perusteella ”oikuttelevaksi vangiksi”. Butina on myös valittanut, että Navalnyi lausui häntä kohtaan loukkauksia.

– Kun A. Navalnyi näki minut, hän kiiruhti heti loukkaamaan. Minun neuvoni Alekseille on: jos olet tehnyt rikoksen, ole kuin mies ja kärsi rangaistuksesi, Butina kirjoitti Telegramissa.

Maria Butina kuvattuna lokakuussa 2019 Sheremetjevon kentällä Venäjälle paluunsa yhteydessä.­

Butina vangittiin kesällä 2018 Yhdysvalloissa Venäjän agentiksi epäiltynä. Syytteet julkistettiin juuri samaan aikaan, kun presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat heinäkuussa 2018 Helsingissä.

Aluksi Butina kielsi syytökset, mutta teki sitten diilin syyttäjän kanssa ja tunnusti olleensa osa salaliittoa. Virallisesti Butina oleskeli Yhdysvalloissa opiskelijana.

Syyttäjien mukaan Butina pyrki luomaan yhteyksiä republikaanipuolueeseen tavoitteenaan vaikuttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan.

Butina toimi pienen venäläisen asejärjestön puheenjohtajana. Syyttäjän mukaan hän käytti tätä yhteyttä hyväkseen luodakseen suhteita Yhdysvaltojen vaikutusvaltaiseen kansalliseen kivääriyhdistykseen (NRA).

Venäjä on kiistänyt Butinan agenttiroolin. Myös presidentti Putin on vakuuttanut julkisuuteen, että Butinan saama tuomio Yhdysvalloissa oli perusteeton.

Lokakuussa 2019 Butina palasi Venäjälle, kun Yhdysvallat karkotti hänen maasta 18 kuukauden tuomion suorittamisen jälkeen. Venäjälle palattuaan Butina on muun muassa julistanut, että Venäjällä ei ole poliittisia vankeja.