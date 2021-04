Kokenut poliisikomisario piti George Floydin kuolemasta syytetyn ex-poliisin voimankäyttöä ”täysin tarpeettomana”.

Yhdysvalloissa Minneapolisissa alkoi tällä viikolla George Floydin taposta epäillyn ex-poliisi Derek Chauvinin oikeudenkäynti.

Ensimmäinen oikeusviikko huipentui perjantaina Minneapolisin poliisilaitoksen murharyhmän johtajan lausuntoon siitä, että Chauvinin käyttämä voima Floydin taltuttamiseksi oli ”täysin tarpeetonta”. Lausunnon tulkittiin amerikkalaismediassa olevan raskauttava Chauvinin syyllisyyttä pohdittaessa.

Chauvinia syytetään taposta ja vaihtoehtoisesti kuolemantuottamuksesta. Taposta hän voi saada 40 vuoden tuomion.

Maanantaina oikeudessa esitettiin tunnetuksi tullut hätkähdyttävä sivullisen kuvaama video, jossa Chauvin painoi Floydia polvella niskasta useiden minuuttien ajan.

Murharyhmän johtajan, komisario Richard Zimmermanin mukaan käsiraudoissa olleen Floydin painaminen polvella niskaan oli ”täysin tarpeetonta” voimankäyttöä. Hän huomautti, että ”jos polvesi on toisen kaulalla ... se todella voi tappaa ihmisen”.

Zimmermanin mukaan poliiseja ei ole koulutettu painamaan polvella ihmisiä niskaan.

– Kun epäilty on käsiraudoissa, niin uhkataso on poistunut kokonaan, todisti komisario valamiehistön edessä perjantaina.

Chauvin on kiistänyt syytteet.

Syyttäjät olivat pyytäneet Zimmermanin todistajaksi vastineeksi puolustuksen keskeiseen väitteeseen, että Chauvin olisi toiminut saamansa poliisikoulutuksen mukaisesti.

Zimmerman on palvellut Minneapolisin poliisissa jo vuodesta 1985 ja on nyt laitoksen kokenein päällystön jäsen.

Zimmermanin mukaan poliiseilla on velvollisuus kantaa huolta jokaisesta pidätetystä ja poliisit on myös koulutettu antamaan tarvittaessa ensiapua vaikka he tietäisivät, että paikalle on hälytetty ambulanssi.

– Kiinniotetun turvallisuus ja voinnista huolehtiminen on poliisin vastuulla.

– Floydin laittaminen kasvoilleen maahan ja painamien polvella niskaan näin pitkän aikaa oli täysin tarpeetonta, komisario totesi.

Puolustuksen ristikuulustelussa Zimmerman myönsi Chauvinin asianajajan olevan oikeassa siinä, ettei komisario vastaa poliisin voimankäytön koulutuksesta eikä hänen rikostutkijana tarvitse itse turvautua niihin yhtä usein kuin partiotehtävissä olevien poliisien.

Floydin kuolema oli osaltaan käynnistämässä viime kesänä laajoja rotumielenosoituksia ympäri Yhdysvaltoja, ja se nosti poliisiväkivaltaa vastustavan Black Lives Matter -liikkeen tunnetuksi ympäri maailmaa.