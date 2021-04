Sukellusveneisiin sijoitettavien ydinkärkien määrä kasvaa vastauksena Venäjän varustautumiseen – ja uusiin teknologisiin uhkiin.

Britannian asema Euroopan puolustuksessa on vankka, vaikka se lähti ovet paukkuen Euroopan unionista vuodenvaihteessa. Yhdistynyt Kuningaskunta on Ranskan tavoin merkittävä eurooppalainen sotilasmahti, ja molemmilla on oma itsenäinen ydinpelotteensa.

Britannian sotilaallinen voima on vain kasvussa. Konservatiivihallitus linjasi 17. maaliskuuta julkaistussa asiakirjassa, että Britannia vahvistaa ydinpelotetta entisestään. Lisäksi asevoimat saa kalustohankintoihin ja kehitystyöhön 28 miljardia euroa lisää rahoitusta, ja uutta sukupolvea edustavan Tempest-hävittäjäkoneen kehitystyötä edistetään 2,3 miljardilla eurolla. Rahoituspäätökset ulottuvat neljälle vuodelle.

Perusteluina varustautumiselle pääministeri Boris Johnsonin hallitus esittää kiristyvän kansainvälisen kilpailun sekä Venäjän, Kiinan, Pohjois-Korean ja Iranin kasvavan uhkan. Venäjä on kehittänyt muun muassa uusia ydinaseita ja lisännyt asevoimiensa aktiviteettia Britannian ja sen Nato-liittolaisten lähialueilla.

Akuuttien turvallisuusuhkien listaykkösenä brittihallitus pitää nimenomaan Venäjää, kertoi puolustushankinnoista vastaava ministeri Jeremy Quin torstaina suomalaismedialle järjestetyssä verkkoseminaarissa.

– Venäjä ei kuitenkaan ole ainoa haasteemme. Vastustajien lukumäärä kasvaa, ja ne ovat sekä valtiollisia että ei-valtiollisia. Ne käyttävät uutta teknologiaa päästäkseen heikentämään vahvuuksiamme sekä virtuaalisilla että fysikaalisilla rintamalinjoilla, Quin sanoi.

Vanguard-luokan ohjussukellusvene HMS Vigilant pinta-ajossa, paluumatkalla Clyden laivastotukikohtaan.­

Ydinpelotteen vahvistaminen on kiistelty ja mielipiteitä voimakkaasti jakava hanke, joka kääntää päälaelleen Britannian pitkäaikaisen tavoitteen leikata ydinaseistusta. Vuonna 2010 hallitus päätti pudottaa arsenaalissa olevien ydinkärkien määrää noin 225:stä vähitellen 180:een. Johnsonin hallituksen uusi tavoite on lisätä ydinkärkien määrää enimmillään 260:een. Lisäys on siis huomattava.

Hallitus pitää voimassa vanhan puolustuspoliittisen linjauksen, jonka mukaan Britannia ei käytä tai uhkaa käyttää ydinaseita niitä ydinaseettomia valtioita vastaan, jotka ovat mukana ydinaseiden leviämistä rajoittavassa NPT-sopimuksessa ja jotka noudattavat sen velvoitteita. Uutta sen sijaan on se, että Britannia pidättää itsellään oikeuden tarkistaa kantaansa, jos sitä uhkaa ”tulevaisuuden joukkotuhoaseiden” avulla saavutettava ”ydinaseisiin verrattava vaikutus”. Esimerkkeinä tästä linjapaperi mainitsee kemialliset ja biologiset aseet sekä ”uuden teknologian”.

Mutta mitä ovat ne uuden teknologian tuomat uhkat, joihin Britannia varautuu? Tätä ei paljasteta hallituksen linjapapereissa. Valistunut arvaus voisi olla esimerkiksi kyberisku, joka pyrkii lamauttamaan yhteiskunnan aiheuttamalla vakavaa häiriötä tieto- ja energiaverkoissa, vesihuollossa tai liikenteessä. Asiantuntijoiden mukaan uhka on todellinen. Kybersodankäynti on halpaa, ja iskuja voidaan tehdä ilman sodanjulistusta tai perinteisiä sotatoimia, mutta sen avulla voidaan tuottaa suurta vahinkoa ja kaaosta.

” Kybersodankäynti on halpaa, ja iskuja voidaan tehdä ilman sodanjulistusta tai perinteisiä sotatoimia, mutta sen avulla voidaan tuottaa suurta vahinkoa ja kaaosta.

Konservatiivihallituksen uudet linjaukset ovat jo herättäneet arvostelua sekä kotimaassa että ulkomailla.

Labour-johtaja Keith Starmerin mukaan uusi puolustuspoliittinen linja katkaisee useiden pääministerien ylläpitämän ja poliittisten puolueiden yhteisen tavoitteen vähentää ydinasearsenaalia. Lisäksi suunnitelma jättää avoimeksi hankkeen aikataulun eikä selitä ”milloin, miksi ja mitä strategista tarkoitusta varten” ydinpelotetta kasvatetaan.

Britannian asevoimien puolustushaarojen yhteisen tutkimuslaitoksen RUSI:n tutkijat Tom Plant ja Matthew Harries eivät niele purematta hallituksen uusia linjauksia. Plantin ja Harriesin tuoreen kirjoituksen mukaan linjapapereista ei ole käyty kunnon keskustelua parlamentissa.

Plant ja Harries arvioivat, että mahdollinen taustasyy hankkeelle lisätä ydinkärkien määrää on Britannian riippuvuus ydinaseiden hankinnasta Yhdysvalloista. Britannian Trident-ohjuksiin sijoitetut ydinkärjet ovat vanhentumassa, ja hallitus olisi tutkijoiden mukaan halukas hankkimaan niiden tilalle uusia amerikkalaisia W93-ydinkärkiä.

Britannian ydinaseet on sijoitettu Trident-ohjuksia kuljettaviin sukellusveneisiin, joista yksi on jatkuvasti partiotehtävissä. Kuvassa ohjuksen harjoituslaukaisu vuonna 2006.­

W93 on Yhdysvaltain ensimmäinen uusi ydinräjähde pariin vuosikymmeneen. Sen pitäisi korvata amerikkalaisiin sukellusveneisiin sijoitetut ydinkärjet vuoteen 2040 mennessä. Aseen kehitysohjelma on vasta alussa, eikä kongressi ole myöntänyt sille lopullista rahoitusta. Plant ja Harries arvelevat, että julkistamalla aikeensa lisätä ydinaseistustaan Britannia yrittää vaikuttaa Yhdysvaltain kongressiin W93-ohjelman vauhdittamiseksi.

Britannia ei kerro julkisuuteen tarkasti, kuinka monta käyttövalmista ydinasetta sillä on kulloinkin sijoitettuna sukellusveneohjuksiin ja kuinka monta on varastossa. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan ydinkärkiä on nykyisin noin 195, ja niistä 120 on operatiivisessa käytössä.

Operatiiviseen käyttöön tarkoitetut ydinaseet sijoitetaan neljään Vanguard-luokan ydinsukellusveneeseen, joista yksi on jatkuvasti merellä partiotehtävissä. Yhden sukellusveneen kuljettamissa Trident-ohjuksissa on brittiläisen käytännön mukaan korkeintaan 40 ydinkärkeä. Kriisitilanteessa Britannia aikoo lähettää merelle kaksi ohjussukellusvenettä. Käskyn ydinaseiden laukaisuun voi antaa vain pääministeri.

Royal Navy on saamassa 1990-luvullä käyttöön otettujen Vanguard-luokan veneiden tilalle neljä uutta Dreadnought-luokan ydinsukellusvenettä, joista kaksi on jo rakenteilla.

Britannia on parhaillaan ottamassa käyttöön uutta lentotukialusta, HMS Queen Elizabethia. Aluksen ilmavoima koostuu F-35B-monitoimihävittäjistä.­

Merivoimat on ottanut käyttöön myös kaksi uutta Queen Elizabeth -luokan lentotukialusta, jotka kuljettavat mukanaan uusia F-35B-monitoimihävittäjiä. HMS Queen Elizabeth ja HMS Prince of Wales ovat 280 metriä pitkiä aluksia, joiden lento-osastossa on 36 monitoimihävittäjää ja helikoptereita. Wärtsilä on toimittanut aluksiin dieseltekniikkaa.

Britannian ilmapuolustuksen runkona pysyvät Eurofighter Typhoon -koneet, jotka korvataan 2040-luvulta alkaen uusin Tempest-häivehävittäjin. Kunnianhimoisen Tempest-hankkeen tavoitteena on saada uudet koneet alustavaan operatiiviseen käyttöön vuonna 2035. Mukana ovat Britannian lisäksi Italia ja Ruotsi.

Eurofighter Typhoon -monitoimihävittäjät esittäytyivät medialle Satakunnan lennostossa Pirkkalasas tammikuussa 2020. Eurofighter on yksi viidestä Suomelle tarjottavasta järjestelmästä.­

Korkean tason Eurofighter-markkinointia

Ministeri Jeremy Quinin lisäksi torstain verkkoseminaarissa esiintyi myös muun muassa Kuninkaallisten ilmavoimien komentaja, ilmamarsalkka Sir Michael Wigston. Tilaisuuden päätarkoitus oli markkinoida Suomen uudeksi monitoimihävittäjäksi yhteiseurooppalaista Eurofighter Typhoonia.

Sir Michaelin mukaan Suomelle tarjotaan Eurofighterissa ”pitkäaikaista kumppanuutta, ei liikesuhdetta”:

– Suomella on rooli tulevassa Eurofighterin kehitystyössä, ja ohjelmaan liittyminen tarjoaa väylän tuleviin eurooppalaisiin sotilaallisiin ja teollisiin puolustusohjelmiin.

Tästä osoituksena ministeri Quin kutsui Suomen liittymään mukaan uusiin Eurofightereihin asennettavan ECRS Mk 2 -tutkan kehitysohjelmaan. Elektronisesti skannaava ja myös elektroniseen sodankäyntiin soveltuva tutka on osa Eurofighterin lopullista tarjousta Suomen HX-tarjouskilpailussa.

Kutsuttaisiinko Suomi mukaan myös Tempest-miljardihankkeeseen, jos Suomi valitsee Hornet-kalustonsa tilalle Eurofighterin?

Ministeri Quin vastasi kysymykseen kertomalla, että Tempest-järjestelmän kehitys on kiinteästi kytköksissä Eurofighterin päivityksiin ja modernisointiin. Britannia käyttää Eurofighteria pitkälle 2040-luvulle, muut käyttäjät 2060-luvulle saakka. Ruotsi ja Italia ovat jo tulleet mukaan Tempestin kehitysohjelmaan.

– Haluaako Suomi ottaa osaa tähän, se on Suomen asia, Quin sanoi.

– Suhtaudumme hyvin avoimesti keskusteluun asiasta, jos Suomi haluaa tulla mukaan. Aion pitää tätä asiaa esillä suomalaisen kollegani kanssa. Suomella on loistavia kykyjä ja loistavaa asiantuntemusta, ja pitäisin Suomen osallistumisena hyvänä asiana.