Nyt puhuvat Nygårdia syyttäneet naiset – tämän takia he astuivat esiin

IS:n haastattelemat kolme naista väittävät Peter Nygårdin raiskanneen heidät. He kertovat liittyneensä suomalaistaustaista miljonääriä vastaan nostettuun ryhmäkanteeseen.

Jopa 120 naista on liittynyt suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia vastaan nostettuun ryhmäkanteeseen. Helmikuussa 2020 nostetussa kanteessa väitetään, että Nygård pyöritti vuosien ajan seksirinkiä ja hänen väitetään syyllistyneen useisiin seksuaalirikoksiin.

Nygård on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin ja on vaatinut kanteen hylkäämistä.

Yksi syytöksiä esittäneistä naisista on KC Allan. Hän on ryhmäkanteen Jane Doe numero 48. Jane Doe -nimeä käytetään amerikkalaisessa oikeuskäytännössä, jos naisen tai tytön nimeä ei tiedetä tai sitä ei haluta tuoda julkisuuteen esimerkiksi asian arkaluontoisuuden takia.

Allan väittää Nygårdin raiskanneen hänet vuonna 1979, kun hän oli 17-vuotias.

KC Allan sanoo haluavansa auttaa muita naisia kertomalla kokemuksistaan.­

Allan kertoo käyneensä ystäviensä kanssa usein viikonloppuisin yökerhoissa, vaikka olikin vielä alaikäinen. Nygård oli tuttu näky Winnipegin yöelämässä, mutta muuten mies ei ollut häntä parikymmentä vuotta nuoremmalle Allanille tuttu.

Allan kertoo olleensa eräänä iltana yökerhossa nimeltä Bogart’s Winnipegin keskustassa. Hänen ystävänsä halusi jäädä pidemmäksi aikaa, joten Allan yritti narikassa saada jonkun soittamaan taksin itselleen. Nygård tarjosi kuitenkin kyytiä, Allan sanoo.

– Sen sijaan, että hän vei minut vanhempieni kotiin, hän vei minut tehtaalleen, jossa hän väkivaltaisesti raiskasi minut. Minä taistelin vastaan niin kovaa kuin pystyin, mutta olin nalkissa.

– Hänen täytyi vain nostaa mekkoani, repiä alushousuni ja kengät eivät koskaan lähteneet jalasta.

Allanin mukaan Nygård piti käsivarttaan naisen kaulalla.

Kuva KC Allanista vuoden 1979 tienoilla­

Muutamaa kuukautta myöhemmin Nygård soitti yllättäen, Allan väittää. Tuolloin elettiin jo vuotta 1980 ja Nygårdia vastaan oli nostettu syyte raiskauksesta. Allanin mukaan hän harkitsi todistamista tapauksessa, sillä tunsi väitetyn uhrin.

Nygård tarjoutui puhelun aikana antamaan rahaa, maksamaan Allanin yliopistokoulutuksen ja lopulta antamaan auton, Allan väittää. Nainen laukoo useita voimasanoja kuvaillessaan reaktiotaan ehdotuksiin. Hän kertoo kieltäytyneensä kaikesta ja haukkuneensa Nygårdin lyttyyn puhelimessa.

– Se, että sain huudettua hänelle, auttoi minua toipumaan. Sain kertoa hänelle, mitä ajattelin hänestä ja se auttoi minua pääsemään siitä yli.

Lopulta Nygårdia raiskauksesta syyttänyt nainen kieltäytyi todistamasta ja oikeusjuttu kuivui kasaan. Tämän jälkeen kestäisi 40 vuotta ennen kuin Nygård olisi uudestaan syytteessä.

Nygårdia vastaan nostetun ryhmäkanteen julkisessa versiossa on 57 naista, joista käytetään nimitystä Jane Doe heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. KC Allan on Jane Doe numero 48.­

Allan sanoo kertoneensa ystävilleen tapahtuneesta, muttei puhunut tuolloin vielä perheelleen. Allanin mukaan hän ei pelännyt Nygårdia, muttei halunnut aiheuttaa häiriötä perheelleen, joka oli juuri muuttanut Kanadaan neljän ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen.

KC Allanin vanhemmat olivat toimittajia. Hän kertoo oppineensa heiltä puhumaan suoraan ja totuudenmukaisesti.­

Allanin mukaan hän liittyi ryhmäkanteeseen, kun Nygårdin asianajaja väitti kanteessa silloin mukana olleita kymmentä naista maksetuiksi valehtelijoiksi.

– Hän syytti heitä siitä, että he olivat Nygårdin naapurin rahoittama salaliitto. Tiesin, että minun raiskaukseni tapahtui ennen heitä ja, etten ollut hänen ensimmäinen raiskauksensa. Astuin esiin tuodakseni uskottavuutta heidän väitteilleen ja kanteelle, Allan sanoo.

Ryhmäkanteen ensimmäisessä versiossa valtaosa väitetyistä rikoksista oli tapahtunut Bahamalla. Nygårdilla on ollut vuosia kestänyt kiista Bahamalla naapurinsa, miljardööri Louis Baconin kanssa. Bacon on tukenut hyväntekeväisyysjärjestöä, joka auttaa seksuaalirikosten uhreja ja maksanut yksityisetsiville ja Bahamalla toimiville asianajajille, jotka ovat selvittäneet Nygårdiin kohdistuvia syytöksiä.

Sittemmin kanne on laajentunut ja nyt suuri osa väitetyistä uhreista on Kanadasta ja Yhdysvalloista, joskin kanteessa on mukana naisia useista eri maista.

Nygårdia vastaan nostetussa kanteessa oli aluksi 10 naista ja viime kesään mennessä jo 57. Asianajajien mukaan nyt kanteeseen on liittynyt yhteensä yli 120 naista.­

Kanadalainen Reva Steenbergen liittyi kanteeseen alkukeväällä 2020. Hän on Jane Doe numero 26.

Steenbergenin mukaan hän tapasi Nygårdin ystävänsä kautta 1990-luvun alussa, ollessaan 23-vuotias. Steenbergen oli työskennellyt miestenlehti Penthousen mallina, mutta haaveili siirtyvänsä muotimaailman malliksi. Muotialalla oleva ystävä tiesi Nygårdin ja järjesti tapaamisen, Steenbergen kertoo. Hänen mukaansa tapaaminen järjestyi nopeasti ja Nygård ehdotti kymmenen päivän matkaa Bahamalle muotikuvauksiin.

– Kun Peter Nygård hyväksyi minut malliksi sellaisena kuin olin, minusta tuntui arvostetulta. Minusta tuntui, että edessä oli mieletön seikkailu. Sen lisäksi, että osallistun muotikuvauksiin, pääsen myös Bahamalle. Se oli aivan mieletöntä, Steenbergen muistelee.

Steenbergenin mukaan alkuinnostus alkoi hiipua jo matkalla Bahamalle, kun Nygård ei puhunut juuri sanaakaan. Hän sanoo uskoneensa kuitenkin, että tunnelma paranisi, kunhan kuvaukset käynnistyisivät.

Bahamalla tosin paljastui nopeasti, ettei mitään kuvauksia ollut, Steenbergen väittää.

– Sinun pitää harrastaa seksiä hänen kanssaan. Niin odotetaan kaikilta, jotka tulevat tänne, Steenbergen väittää Nygårdin työntekijän sanoneen.

Reva Steenbergen on ryhmäkanteessa Jane Doe numero 26.­

Steenbergenin mukaan työntekijä sanoi ”voivansa ottaa ensimmäisen illan,” mutta Steenbergenin vuoro olisi seuraavana iltana. Steenbergen kertoo kysyneensä toistuvasti Nygårdilta kuvauksista ja lopulta käyttäytyneensä mahdollisimman inhottavasti, jotta Nygård ei haluaisi häntä. Se ei kuitenkaan auttanut.

– Minut kutsuttiin hänen huoneeseen ja se oli kuin kuolemantuomio. Olen taistelija ja tiesin, mitä minun piti tehdä. Tiesin kuitenkin myös, että jotain tapahtuisi, enkä voinut paeta paikalta – se oli käynyt jo selväksi.

– Halusin tehdä siitä mahdollisimman helppoa itselleni. Joten en taistellut vastaan. Tein selväksi, etten halunnut sitä. Mutta purin hammasta ja vain makasin siellä, kun hän teki sen, mitä teki.

Steenbergenin mukaan Nygård raiskasi hänet vielä kerran sinä aikana, kun hän oli Bahamalla.

– Sen jälkeen sitä ei tapahtunut. Pääsin ulos. Työntekijä tuli luokseni ja toi passini ja sanoi vievänsä minut lentokentälle.

Steenbergenin mukaan toipuminen on ollut vaikeaa.

– Se pilasi kaiken. Minusta tuntui arvottomalta enkä ikinä enää pyrkinyt malliksi. Elämäni kääntyi syöksykierteeseen.

Steenbergen kertoo olevansa kuitenkin taistelija ja selviytyjä. Mallin sijaista hänestä tuli aktivisti ja hän on kirjoittanut kaksi kirjaa. Viime helmikuussa Steenbergen kertoo huomanneessa Twitterissä päivityksen, jonka mukaan ryhmäkanteessa mukana olevat naiset valehtelivat. Steenbergen kertoo vastanneensa tuohon twiittiin ja liittyneensä pian tämän jälkeen itse kanteeseen.

– Minulle kyse oli totuudesta, ihmisyydestä ja oikein tekemisestä.

Kanadalainen Serena Hickes kertoo liittyneensä ryhmäkanteeseen viime kesänä. Hän ei ole mukana ryhmäkanteen julkisessa versiossa, jossa on mukana 57 naista. Kanteen käsittely on keskeytetty Nygårdin rikossyytteiden käsittelyn ajaksi, minkä takia päivitettyä kannetta ei ole julkaistu.

Hickes väittää Nygårdin raiskanneen hänet 1990-luvun alussa myymälässä, jossa tuolloin parikymppinen Hickes oli osa-aikaisena myyjänä. Hickes oli tuolloin juuri mennyt naimisiin ja saanut lapsen.

Hickesin mukaan myymäläpäällikkö järjesti hänen tapaamisensa Nygårdin kanssa. Hickesin mukaan tarkoituksena oli keskustella mallina työskentelemisestä. Hän sanoo, ettei mallina oleminen kiinnostanut, muttei raaskinut kieltäytyä.

Serena Hickes hääpäivänään. Hän kertoo olleensa vastavihitty ja tuore äiti aloittaessaan työn Nygårdin vaatteita myyvässä kaupassa.­

Hickesin mukaan Nygård saapui myymälään sulkemisen aikaan. Hickes väittää myymäläpäällikön esitelleen hänet Nygårdille ennen kuin pyysi, että Hickes menisi siivoamaan pukuhuoneesta vaatteet paikoilleen. Hickes väittää Nygårdin seuranneen häntä pukuhuoneeseen ja raiskanneen hänet.

– Kun Peter käveli pois, hän sanoi, että nähdään New Yorkissa. Hän vain totesi sen.

Hickesin mukaan päivä pari myöhemmin hän sai lentolipun New Yorkiin.

– Raiskaus oli niin vastenmielinen ja käsittämättömän perverssi, ja tiesin, että hän löytäisi keinon saada minut siihen koneeseen. Ihmiset hänen ympärillään varmistaisivat, että nousisin koneeseen.

Hickes sanoo kokeneensa, että hänen ainoa vaihtoehtonsa oli piiloutua.

– Kerroin miehelleni, että olin tavannut jonkun ja jättäisin hänet sen takia. Se ei pitänyt paikkansa, mutta tiesin sen satuttavan häntä eikä hän yrittäisi ylipuhua minua jäämään.

Hickesin mukaan hän työnsi tapahtuneen mielestään. Muistot vyöryivät takaisin, kun Nygårdia vastaan nostettu ryhmäkanne tuli julkiseksi, nainen kertoo.

– Ihmiset eivät ymmärrä, että jos on takaumia, kyse ei niinkään siitä, mitä näkee vaan siitä, mitä tuntee. Ne järkyttävät hajut haistaa uudestaan. Se lamauttaa sinut. Ei siitä vain pääse yli ilman ammattiapua.

Serena Hickes kertoo liittyneensä siviilikanteeseen Peter Nygårdia vastaan viime kesänä.­

Heinäkuussa 2020 hän kertoo soittaneensa ryhmäkanteessa mukana olevia naisia edustavalle asianajajalle Lisa Haballe ja liittyneensä kanteeseen.

Hickes sanoo, ettei koe vielä olevansa selviytyjä.

– Minulla oli elämä, minulla oli upea elämä. Upeampi, kuin olisin voinut kuvitellakaan. Suurempi rakkaus, kuin olisin voinut kuvitella. Kaunis poika. Kaunis kupla. Hän vei kaiken. Ja nyt tuntuu siltä, että kaikki viedään jälleen. Minusta tuntuu kuin olisin jumissa siellä pukuhuoneessa taas.

Naiset ovat pettyneitä siihen, ettei Nygårdia vastaan ole nostettu syytteitä Kanadassa. Nygård on joulukuusta asti ollut vangittuna odottamassa mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin.

– Kun hänet pidätettiin, aluksi muiden uhrien kanssa koimme voitontunnetta, mutta se happani pian, kun kävi ilmi, että hänet oli otettu kiinni New Yorkissa nostettujen syytteiden takia. Se oli ontto voitto, Allan kuvaili.

Naiset ovat myös pettyneitä siihen, miten seksuaalirikosten uhreista puhutaan. Allanin mukaan, kun hän kävi tekemässä viime vuonna rikosilmoituksen, poliisista kerrottiin hänelle, että suuressa osassa naisten tekemistä raiskausilmoituksista kyse oli katumuksesta. Allan väittää, että poliisi myös kysyi häneltä, kuinka paljon hän oli juonut alkoholia väitettyä raiskausta ennen.

– Se, miten seksuaalirikokset eroavat muista rikoksista, on, että niissä vastuu oikeuden hakemisesta jää lähes täysin uhrin harteille, Allan kritisoi.

Hickes kertoo kuulleensa kaupassa, kuinka kaksi miestä keskusteli Nygårdin tapauksesta. Hickesin mukaan häntä jäi vaivaamaan se, kuinka miehet vaikuttivat keskittyvän siihen, miten väitetyt uhrit olivat pukeutuneet.

– Me olemme äitejä, vaimoja, tyttäriä, siskoja, tätejä. Ihmiset unohtavat, että me emme ole objekteja.