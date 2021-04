Osa Välimerellä ajelehtineista siirtolaisista on pelastettu – yli sata ihmistä on yhä vaarassa

Tänä vuonna noin 300 siirtolaista on kuollut tai kadonnut ylittäessään Välimerta.

Osa Välimerellä kolme päivää ajelehtineista siirtolaisista on pelastettu Italian Lampedusalle. Hyväntekeväisyysjärjestön mukaan siirtolaiset on pelastettu kahdesta veneestä, mutta kolmas vaikeuksissa ollut vene on yhä merellä.

Alarm Phone -niminen järjestö kertoo Twitterissä, että Maltan lähettyvillä olevan veneen kyydissä on hädässä noin 110 ihmistä. Pelastettuja on arviolta 160.

Toinen humanitaarinen järjestö Sea-Watch oli aiemmin havainnut hädässä olleet alukset ilmasta käsin. Järjestö oli vedonnut lähellä oleviin kauppa-aluksiin, jotta ne pelastaisivat siirtolaiset.

Aiemmin Alarm Phone kertoi, että kauppalaivat eivät olleet suostuneet pelastamaan siirtolaisia. Sekä Italian rannikkovartiosto että Maltan puolustusvoimat puolestaan olivat kieltäytyneet auttamasta tai koordinoimasta pelastustoimia.

Alarm Phone varoitti aiemmin, että yhteen aluksista oli tullut vettä. Toisella oli oltu ilman ruokaa ja juomavettä kaksi päivää.

YK:n kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yli 1 200 siirtolaista kuoli viime vuonna yrittäessään ylittää Välimerta. Tänä vuonna jo noin 300 siirtolaista on kuollut tai kadonnut meren yli pyrkiessään.