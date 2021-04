Biden kompuroi taas Air Force Onen portaissa – Venäjällä ilakoitiin: ”Hän selviytyi!”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden päätyi jälleen otsikoihin, kun hän oli kompastua noustessaan Air Force One -lentokoneen portaita.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, 78, matkusti keskiviikkona Washingtonista Pittsburghiin Pennsylvaniaan, mutta matkalle lähtöön sisältyi jälleen pieni annos dramatiikkaa.

Biden nousi Air Force Onen portaita melko voimakkaassa tihkusateessa pidellen toisella kädellään sateenvarjoa ja toisella kädellään laukkua.

Kaikki meni hyvin puoleen väliin saakka, mutta sitten Bidenin jalka osui huonosti portaan laitaan. Hän horjahti hieman, mutta pystyi säilyttämään tasapainonsa ja nousi jäljellä olevat portaat ilman ongelmia.

Joe Biden horjahti noustessaan lentokoneen portaita sateessa.­

Valkoisen talon apulaislehdistösihteeri Karine Jean-Pierre kertoi toimittajille keskiviikon horjahduksen jälkeen, että presidentillä on ”kaikki hyvin”.

(Alla olevalla videolla näkyy Bidenin portaiden nousu keskiviikkona 31. maaliskuuta.)

https://twitter.com/thehill/status/1377327261909663750?s=21

Biden kompuroi edellisen kerran Air Force Onen portaissa vain pari viikkoa sitten. Tuolloin hän horjahteli yhteensä kolme kertaa ja putosi polvilleen portaille.

Valkoisen talon viestintäjohtaja Kate Bedingfield vakuutteli tuolloin niin ikään, että presidentillä on kaikki hyvin eikä tämä saanut kaatumisessa mitään kolhuja.

– Se ei ollut mitään muuta kuin harha-askel portaissa, Bedingfield lisäsi.

(Alla olevalla videolla näkyy Bidenin kaatuminen portaissa 19. maaliskuuta.)

Bidenin uusi kompurointi nousi jo torstaina useiden tiedotusvälineiden otsikoihin Venäjällä, jossa seurataan tiiviisti Yhdysvaltain tuoreen presidentin edesottamuksia.

Bidenin vaikeuksista rappusissa kertoivat Venäjällä muun muassa uutistoimisto Ria Novosti, Ren TV, Izvestija, Moskovski Komsomolets, Regnum ja Lenta.

Kremliä tukeva propagandasivusto Tsargrad ilakoi sarkastiseen sävyyn Bidenin tämänkertaisella pystyssä pysymisellä.

– Hän selviytyi! Mutta keskivaiheella hän oli hyvin lähellä romahdusta, sivusto siteeraa sotilaskommentaattori Aleksandr Kotsia.

– Vaikea sanoa, kumpaa Joe-vanhus muistuttaa nyt enemmän: Maija Poppasta vai Boris Jeltsiniä, sivusto siteeraa Venäjän ykköskanavan toimittajaa Nalija Asker-zadea.

Venäjän sosiaalisessa mediassa Bidenin kompuroinnille on naureskeltu ja sitä on pidetty symbolisena merkkinä hänen heikkoudestaan.

360-kanavan haastatteleman lentoturvallisuusasiantuntijan mukaan presidenttien käyttämien lentokoneportaiden päällystys on tehty erityisellä materiaalilla, joka estää liukastumisia.

– En usko, että Bidenille täytyisi tehdä jotain erityisjärjestelyjä... tuoli, joka nostetaan nostokoneella. Hän on presidentti ja tämähän on osa etikettiä, poliittista teatteria. Mutta jos hän ei ole kykenevä nousemaan portaita, se on jo toinen asia, lentoturvallisuusasiantuntijaksi esitelty entinen lentäjä Aleksandr Romanov sanoi 360-kanavalle.

Yhdysvalloissa on pohdittu, liittyvätkö Bidenin kompuroinnit hänen aiempaan jalkavammaansa.

Biden sai hiusmurtuman jalkaansa viime marraskuussa, kun hän oli liukastunut leikkiessään Major-koiransa kanssa. Tuolloin hän joutui pitämään tukikenkää muutaman viikon ajan.

Yhdysvalloissa muistetaan myös, kuinka Biden huomautti syyskuussa 2020 presidentti Donald Trumpin varovaisesta askelluksesta.

– Katsokaa, miten hän askeltaa ja miten minä askellan. Katsokaa, kuinka minä juoksen rampit ylös ja kompuroi rampit alas, Biden heitti.

Biden viittasi kommentillaan kesäkuuhun 2020, kun Trump kuvattiin laskeutumassa varovaisesti ramppia.

Myöhemmin Trump kuvaili rampin olleen hyvin liukas ja jyrkkä sekä ilman käsinojaa. Trump selitti, että hän halusi varovaisella kävelyllään vain varmistaa sen, ettei hän kaatuisi ”valemedian” riemuksi.