Sputnik V -rokotteet saanut Argentiinan presidentti kertoi sairastuneensa koronaan

Argentiinan presidentillä Alberto Fernandezilla, 62, on todettu koronavirustartunta.

Argentiinan presidentti Alberto Fernandez sai ensimmäisen Sputnik V -koronarokoteannoksen 21. tammikuuta. Nyt hänellä on todettu covid-19-tauti.­

Alberto Fernandez twiittasi lauantaina voivansa hyvin lievästä kuumeesta huolimatta.

Presidentti on saanut venäläisen Sputnik V -koronarokotteen, jonka toisen annoksen sai 11. helmikuuta, kertovat AFP:n lähteet.

Perjantaina 62 vuotta täyttänyt presidentti on nyt koronakaranteenissa, mutta hoitaa silti virkatehtäviään.

– Vaikka olisin mieluummin viettänyt syntymäpäivää ilman tätä uutista, mieleni on silti korkealla.

Koronatapausten määrä on lisääntynyt myös Argentiinassa, jonka 44 miljoonasta asukkaasta yli 2,3 miljoonaa on saanut tartunnan ja koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 56 000 ihmistä.

Noin 700 000 argentiinalaista on rokotettu koronaa vastaan.